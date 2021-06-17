Длительность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена говорит о том, что они не могли уделить теме Украины более 15 минут, соответственно, никаких судьбоносных решений принято не было, сказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчет вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Андрей Золотарев, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине и Белоруссии, заявил следующее:

— Если посмотреть по хронометражу, то 3,5 часа… Ну, квартиру оформить дольше, а тут судьбы мира. Тем более по Украине есть масса вопросов. Если в среднем на вопрос отводилось 15 минут, то это в лучшем случае зафиксировать позиции. Путин, очевидно, зафиксировал, что нет альтернативы Минским соглашениям, и будет настаивать на их выполнении, прежде всего политической части. Байден отделался стандартной фразой о поддержке территориальной целостности Украины, заявив, что у него свой взгляд на выполнение Минских соглашений и что надо сконцентрироваться на дипломатии, но это, по-моему, уже после саммита дали такую ремарку.

То есть по большому счету Киев может быть доволен, может с полным основанием заявить, что позиция Киева «ничего об Украине без Украины» была услышана и с нашим мнением считаются. Если же в узком кругу что-то проговаривалось, то увидим по действиям, если усилится давление Вашингтона на Киев в части выполнения Минских соглашений. Но тут максимум наметки компромисса — ничего глобального по Украине. Во всяком случае ожидания адептов «большой сделки», что Байден сдаст Украину, будет размен, не оправдались.

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По всему видно, что Путин не очень доверяет заявлениям коллективного Запада, он рассматривает это как геополитическое решение, когда, не оглядываясь на состояние экономики, коррупции, принимается такое решение [о членстве страны в НАТО]. Но он совершенно четко обозначил, что в данном вопросе это «красная линия».

И я думаю, что Байден мало похож на экстремала и явно не настроен ломать копья по этому вопросу, особенно учитывая то, что НАТО и так имеет от Украины, не имея никаких обязательств. По-моему, это куда лучшая позиция, чем обязательства по защите очередного члена НАТО, — их вполне устраивает сложившийся статус-кво.

Что касается России, то она, я думаю, если и удовлетворена, то в малой мере. Видимо, все-таки были ожидания чего-то большего, но, очевидно, поняли, что говорить не о чем, поскольку если процесс продвигается, то обычно затягиваются переговоры. А если разговор пустой, то вместо пяти часов — 3,5. Это, по-моему, очень четкий маркер того, что стороны не пришли к тождественности позиций по большинству вопросов.