Снос памятников на Украине, в Польше и Прибалтике - это часть глобальной войны с Россией, которая оборачивается трагедией для этих стран, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Украина.ру.

Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о декоммунизации.

Йохан Бекман, отвечая на вопрос, когда в Европе начнут обращать внимание на проявления нацизма на Украине, заявил следующее:

- Уничтожением памятников занимается не вся Европа. Речь идет только о самых лояльных союзниках военного блока НАТО. Этим занимаются Украина, Польша, страны Прибалтики и Чехия. Они участвуют в информационно-психологической войне с Россией. На Украине вообще давно сформировался оккупационный режим под руководством США и НАТО, куда ее руководство хочет вступить, хотя понятно, что этого не будет.

Фактически идет война против мертвых. Это война против исторической памяти и против могил. Им не удалось победить в Великой Отечественной войне, но они по какой-то причине продолжают воевать с мертвыми. И это трагедия для этих стран и для этих народов.

То же самое было в Эстонии в 2007 году в истории с «Бронзовым солдатом». Сначала идет обвинение против монументов и мертвых, потом идет требование демонтажа, затем происходит сам демонтаж. Это было в Чехии с памятником Коневу, а на Украине уже вообще норма.

Финляндия никогда не уничтожала монументы советским воинам. У нас по всей территории страны есть могилы советских солдат. Никто их не трогает, никаких провокаций не было. Более того, у нас есть несколько памятников Ленину. У нас есть музей Ленина в Тампере, в доме, где в 1905 году познакомились Ленин и Сталин. У нас даже открыли новый музей Ленина в городке Парайнен, в квартире, где Ленин ночевал всего одну ночь. Проблем нет.

Финляндия признает, что в каждом периоде отношений с Россией и Советским Союзом было что-то положительное. Поэтому требования по сносу памятников советским солдатам или по демонтажу русских кладбищ у нас не выдвигают даже самые оголтелые русофобы. Да, когда-то были планы каким-то образом реформировать музей Ленина, но даже этого наши власти не сделали. Он так и остался государственным.

У нас самая большая общественная организация — это Общество дружбы Финляндии и России. Государство оказывает ему поддержку на миллионы евро. Зачем воевать с памятниками и с мертвыми, которые давно лежат в могилах? Это грех, это трагедия и это проблемы украинцев, поляков, латышей, литовцев, эстонцев и чехов.

Эти люди находятся в каком-то психозе. Они что, считают, что Гитлер был прав? Этого они хотят? Эти люди пребывают в состоянии психоза, и этот вопрос могут решить только врачи и психиатры.