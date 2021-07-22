Цель письма спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова конгрессу США - подорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, уверен украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее на сайте Верховной Рады опубликовано открытое письмо спикера Дмитрия Разумкова конгрессу США. В письме Разумков просит продолжать политику санкций против «Северного потока – 2», «которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода».

- На ваш взгляд, почему письмо Разумкова появилось именно сейчас? Какова его цель?

— Основная цель — окончательно подорвать визит Зеленского в Вашингтон. Потому что Байден очень болезненно воспринимает сам факт того, что украинские политики и руководство пытаются прыгать через голову и устраивать дипломатию с отдельно взятыми конгрессменами.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

Думаю, что Разумков подобными действиями просто формирует негативную ауру вокруг визита Зеленского в Вашингтон 30 августа. А на строительство «Северного потока – 2» это никак не повлияет.

Разумков в последнее время занимает самостоятельную позицию и всячески показывает, что он не очень хочет работать в команде.

- Разумкова раньше называли умеренным политиком, а тут такая «ястребиная» риторика. С чем это связано? Может, он хочет уйти в «свободное плавание»?

— Нет, не думаю. Он очень прагматичный политик и понимает, что никакие письма ничего уже не исправят. Это просто желание показать свою собственную линию, собственный голос, показать, что, пока Зеленский готовится к встрече с Байденом, Разумков уже что-то делает в этом направлении.

Но, повторюсь, на сам проект это никак не повлияет.

- А есть ли у Разумкова с Зеленским какое-то противостояние?

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Правительство в этом плане стало полностью несубъектным.

Я думаю, что Разумкова скоро будут снимать с его должности, а вместо него поставят более управляемого и проверенного первого зама Руслана Стефанчука. Потому что им не слишком нравятся вольности Разумкова.