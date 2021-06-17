Состав российской и американской делегаций на встрече в Женеве говорит о том, что на переговорах поднималась тема Минских соглашений, но пришли ли стороны к какому-то консенсусу, можно понять лишь по дальнейшим действиям, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчет вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов. В свою очередь, Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Руслан Бизяев, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине и Белоруссии, заявил следующее:

- Смотря что подразумевать под консенсусом. Если консенсус заключается в буквальном выполнении Минских соглашений, то этот консенсус мы уже наблюдали, когда Джо Байден работал вице-президентом у [экс-президента США] Барака Обамы. По-моему, [помощник президента РФ Владислав] Сурков и [заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд тогда к полному консенсусу пришли в Калининграде — консенсуснее некуда. И что из этого получилось?

Я думаю, что если они и достигли каких-то предварительных договоренностей, то они пока находятся явно не в публичной сфере. И то, что президент России дважды упоминал Минские соглашения, — первый раз в контексте того, что урегулирование кризиса должно быть на базе Минских соглашений, во второй — что мы же все-таки гарант Минских соглашений, мы можем повлиять, но предложение киевской делегации противоречит «Минску», — говорит о том, что, скорее всего, этот вопрос обсуждался. Это видно даже по составу делегации: [замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий] Козак что там делал? И Нуланд там была. То есть, естественно, они этот вопрос обсуждали, но, к чему они пришли, сказать очень тяжело. Посмотрим по действиям.

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Но статус-кво, который был вчера, ничем не отличается от статуса-кво позавчера. Мы его наблюдаем примерно с момента инаугурации администрации Байдена. Ничего концептуально не поменялось за эти пять месяцев. Мне кажется, что если мы говорим о каком-то конструктивном развитии ситуации, то здесь применение термина статус-кво не подходит — оно заморозит ситуацию, но не решит. Будет Приднестровье.

Вашингтон не станет нагибать Киев. Не верите — спросите у Джо Байдена эпохи Барака Обамы. Сильно Виктория Нуланд после Суркова нагнула? А ведь она на повышенных тонах разговаривала с главами фракций Верховной Рады VIII созыва.

Что касается членства Украины в НАТО, я думаю, там не о чем говорить концептуально. Возьмите бюджет НАТО до 2030 года и найдите там слово «Украина». То есть что такое принятие в НАТО? Это определенная последовательность действий, стандартизация, потом ПДЧ, потом принятие в НАТО. Ну и деньги, естественно. Этого всего нет, поэтому я не понимаю, о чем там можно говорить.

И в целом встреча была не об Украине. Они глобальные вопросы обсуждали, глобальные правила игры. Политика — это игра, а игра идет по правилам. Об этом там шла речь. А вопросы Украины, Белоруссии, Ирана, Сирии — это все были дополнения.