Спортивный обозреватель Олег Лыткин: Если пройдет еще несколько таких олимпиад, турниру придет конец

В олимпийском движении нужны продуманные и глубокие реформы, иначе интерес к этому состязанию и дальше будет падать, считает спортивный обозреватель Олег Лыткин

Андрей Малосолов: После поражения сборной Украины мы спокойно сможем посмотреть чистый футбол © Facebook, Андрей Малосолов Украина.ру.

Ранее СМИ опубликовали статистику о том, сколько денег те или иные постсоветские государства заплатят своим спортсменам за золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Первое место заняла Грузия, которая готова наградить победителей суммой в 322 тысячи долларов.

Также своих спортсменов высоко оценивают Казахстан и Азербайджан — 250 и 248 тысяч. Украина и Белоруссия готовы потратить по 125 и 129 тысяч. Россия занимает предпоследнее место (54 тысячи).

- Олег, как вы объясняете этот порядок цифр?

— Просто у Грузии не так много шансов выиграть, поэтому их призовой фонд именно таков. У российской команды гораздо больше шансов собрать большое количество медалей, и этим объясняется такой порядок цифр.

- То есть тут дело не в экономике, а в потенциале команд?

— Да. Если Грузия выиграет хоть одну медаль, им это будет за счастье. А у нас планируют выиграть около 20 золотых медалей.

- Не слишком ли мала такая награда?

— Возможно, кому-то это покажется мало. Представители других видов спорта обижаются на футболистов и хоккеистов, что у них большие призовые и что они много получают. Но они же приписаны к своим федерациям, и, возможно, кто-то получит деньги от местных властей.

- Из каких источников складывается призовой фонд? Министерство спорта, федерации каждого конкретного вида спорта, частные спонсоры?

— Какая-то часть заложена в бюджете, и частный инвестор помогает. Это все комбинируется.

- Вы упомянули о зависти к высоким зарплатам футболистов. Поможет ли резкое сокращение денежных средств исправить ситуацию в этом виде спорта?

— Нет. Тут нужны более глубинные реформы. Вообще, не столь важно, кто сколько получит. Тем более что олимпиады проводятся редко, и это разовые выплаты. Так что я думаю, что это никак не влияет на ситуацию.

- Российские спортсмены снова выступят в нейтральном статусе как представители команды Олимпийского комитета России (ROC), без своего флага и гимна. Нужно ли нам было бойкотировать эту Олимпиаду или возбудить уголовное дело за оскорбление национальной символики?

— С точки зрения обывателя было бы проще всего послать их куда подальше из-за всех этих издевательств. Это было бы красиво, как разворот самолета Примакова. Но нужно понимать, что за этим последовали бы некие санкции. Сейчас не 1980 и не 1984 год, все гораздо жестче, и был бы риск пропустить следующую Олимпиаду.

Кроме того, у спортсмена век недолог. Люди связывают большие надежды с этой Олимпиадой, и это нанесло бы удар по спортсменам. Они готовились, строили планы (в том числе материальные) и восприняли бы это очень болезненно.

Наконец, все это может привести к оттоку спортсменов в другие страны. Это не футбол, где если ты играл за одну сборную, то не можешь за другую играть. А тут возможна смена спортивного гражданства.

Руслан Мармазов: Украина одержала всего лишь третью победу за всю историю выступлений на чемпионате Европы © Олег Измайлов

Мне кажется, вопрос нужно прорабатывать глубже. Налицо кризис олимпийского движения. WADA вообще превратилась в аналог ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), и ее нужно ликвидировать. Нужно определиться с тем, что такое допинг. Если он влияет на здоровье человека и ухудшает его, то нужно запрещать. Если же он просто лечится некими препаратами, которые ни на что не влияют, запрещать не надо.

Должны последовать большие изменения в олимпийском движении, иначе оно рискует погаснуть. Там нет никаких пьеров де кубертенов, это коммерческое предприятие. Возможно, нужны какие-то альтернативы. Были же Игры доброй воли в 1980-е годы. Но еще пара таких олимпиад без зрителей и с трансгендерными спортсменами — и это соревнование придет в упадок.

- А есть ли будущее у Олимпиады в плане телегеничности? Готов ли сегодняшний массовый зритель следить за множеством спортивных состязаний?

— Все будет зависеть от того, как будут проходить олимпиады. Если там будет интересная борьба, то интерес будет вне зависимости от того, пустят ли зрителей на трибуны или нет. Современные технологии позволяют переноситься с одной арены на другую и получать информацию.

Все зависит от хода турнира. Если там будет все предсказуемо или слишком непредсказуемо (когда через 10 лет у кого-то нашли допинг), интерес будет падать. Да, антидопинговые службы должны жестко работать, но если они кого-то проворонили, то все. В футболе же не переигрываются матчи, если судья ошибся. Все зависит от интриги. Если все золото будут забирать гимнасты из США, у которых девочки больше похожи на мальчиков, то интерес будет снижаться.