Американцы хотят с помощью Украины добиться того, чтобы России было плохо, чтобы Россия оборонялась, чтобы она тратила все силы не на экономику, а на конфликт, считает немецкий политолог Александр Рар

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

- Александр, такое желание было ещё у администрации Обамы, но, как рассказывал в 2017 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков, против были европейцы. Сейчас власти Германии (по информации Der Spiegel) тоже скептически относятся к перспективе расширения «четвёрки» за счёт США. Как вы думаете, почему?

— Тут всё очень просто: у американцев очень жесткая позиция по Донбассу и Украине. Если они войдут в «нормандский формат», то в отличие от немцев и французов, которые занимаются миротворчеством, будут заниматься патронированием Украины и давить на Россию. Причем вплоть до того, что будут ставить России ультиматумы. Это будет ужесточение позиций. Европейцы этого не хотят. Меркель и Макрон хорошо понимают, что все это вопросы европейской безопасности.

К тому же они понимают, что Украина не хочет идти ни на какие компромиссы и ждет того, чтобы Запад сделал за нее всю работу.

И в Германии прекрасно понимают, какие люди войдут в этот формат. Это люди, которые при Обаме занимались евромайданом. Например, Нуланд, которая еще не закончила свою украинскую эпопею. Американцы будут пытаться через новые санкции или через нажим на Россию пытаться изменить ситуацию в пользу Украины.

Немцы и французы этого не хотят, понимая, что это приведет к новому конфликту.

- Почему в «нормандский формат» вошли, помимо России и Украины, Германия и Франция, а не США и Великобритания как подписанты Будапештского меморандума?

— В то время — 2014-2015 годы Великобритания не настолько плотно занималась оборонной политикой Европейского союза.

Напомню, что в 2008 году, когда российская армия разгромила армию Саакашвили и почти дошла до Тбилиси, именно французы и немцы в лице президента Саркози и канцлера Меркель уже выступали посредниками в урегулировании конфликта. Опыт есть. Европейцы считали, что этот конфликт касается европейской безопасности. Точно так же, как и события на Украине.

Вы же помните, что американцы даже хотели снабжать украинскую армию оружием, чтобы она точно победила. Однако немцы и французы прекрасно понимали, что это может привести к вооруженному конфликту с Россией, атомной державой, а это серьезная угроза начала Третьей Мировой войны. Это ни Германия, ни Франция не хотели.

- Что изменится, если США всё-таки станут участником «нормандского формата»?

— Если бы на позапрошлых выборах победила бы Хиллари Клинтон, а не Трамп, то все было бы очень плохо. Америка бы посадила в задние ряды Германию и Францию и руководила бы процессом. При этом конфронтация с Россией бы была намного больше, чем она была.

Американцы хотят, чтобы Украина была плацдармом для защиты западных ценностей против России. А вот Германия и Франция считают, что этот конфликт в Украине надо каким-то образом уладить, а потом строить общее пространство от Лиссабона до Владивостока. Такая концепция в Европе, которую отвергают американцы, тоже есть.

Но, слава Богу, пришел Трамп, который к Украине был равнодушен. Ему она была, как говорится, до лампочки. Если при Трампе Америка была бы в «нормандском формате», то это было бы хорошо, так как было бы больше встреч между Трампом и Путиным. Трамп был бы по Украине более договороспособным, чем Обама и его команда. В 2016 году во время избирательной кампании Трамп говорил, что Россия может иметь Крым, что вызвало скандал. А вот команда Байдена считает Украину жертвой.

-Какова вероятность, что в случае подключения США к «нормандскому формату» судьбу Украины будут решать Москва и Вашингтон без участия самой Украины?

— Это 100%. Но это произошло бы, если бы Трамп сидел бы в «нормандском формате». Но сейчас в бы туда вошли люди, которые не доиграли в евромайдан при Обаме. Они желают доиграть, вернувшись к прежней жесткой политике по Украине.

Вашингтон не заинтересован в том мире, который был подписан в минском формате. С точки зрения нынешней власти в Вашингтоне, это была капитуляция, что было недопустимо. Но я не думаю, что для американцев реальна опция войны с Россией. Они не будут настолько поддерживать Украину, чтобы там вновь начались военные действия. Они прекрасно понимают, что для этого у них нет сил. На Украине население не хочет войны, и американцы это понимают.

Просто американцы хотят использовать Украину как таран против России в рамках политики сдерживания. Они таким же образом будут сдерживать Китай, укрепляя Тайвань. Причем могут его даже признать. Американцы хотят с помощью Украины добиться того, чтобы России было плохо, чтобы Россия оборонялась, чтобы она тратила все силы не на экономику, а на конфликт.