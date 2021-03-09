Вопрос вакцинации на Украине политизировался во вред интересам здравоохранения, а также здоровью и жизни людей, а «семипосольщина» запретила украинскому руководству закупаться российской вакциной «Спутник V», заявил украинский политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Ранее еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины. «Спутник» уже применяют в Сербии и Венгрии, он зарегистрирован в Северной Македонии и Молдавии. Возможность прямой закупки вакцины в обход регистрационных органов ЕС рассматривают эксперты Минздрава Чехии.

Являются ли эти события свидетельством того, что медицина и солидарная забота о людях начинают превалировать над политикой, и как это отразится на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев.

— Я убежден, что государство должно обеспечивать такие условия, чтобы в стране был оптимальный выбор вакцин. Или как Израиль, который закупил Pfizer и Moderna: Moderna ушла на вакцинирование военнослужащих и полицейских, а Pfizer — на гражданских. Но там не говорят, а делают — вакцинировано по сути 2/3 населения.

А у нас на вопросе жизни и смерти людей делают политику. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко называет Covishield говном, что выглядит немножко по-дурацки, когда на этом фоне Канада закупает Covishield и далай-лама вакцинируется. Заявления [главы Минздрава Украины Максима] Степанова о том, что «Спутник» ни при каких условиях не будет применяться в Украине, — это тоже ни в какие ворота.

Ну была же правильная позиция у [президента Украины Владимира] Зеленского, когда он давал интервью New York Times: если вопрос будет касаться жизни и смерти людей, то мы будем рассматривать все варианты. Вот и надо было рассматривать все варианты, в том числе и «Спутник». То, что «Спутник» входит в тройку наиболее востребованных вакцин, говорит о том, что эффективность есть, и она больше, чем у целого ряда других вакцин. А люди пусть уже сами выбирают.

Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Поэтому, к сожалению, вопрос вакцинации в Украине точно так же, как и многое другое, политизировался, причем во вред интересам здравоохранения, жизни и здоровью людей. Поэтому неудивительно, что Украина пасет задних в вопросе вакцинации, и если ежедневно надо вакцинировать десятки тысяч людей, то у нас за две недели — несколько тысяч.

Плюс ко всему, скажу грубо, срач вокруг вакцин еще и усиливает настроения против вакцинации: 57% украинцев не хотят вакцинироваться ни Pfizer, ни Covishield, ни «Спутником». Вот почему бы политикам не прийти к какому-то консенсусу относительно необходимости вакцинации, потому что без этого не будет коллективного иммунитета? Вместо этого выясняют, какая вакцина патриотичней. А другие на этом хайпуют: в интернете полно демотиваторов, мол, вакцинировавшиеся индийской вакциной превращаются в персонажей индийского кино.

Но, глядя на то, как обстоят дела в регионах, уже не до смеха. Две недели назад я на одном из каналов говорил о том, что эхо Буковеля докатилось до Ивано-Франковской области, и в комментариях начали «вы все врете», а сегодня уже мэр Ивано-Франковска говорит о критической ситуации. Закарпатье попало в «красную» зону. Очевидно, что Украина сталкивается с третьего волной коронавируса, а в ситуации, когда горит дом, не время разбираться, какого цвета должно быть ведро с водой.

Но Зеленский не поменяет свою позицию относительно «Спутника». Очевидно, тут все-таки семипосольщина указала, что украинцы должны вакцинироваться чем угодно, но только не «Спутником». Скоро должны начаться поставки китайской вакцины Sinovac с той же эффективностью, как у Covishield. А в частных разговорах мне сказали, что у Covishield эффективность — порядка 60% и 90% — исключение тяжелых форм. Но на фоне тех показателей, которые есть у Pfizer, «Спутника» и Moderna, — это более чем скромный показатель.