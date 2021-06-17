Если продолжатся консультации по стратегическим вопросам между США и РФ, есть надежда, что впоследствии может быть достигнута предварительная договоренность по небольшим шагам по имплементации Минских соглашений, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

После встречи президентов. Что будет с Донбассом © REUTERS, evin Lamarque Украина.ру

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов.

В свою очередь, президент Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Денис Денисов, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине, заявил:

— Консенсус найден, и он заключается в том, что необходимо соблюдать Минские соглашения, о чем и сказали вчера главы республик. Другое дело, что алгоритм выполнения Минских соглашений для наших американских то ли противников, то ли партнеров и для Российской Федерации почему-то диаметрально противоположный. Так что понимание у сторон, безусловно, есть, но выполнения этого комплекса мер в настоящее время не предвидится.

Если сейчас будут продолжаться консультации по стратегическим вопросам между США и РФ, у нас есть надежда, что впоследствии одним из пунктов может быть проговорена ситуация на Донбассе и, как следствие этого, может быть консенсус или хотя бы предварительная договоренность по каким-то небольшим шагам по имплементации Минских соглашений.

Но надежды на какие-то другие интенсивные события объективно нет. Для этого нет предпосылок.

Что касается вчерашних заявлений Зеленского, то я не считаю их провокационными. Он же Хлестаков. Он же актер. Заявления были направлены и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию. На внутреннюю аудиторию для того, чтобы продемонстрировать, что на встрече Байдена и Путина есть еще такой персонаж, как Зеленский, на внешнюю аудиторию — чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание. Он же прекрасно понимает, что аудиторию нужно держать. Чуть только ты расслабился, она сразу уходит.

В двусторонних российско-украинских отношениях ничего принципиально не меняется. Динамика сохраняется, и эти тенденции сохраняются.