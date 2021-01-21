Все старания Трампа «сделать Америку снова великой» были уничтожены неумелым госуправлением на фоне коронавируса, считает американист Алексей Наумов

Об этом Наумов, эксперт Российского совета по международным делам и заместитель руководителя отдела внешней политики ИД «Коммерсантъ», рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей, как вы в целом оцениваете политическую деятельность или деятельность в качестве президента Дональда Трампа? Что вам в нем импонирует, а что, наоборот, отталкивает?

— Оценивать деятельность Дональда Трампа можно по-разному. Если смотреть на объективные показатели, то его президентство можно назвать вполне успешным: рекордно низкий уровень безработицы, отличные показатели биржевых индексов, снижающийся уровень бедности населения. Все очень хорошо.

Но мы должны помнить, что весь этот рост был загублен совершенно неэффективным госуправлением, которое началось на фоне коронавируса, когда в противоречие вступили экономические импульсы Трампа и политические.

Алексей Наумов: кто он © Facebook, Алексей Наумов

Мы видим, как эта ставка проиграла и Трамп проиграл. Его неумелые действия в борьбе с вирусом и привели его к падению.

Если рассматривать его президентство с идеологической точки зрения, то она прекрасно отвечает идее расколотых Соединенных Штатов Америки. Для демократов Дональд Трамп явил собой пришествие белого фашистского государства, которое «запрет всех геев в клетки, а у трансгендеров отберет право называться людьми». То есть такое пришествие «апокалиптического белого фашистского рейха».

Для его сторонников президентство Трампа стало пробуждением народа в борьбе с «глобальными педофильскими элитами, которые свои амбиции разменивают на судьбы маленьких детей». То есть столкнулись две апокалиптические картины мира. И президентство Трампа его сторонники будут оценивать прекрасно, а противники будут оценивать ужасно.

То есть он не способствовал сглаживанию противоречий внутри США, он способствовал расколу и расхождению двух разных Америк по своим отдельным лагерям, чем в принципе для американского общества хорошую службу не сослужил.

Импонирует он многим людям тем, что он не выглядит политическим животным, человеком, который плоть от плоти истеблишмент, засевшим во власти стариком. Он выглядит человеком со стороны, простым мужиком, который пришел во власть в общем-то с улицы и всю ее неприглядную подноготную показал. Это в нем импонирует. И многих это раздражает.

Ведь существует два подхода к власти: или власть — это «кандидат от народа», каким Трамп себя выставлял, или это что-то тайное, непостижимое, такой условно китайский подход. И, конечно, людей, которые верят, что власть — это костюм, пиджак, план и стратегия, — Трамп раздражал. Своим неумением быть вежливым, игнорированием протокола, своей скабрезностью и грубостью.

Он также человек, который делал все, о чем говорил. Все, что он обещал, он или попытался сделать, или сделал. Это для современного политика штука довольно уникальная.

- Какие именно обещания он выполнил?

— Он обещал выйти из всяких невыгодных международных соглашений. Он вышел из Парижского соглашения по климату, заключил новые торговые соглашения с Канадой и Мексикой, из Тихоокеанского партнерства вышел, заключил новую торговую сделку с Китаем. То есть все, что он обещал, он сделал, и это круто. Обычно политики не совсем такие.

- Как вы считаете, останется ли Трамп в политике? И в качестве кого — лидера своей партии?

— До штурма Капитолия, очевидно, он был бы таким «духовным отцом» Республиканской партии. Сейчас все стало гораздо сложнее, потому что после штурма Капитолия он стал ассоциироваться с погромщиками, с людьми, которые силой хотели свергнуть американское правительство. И он, из человека, который олицетворял патриота, для многих стал человеком, который олицетворяет погромщика, мятежника и бунтаря.

Дважды в одну реку: Трампу грозит импичмент после ухода с президентского поста © REUTERS, Carlos Barria

Но интересно ведь, что американское общество расколото на республиканцев и демократов. Демократы расколоты на социалистов и обычных демократов, таких умеренных. А теперь и республиканцы расколоты на трампистов и нетрампистов.

Собственно, от самого Дональда Трампа сейчас зависит, сможет ли он остаться в американском политическом будущем. Но два месяца после выборов показали, что, выбирая между Америкой и собой, он всегда выбирал себя. Потому что когда стало понятно, что выборы он проиграл, вместо того чтобы говорить: «Друзья, давайте сохраним нашу великую идею и великое движение», он потратил время на совершенно бесперспективное оспаривание результатов выборов в суде.

Сейчас, в последней своей речи, он сказал: «Да, наше движение будет жить». Но пока он для этого сделал очень мало. Собственно, именно от него зависит, какой будет его политическая роль в будущем. Он сам себя будет сооружать.

- Многие эксперты говорят, что, даже если Трамп уйдет из политики и исчезнет с поля зрения, трампизм останется. Согласны ли вы с этой мыслью? И как это может повлиять на будущее Соединенных Штатов?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое трампизм. Трампизм — это сочетание популизма, то есть обращения к простому народу в противовес «зажравшимся элитам», это гражданский национализм, который постулирует, что важны граждане и не важен их цвет кожи и вероисповедание. Если эти люди американцы, любят Америку, считают ее своей отчизной и родиной, то они достойны счастливой жизни в Америке.

Также трампизм — это национализм экономический. В первую очередь важны интересы Америки, а не всего мира. Поэтому на второй план отходят, например, глобальные изменения климата и другие общечеловеческие проблемы.

Он, безусловно, останется, Трамп привел его к жизни, и даже если сейчас Трамп умрет политически или физически, трампизм все равно останется.

Мы видим, что идея глобального мира и глобализма, конечно, хороша, но находится в кризисе. И как только начался коронавирус, все сразу забыли про глобальную идею и стали закупать вакцину для своих собственных стран или как-то ее производить.

Поэтому подъем глобализма немножечко подостановится. Ему противодействует трампизм.

Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Орбана, консервативные. В Польше также несколько консервативное правительство. То есть трампизм — это консервативный реванш, и он сейчас набирает силу и, безусловно, останется. И, я думаю, ближайшие десятилетия в Европе, на Западе, да и в общем-то во всем мире пройдут под знаком борьбы между глобализмом и трампизмом.

И если раньше глобализм виделся неизбежным будущим для всех, то сейчас, естественно, появляются различные варианты решения ситуации.

- Демократы ведь всегда были больше глобалистами и стремятся «навязать демократию» во всех уголках мира, но ситуация в Штатах не способствует тому, чтобы заниматься чем-то, кроме внутренних проблем. Как Байден поведет себя в первые сто дней правления?

— Не нужно считать глобализм интервенционизмом. Глобализм — это не попытка вторгнуться в другие страны и навязать им свою идею, глобализм — это идея о том, что в общем-то у всех народов, у всех рас единые проблемы и единый мир. И решать их нужно совместно, не нужно делить на китайцев и американцев, на русских и украинцев. Нужно всех лечить от коронавируса, всех спасать от глобального потепления и так далее.

Первое, что будет делать Джо Байден, — бороться с коронавирусом, он уже об этом объявил. Он будет восстанавливать экономику США, подорванную пандемией.

Мрачный символизм инаугурации Байдена © AP, Andrew Harnik

То есть с точки зрения демократов, внешняя политика помогает решать проблемы политики внутренней. И, конечно, Джо Байден от этого не откажется. Он не закроется внутри Америки, потому что считает, что тогда США потерпят поражение. Это основная разница между глобализмом и трампизмом.

По мнению демократов, если Америка встанет и уйдет из-за глобального стола, то всему миру станет хуже и самой Америке станет хуже. Потому что станет хуже ее торговым партнерам, союзникам.

Демократы считают, что внешняя и внутренняя политика неразрывно связаны, и Джо Байден считает одним из основных своих приоритетов сделать то, что называется «вернуть Америку за стол принятия глобальных решений».