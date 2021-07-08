На данный момент ситуация в Минском процессе фактически тупиковая: украинская сторона заблокировала все инициативы. Америка влияет на политику украинской стороны, и все решения, которые принимаются украинской стороной, в том числе и в рамках переговорного процесса, зависят от позиции американцев, не сомневается глава МИД ДНР Наталья Никонорова

- Наталья Юрьевна, я хотел бы начать наш разговор с просьбы прокомментировать информацию по поводу вашего и министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнеги письма в адрес Сергея Лаврова и Дмитрия Козака, в котором высказана просьба о том, что было бы желательно, когда состоится следующее совещание на уровне советников стран нормандской четверки, пригласить туда и представителей США. Вопрос: зачем там нужны представители США?

— Да, действительно, такое письмо совместно мной и Владиславом Николаевичем Дейнего было направлено и господину Лаврову, и господину Козаку. Более того, мы обратились с просьбой инициировать такое заседание, встречу в нормандском формате на уровне политсоветников с привлечением представителей США разово и с нашим участием.

Я объясню, зачем это было необходимо. На данный момент, к сожалению, ситуация в Минском процессе фактически тупиковая: украинская сторона заблокировала все инициативы. Соединенные Штаты Америки в значительной мере влияют на политику украинской стороны, и все решения, которые принимаются украинской стороной, в том числе и в рамках переговорного процесса, зависят от позиции американцев.

После саммита Владимира Владимировича Путина и господина Байдена мы увидели информацию о том, что Соединенные Штаты приветствуют минский переговорный процесс и подтверждают безальтернативность Минских соглашений.

Соответственно, учитывая эту позицию и учитывая то, что я сказала ранее по поводу формирования позиции украинской стороны, все-таки представителям США необходимо понимать, что происходит в действительности в Минском переговорном процессе, потому что они всегда слышат только украинскую сторону.

Возможно, по дипломатическим каналам есть какая-то информация и от Российской Федерации как от посредника, возможно, есть какая-то информация и от Германии, и от Франции как участников нормандского формата.

Но, тем не менее, во-первых, позиция Германии и Франции, к сожалению, не нейтральна, потому что мы видели негативную реакцию на наше участие в Совете Безопасности ООН по формуле Аррии — Франция и Германия не явились на это заседание, то есть они не собирались даже выслушать нашу точку зрения.

То есть мы можем говорить о том, что их позиция не беспристрастна в этом вопросе и в этом процессе. Соответственно, мы вышли с такой инициативой, дабы проинформировать мировую общественность о ходе мирных переговоров.

Было бы абсурдно отрицать влияние Соединенных Штатов Америки и в международных отношениях в мировом масштабе, и в отношении их влияния на украинскую сторону. Поэтому мы увидели необходимость разово привлечь представителей США, чтобы они имели достоверную информацию и фактаж о том, что же все-таки происходит в минском переговорном процессе и кто блокирует мир, кто является, скажем так, проводником войны.

Поэтому да, действительно, от нас такое письмо ушло. Ждем реакцию, реакции мы пока не получили никакой, кроме публичного высказывания господина Резникова о том, что это невозможно.

Хотя я хочу напомнить, что украинская сторона неоднократно на всевозможных уровнях заявляла о том, что они требуют привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, к Минскому формату в любой форме, они приветствуют их участие. Но это все оставалось на уровне разговоров, на уровне политических заявлений и деклараций.

Нам, собственно, бояться нечего, у нас позиция ясная и четкая, прозрачная и понятная. Более того, подтвержденная фактами, которые есть у нас на руках в виде документов, в виде наших позиций. Поэтому мы в принципе и выступили с этой инициативой, уже воплотив в реальность, а не просто заявляя и делая какие-то политические заявления на эту тему.

А украинская сторона ограничивается исключительно заявлениями по всем вопросам: будь то приверженность Минскому процессу, будь то приглашения кого-то, будь то бессрочное перемирие. Это только заявления, а на деле они действуют по-другому.

- Вы могли бы озвучить для примера, чтобы мы поняли, как Украина блокирует все инициативы и ведет себя неконструктивно?

— Самый яркий факт, наверное, это реакция на нашу дорожную карту, наш проект по реализации Минских соглашений, которой до сих пор нет с украинской стороны. Мы направили нашу дорожную карту в октябре 2020 года, сейчас у нас июль, а украинская сторона так и не отреагировала на этот документ. Это факт.

Кстати, это в последнее время излюбленная тактика украинских переговорщиков. Они какое-то время, пока могут, игнорируют наши инициативы, как-то смазывают их, пытаются не отвечать, а затем, когда они понимают, что у них уже нет возможности дальше тянуть с ответом, они просто блокируют этот трек полностью.

После того как у них не осталось возможности затягивать реакцию на нашу дорожную карту, они просто заблокировали группу по политическим вопросам под предлогом того, что один из участников с нашей стороны осужден заочно на Украине за террористические действия.

Два с половиной месяца украинская сторона абсолютно нормально общалась со всеми нашими переговорщиками. Однако когда она поняла, что аргументов больше не отвечать на дорожную карту нет, она выдвинула этот предлог для того, чтобы заблокировать полностью работу политической группы.

- Наталья Юрьевна, буквально месяца через два исполнится семь лет Минскому процессу. На ваш взгляд, взгляд главы МИД ДНР, Минский процесс скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив?

— Мне кажется, он сейчас находится в реанимации.

- В реанимации? А почему украинская сторона так себя ведет? Я так понимаю, что реализовывать Минские соглашения она не собирается? Правильно?

— Украинцы достаточно открыты в этом вопросе, они публично заявляют свою позицию, для чего им нужен минский переговорный процесс и вообще Минские соглашения. Начиная с Леонида Макаровича Кравчука, который сказал, что Минские соглашения — это удавка на шее Украины, и заканчивая, наверное, нынешним действующим президентом Украины, который публично заявил, что Минские соглашения и минский процесс нужны Украине для того, чтобы сохранять санкции против России. Точка.

То есть это не процесс для того, чтобы достичь мира в Донбассе. Это не процесс для того, чтобы определить параметры дальнейшего сосуществования Украины и Донбасса, я имею в виду сейчас позицию украинскую. Это они так воспринимают, что это не мирный процесс и не процесс определения будущих параметров. Это всего лишь процесс, который дает им возможность сохранять санкции.

Но это иллюзия, украинская иллюзия, потому что на самом деле каждый раз, когда украинская сторона заявляет, что Российская Федерация не выполнила некие обязательства по Минскому процессу, по Минским соглашениям, мы каждый раз, если это происходит очно, то есть на встрече Контактной группы, просим их указать конкретный пункт Комплекса мер, где указаны обязательства Российской Федерации и что конкретно она должна выполнить.

В итоге мы получаем в лучшем случае молчание, в худшем случае агрессивную риторику, которая ведет исключительно к ссорам, спорам и торгам. Вот такая позиция украинской стороны.

Но, тем не менее, я хочу отметить, что все-таки пока минский процесс является безальтернативным, он одобрен Советом безопасности ООН, и нам, ДНР и ЛНР, в любом случае придется определять будущие параметры сосуществования с таким соседом, как Украина.

- 15 июля в Донецке состоится очередной большой форум с участием глав и ДНР, и ЛНР. Называется он «Россия и Донбасс: единство приоритетов». Как я понимаю, это мероприятие станет в каком-то смысле продолжением других больших донецких форумов, проведенных в этом году в Донецке, — «Русский Донбасс» и «Единство русских: защита прав и свобод». Чему он будет посвящен?

— Вкратце это само за себя говорящее название форума. Что такое единство приоритетов? Это совпадение наших ценностей и приоритетов с ценностями и приоритетами Российской Федерации.

Я тоже буду выступать на форуме, где коснусь вопроса о поддержке наших соотечественников за рубежом, включая презентованную ранее в ДНР гуманитарную программу.

Сейчас между нашими республиками идут естественные интеграционные процессы с Российское Федерацией. Подчеркну, они естественные, а не навязанные нам извне. Вот об этом мы и будем говорить на форуме.