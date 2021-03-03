Лукашенко не хочет политической интеграции двух стран, ему необходима в первую очередь промышленная кооперация и военное сотрудничество, считает один из руководителей пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев

Александр Лукашенко 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере назвал глупой работу над «слиянием» Белоруссии и России в единое государство.

- Владимир, на ваш взгляд, почему Лукашенко вновь заговорил о полной независимости Белоруссии? И говорит ли это о крахе реального союзного государства Россия-Белоруссия?

— Я думаю, что это был очередной публичный ответ на ту критику, которую публикуют в оппозиционных СМИ. После недавней встречи в Сочи оба президента были в хорошем настроении, я думаю, что они договорились по стратегическим решениям.

Лукашенко не хочет политической интеграции, ему необходима в первую очередь промышленная кооперация и военное сотрудничество. Категорического отрицания наличия российской авиабазы у него уже нет, риторика сменилась на то, что нужны новые российские самолёты в Беларуси, на которых будут летать как россияне, так и белорусы, совместно патрулируя воздушное пространство союзного государства.

Белорусские грузы в российские порты переброшены, роуминг снижен до приемлемого уровня, границу для граждан приоткрыли, союзная виза действует, так что всё идёт медленно, по плану. В настоящий момент происходит союзная перезагрузка.

- По словам Лукашенко, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий». Как вы считаете, как к подобным заявлениям отнесутся в Кремле?

— За столько лет в Кремле привыкли к таким заявлениям и даже к более жёстким, поэтому реакции не должно быть, тем более что необходимые решения выполняются. Такая риторика — это проявление белорусского властного национализма и продолжение развития идеи, что белорусы — это русские со знаком качества.

- Учитывая заявления Лукашенко, будет ли он дальше пробовать выстраивать политику многовекторности?

— Сейчас в белорусских госСМИ всё больше детализируют понятие многовекторности, объясняя, что это относится только к экономике, но не к политике.

Главный идеолог многовекторности Владимир Макей, он же министр иностранных дел, на ВНС заявил, что в текущей пятилетке необходимо изменить предложенную им ранее концепцию 30-30-30 на 50-25-25, где 50% товарооборота будет завязано на России.



- Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому издания выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может. По вашим прогнозам, продолжится ли гражданское противостояние в Белоруссии в ближайшее время — весной и дальше? И чем это может закончиться — какой вариант вы считаете наиболее вероятным?

— Гражданское противостояние продолжится. Сейчас будет становиться теплее, и главный весенний смотр сил намечен на 25 марта, так называемый День Воли.

Если оппозиции удастся раскачать массы на протесты, то мы с вами будем наблюдать нечто подобное, что было с августа по декабрь — протесты выходного дня. Но столь многочисленными они уже не будут, поскольку перекрыты каналы финансирования, много участников получили тюремные сроки, также достаточно много оппозиционеров выехали за пределы Беларуси.

Думаю, что финальной точкой станет 9 Мая. К этой дате будет чётко понятно, какая из сторон победила, и больше всего шансов победить у действующей власти. После 9 Мая и окончательного затухания протестов будет очередная волна исхода из Беларуси протестующих на территорию Польши, Украины, Литвы и Латвии.

Сторонники Лукашенко, участники провластных автопробегов, как и прежде, будут встречать ОМОН, поддерживая их действия, силовики же будут действовать решительно, но менее жестко, так как они уже считают себя победителями, и чрезмерные сроки остудили пыл многих протестующих.