Политтехнолог Марат Баширов подвел итоги очередного заседания СНБО Украины от 11 марта, по результатам которого было принято несколько резонансных решений

Кирилл Молчанов о заседании СНБО: Зеленскому понравилось действовать по беспределу © Facebook, Кирилл Молчанов

- Марат Фаатович, СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Могут ли они таким образом кого-то достать, учитывая юридическую никчемность этого распоряжения (депутаты не несут юридической ответственности за принятые Радой решения)?

— Эта история уже настолько старая, что про нее вспомнили только для одного: для того чтобы оказать давление на определенную группу тех политиков на Украине, которые поддержали пролонгацию договора об аренде военно-морских баз для Черноморского флота. Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

Юридические последствия вряд ли будут, зато публично их будут обвинять, в них будут тыкать пальцем, что они чуть ли не предатели. Хотя, думаю, сам господин Зеленский мало помнит, что происходило в 2010 году. Очевидно, его тогда больше волновала съемка в фильмах и скетчах «95 квартала».

- «Мотор Сич» решили вернуть в госсобственность, обещая выплатить инвесторам компенсацию. Могла ли Украина в этом вопросе пойти до конца, учитывая, что США все равно накажут ее за контакт с Китаем? А то получается, что ни себе ни людям.

— Это точно давление Соединенных Штатов на украинские власти. Если бы Китай приобрел «Мотор Сич», он получил бы технологии и определенный навар. Китай активно развивает свою авиационную промышленность (не только гражданскую, но и военную). Отсюда все эти опасения американцев.

Киев мало что может сделать с точки зрения отказа от США. Но и ссориться с Китаем себе дороже. Китай инвестирует огромные деньги в экономику других государств, и это будет удар по репутации Украины и инвестклимату в этой стране. Он и так там не очень здоровый при том уровне коррупции и нестабильности, которые есть в Украине. Но потеря Китая будет большим ударом, в том числе и для бюджета Украины.

- Действительно ли Китай может разорить Украину при помощи исков в суде?

— Разорить вряд ли. Да, сумма немалая, но нужно учесть долгие процессы, в том числе в международных судах, а начнется все в украинских судах, потому что все сделки совершались там. Поэтому вряд ли отсюда идет угроза со стороны Китая. Точно не в плане исков.

- СНБО поручил провести проверку компании «Донецкоблгаз», которую связывают с беглым олигархом Курченко, сохраняющим свое влияние и на Украине, и в Донбассе. Смогут ли такие, как он, сохранить свое влияние или их будут зачищать, а имущество отбирать?

— На Украине совершенно нет гарантии прав собственности. Думать о том, что там будет с точки зрения закона, бессмысленно. А с точки зрения политического беспредела отберут и не подавятся. Это же не единственная история. Там есть история про Медведчука, про Фирташа, Коломойского можно вспомнить. Он был ярым сторонником тех событий, которые были на Украине в 2013-2014 годах, но и его тоже достали, США даже санкции ввели. Арестуют ли Медведчука? Политико-правовой хаос на Украине © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Гарантий частной собственности там нет и не будет, пока те люди, которым страна отдается на разграбление, остаются у власти.

- Глава СНБО Данилов как раз ушел от прямого ответа на вопрос, связаны ли обыски на объектах Glusco с санкциями против Медведчука. Могут ли они его посадить, а ОПЗЖ разогнать?

— Разогнать-то можно, как в свое время разогнали компартию. Но популярность этой партии строилась на определенных настроениях у народа. Вот как эти настроения разогнать? Это гораздо сложнее.

Для этого надо восстанавливать экономику и возвращать определенную социальную справедливость, которая на Украине категорически отсутствует. Посмотрите, как растут тарифы на газ, на электроэнергию. Это же просто грабеж.

- А куда могут уйти голоса ОПЗЖ?

— А они могут никуда и не уйти. Люди просто проголосуют ногами, останутся дома и не пойдут на выборы.

- Данилов ушел от ответа на вопрос о санкциях против Коломойского, сказав, что на следующем заседании будет представлен новый санкционный список. Чем эта история завершится?

— Сложно сказать. Но санкции США против Коломойского — это серьёзная история, потому что когда они вводятся, то потом снять их просто невозможно. Поэтому у Коломойского нет другого варианта, кроме как активно вмешиваться в политику Украины и каким-то образом расторговывать те результаты, которых он может достичь. Но торговаться с США — это игра в одни ворота, потому что американцы никогда не идут на шантаж.