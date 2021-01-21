В борьбе за монополию на правление от новой американской администрации столкнутся представители новой власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, старой власти в лице экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка, а также так называемые соросята, считает украинский политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Алексей Якубин рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей, после победы Джо Байдена на выборах в США появились слухи о возможном реванше в Украине условных «политиков Евромайдана»: мол, могут укрепиться позиции экс-президента страны Петра Порошенко, вернутся другие знаковые фигуры. Как думаете, сумеет ли Зеленский найти общий язык с администрацией Байдена?

— Это очень интересная модель, потому что понятно, что сейчас многие на Украине будут бороться за внимание Байдена, потому что в принципе он был очень активным вице-президентом, вовлеченным в события Украины после майдана, да даже и до майдана. И Яценюк, и Порошенко, и так называемые соросята так или иначе были в связке с Демпартией, Байденом и так далее.

Но есть другой нюанс: Баден-вице-президент — это не тот же самый Байден, что Байден-президент. И тут вопрос, насколько сейчас Байдену будет выгодно поднимать украинскую тему публично, поскольку во время избирательной кампании возникал вопрос о его связи с Украиной как минимум в ключе Burisma, его сына и потенциального конфликта интересов. Мне кажется, что на данный момент вполне может быть, что Байдену будет не с руки активно уделять Украине много внимания, потому что все-таки функционал президента Соединенных Штатов отличается от функционала вице-президента.

Я уже не говорю о том, что сейчас Байден будет активно вовлечен во внутреннюю повестку дня и по поводу пандемии, и по поводу социально-экономических проблем, но это не означает, что администрация Байдена не будет пытаться каким-то образом влиять на Украину.

- Получается, сейчас за внимание администрации будут бороться Порошенко и Ко и соросята? Зеленский будет в этом участвовать?

Байденизм и ожидания Украины © AFP, NARINDER NANU

Один из ключевых вопросов: удастся ли ему это? Потому что тут многое будет зависеть от того, что будет дальше с тем же послом США в Украине, потому что ходит достаточно много слухов, что не факт, что это будет Кит Дейтон. Он рассматривался еще администрацией [экс-президента США Дональда] Трампа как потенциальный человек, который даже прошел согласование на уровне Сената. И теперь возникает вопрос: кто действительно будет послом и сохранится ли Кит Дейтон, или же администрация Байдена заменит его на другого человека.

- Как думаете, общее прошлое, которое связывает Порошенко и Байдена, играет на руку Порошенко или против него?

— Мне кажется, что, скорее, сейчас может сыграть против него, потому что из того, что мы с вами видим, нельзя говорить, что между Байденом и Порошенко были исключительно личные дружеские отношения, — они были рабочими отношениями, более того, отношениями, которые имели в том числе свои пики и свои проблемные моменты.

Как минимум из того, что мы имеем в публичном доступе из записей их разговоров, были моменты, например, по поводу крымской операции, за которую Байден отчитывал Порошенко, и так далее.

Понятно, что Порошенко сейчас будет пытаться интерпретировать все это как-то, что он главный наместник Байдена в Украине, но мне кажется, это далеко не так. И более того, говорю, Байден-президент и Байден-вице-президент — это разные вещи. Много чего в мире поменялось и в самих Штатах тоже.

- Сейчас на фоне тарифных протестов в Украине активизировались разговоры о возможной смене Кабмина, и в этой связи все чаще звучит фамилия Яценюка. При этом он считается довольно токсичным политиком. Можно ли всерьез рассматривать его как возможного кандидата на пост премьер-министра страны?

— По поводу этой фигуры вы правы. Во-первых, эта фигура уже имеет токсичный след, и более того, мягко говоря, Яценюк вместе с Порошенко, несмотря на годы, которые прошли, продолжают оставаться фигурами с колоссально высоким антирейтингом. Если Порошенко еще смог собрать вокруг себя какую-то группу поддержки, то у Яценюка и этой группы нет, потому что политсила, которая была связана с «Народным фронтом», вообще исчезла, ее нет. Мне кажется, это достаточно показательный в данном случае момент.

Поэтому возникает вопрос: каким образом фигура настолько известная — а тут известность Яценюка будет играть против него — вообще сможет пройти в Верховную Раду? Даже если мы все представим ситуацию, что Зеленский захочет такую модель провернуть, я далеко не уверен, что удастся собрать под Яценюка голоса.

Потому что мы видим, что даже намного менее известные фигуры могут не проходить. Посмотрите на [Юрия] Витренко, который сейчас и.о. министра энергетики. Опять-таки известность, особенно известность на фоне непопулярных тарифов, решений, не добавляет баллов в контексте работы с Верховной Радой. Как раз неизвестность здесь больше играет роль: если ты вообще ноунейм, то, возможно, у тебя есть шанс.

Про орлов и ограду. Как украинцы научили Байдена плохому © AP, Carolyn Kaster

Может быть, у Яценюка будут думать, что Зеленский куда-то его назначит, где не нужно будет проходить горнило Верховной Рады.

- А есть ли какие-то шансы у экс-премьера Владимира Гройсмана?

— Мы видим, что он активизировался на фоне этих тарифных моментов. Гройсман достаточно влиятельный местный игрок, потому что аффилированные с ним политпроекты имеют по сути монопольное влияние в Винницкой области. С точки зрения такого местничества он имеет влияние, но опять-таки к Гройсману есть те же вопросы, что и к Яценюку: сможет ли он пройти в Верховную Раду? У него тоже нет своих депутатов.

Да, он пытается продавать свою историю: я был премьером, при мне было вот так, какие-то вещи критикует, какие-то предлагает, но мне кажется, это просто попытка, чтобы заметили.

- Интересно еще, как сложится судьба бизнесмена Игоря Коломойского с приходом новой американской администрации, учитывая его сложные отношения с США?

— Мне кажется, какая бы администрация ни была, к Коломойскому никогда не будет теплого, хорошего отношения. Возможно, тут играет роль не администрация, а этот deep state (англ. глубинное государство. — Ред.), так как мы видим, что в отношении ряда украинских олигархов оно занимает такую позицию недружественную. Мне просто кажется, что вряд ли мы тут увидим какую-то резко сменившуюся негативную политику по отношению к Коломойскому, потому что она и до этого не было позитивной.

- Но до какой степени она может быть негативной? Может новая администрация серьезно взяться за Коломойского, вплоть до требований экстрадиции, например?

Куратор по-киевски: что Джо Байден говорил об Украине © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Александр Дубинский, которого связывают с Коломойским. И это можно рассматривать как черную метку в отношении Коломойского.

Но опять-таки это произошло еще до Байдена при администрации Трампа, и пока что никаких действий на этом направлении сделано не было. Я думаю, Коломойский сейчас просто занимает выжидательную позицию, что дальше будет делать администрация Байдена и вообще будет ли у нее время на это.

- Насчет как раз того, есть ли у Байдена время на Украину в целом и какой это приоритет. В конце прошлого года многие заметили тенденцию, что сегодня Украина все больше подпадает под влияние Великобритании, вливаясь в треугольник с Лондоном и Анкарой. Заинтересованы ли США в том, чтобы этого не произошло, или сейчас им не до того?

— Знаете, тут вообще стоит вопрос, как строятся отношения Великобритании и США? [Экс-президент США] Барак Обама и вообще демократы были против Брексита вплоть до того, что Обама говорил, что если Британия совершит «Брексит», то США поставят ее в конце списка стран, с которыми они сотрудничают. Поэтому я не исключаю, что США при новой администрации будут присматриваться ко всем этим историям по поводу Лондона и Турции, которая вроде союзник, но ведет политику, отличную от Вашингтона.

Вполне может быть, что США будут пытаться как-то корректировать эту ситуацию. Но пока что мы не знаем, кто будет заниматься в новом Госдепартаменте европейским направлением. Виктория Нуланд вряд ли будет этим заниматься, потому что она общий представитель по политическим вопросам. Непонятно, останется ли Кит Дейтон или будет замена на нового посла.

Здесь много неизвестных, из-за которых невозможно сказать, каковы будут дальнейшие действия США по поводу этих складывающихся связей.