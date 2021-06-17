Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.
На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.
«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчет вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.
Андрей Золотарев, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине и Белоруссии, заявил следующее:
— Если посмотреть по хронометражу, то 3,5 часа… Ну, квартиру оформить дольше, а тут судьбы мира. Тем более по Украине есть масса вопросов. Если в среднем на вопрос отводилось 15 минут, то это в лучшем случае зафиксировать позиции. Путин, очевидно, зафиксировал, что нет альтернативы Минским соглашениям, и будет настаивать на их выполнении, прежде всего политической части. Байден отделался стандартной фразой о поддержке территориальной целостности Украины, заявив, что у него свой взгляд на выполнение Минских соглашений и что надо сконцентрироваться на дипломатии, но это, по-моему, уже после саммита дали такую ремарку.
То есть по большому счету Киев может быть доволен, может с полным основанием заявить, что позиция Киева «ничего об Украине без Украины» была услышана и с нашим мнением считаются. Если же в узком кругу что-то проговаривалось, то увидим по действиям, если усилится давление Вашингтона на Киев в части выполнения Минских соглашений. Но тут максимум наметки компромисса — ничего глобального по Украине. Во всяком случае ожидания адептов «большой сделки», что Байден сдаст Украину, будет размен, не оправдались.
Что касается вопроса членства Украины в НАТО, то ключевые позиции были заявлены еще до этого, и стороны просто не стали углубляться. Ранее Путин совершенно четко дал понять, что он рассматривает любые сценарии противодействия, что это «красные линии». Байден заявил, что эти «красные линии» не признает, и, более того, было заявление, претендующее на сенсационность, о том, что война на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО.
По всему видно, что Путин не очень доверяет заявлениям коллективного Запада, он рассматривает это как геополитическое решение, когда, не оглядываясь на состояние экономики, коррупции, принимается такое решение [о членстве страны в НАТО]. Но он совершенно четко обозначил, что в данном вопросе это «красная линия».
И я думаю, что Байден мало похож на экстремала и явно не настроен ломать копья по этому вопросу, особенно учитывая то, что НАТО и так имеет от Украины, не имея никаких обязательств. По-моему, это куда лучшая позиция, чем обязательства по защите очередного члена НАТО, — их вполне устраивает сложившийся статус-кво.
Что касается России, то она, я думаю, если и удовлетворена, то в малой мере. Видимо, все-таки были ожидания чего-то большего, но, очевидно, поняли, что говорить не о чем, поскольку если процесс продвигается, то обычно затягиваются переговоры. А если разговор пустой, то вместо пяти часов — 3,5. Это, по-моему, очень четкий маркер того, что стороны не пришли к тождественности позиций по большинству вопросов.