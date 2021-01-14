Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Павлом Кожевниковым, эмигрантом, проживающим в США без малого тридцать лет, выясняла, что на самом деле происходило в Капитолии 6 января и чего ждать от Байдена-президента

Павел Кожевников почти 30 лет живет в США, работает в одной из самых больших по объёму газет в США "Горизонт", выходящей в Денвере, штат Колорадо с 1995 года. Газету читают во многих странах мира – России, Англии, Австралии, Германии, Канаде.

- Павел, что означает проявление столь агрессивных и небывалых для США действий в «столице мирового капитализма и демократии» — это конец прекрасной эпохи, конец эпохи демократии?

Николай Злобин о том, как и за что Трампа могут судить в США © РИА Новости, Нина Зотина

Всё, что происходит сейчас в Америке, не являются «небывалыми действиями» для США. Всё это часть нашей демократии, и всё это было не раз на протяжении всех лет истории этой страны. Были и похлеще, вспомните 1890 год — бойню на ручье Вундед-Ни, беспорядки 1991 года в Чикаго, резню в Талсе в 1921 году, восстание в Вуотсе, бунты в Детройте, Калифорнии и т.д. Да и само государство возникло в результате бунта-восстания против Британской колониальной политики. Так что ни о каком «конце эпохи демократии» речь не идёт!

- Что, с вашей точки зрения, вообще означают эти действия?

— Что означают эти события сейчас? Думаю, в том, что происходит в крупных городах США, идёт борьба отживающей белой Америки и нарождающегося нового народа, где преобладать будут не англосаксы, а латинос и «люди цвета», как их сейчас политически корректно называют американские средства массовой информации. Идёт активный слом старой системы, старых отношений.

И эпоха интернета ускоряет эти закономерные процессы по всему свету. Не хотят меньшинства и обездоленные более мириться ни с расизмом, ни с безработицей, ни с бездомными, ночующими в парках и под мостами. От людей теперь правду не скроешь! Они видят «бесплатное» здравоохранение в Европе, доступность образования в скандинавских странах, враньё старпёров, окопавшихся в Конгрессе, безработицу и другие «язвы капитализма». Конец ли это этой общественной формации? Да капитализма-то как такого уже и нет! Здесь я скажу непопулярную в США мысль: прав оказался дедушка Маркс, говоря о том, что капитализм будет не вечен, что превратится в империализм. О нём и о его признаках читайте у Ленина. Не люблю я ни того, ни другого, но в этом они оказались правы.

- До событий 6 января Трампа считали лидером практически половины США. Говорили, что он может создать собственную партию. Каковы теперь перспективы Трампа — политические и юридические?

Николай Злобин: Политик должен уметь проигрывать © AP,

Каковы его шансы, если демократам не удастся этого сделать? Юридически он попытается оспорить кое-какие промахи демократов, а политически, я думаю, у него шансов мало. Ведь Трамп проиграл выборы вчистую. Он их проиграл не из-за фальсификаций, которые имели место в этих выборах, а по многим другим причинам. Трамп не политик, с первых шагов он наделал много ошибок, оттолкнув от себя афроамериканцев, латинос, феминисток, нетрадиционные сексуальные меньшинства, иммигрантов, да и многих республиканцев типа Маккейна и Ромни.

- Какая судьба ждёт Республиканскую партию?

— Думаю, что республиканцы будут четыре года яростно критиковать демократов, так же, как те их четыре года критиковали. Обычная практика.

- Штурмом Капитолия сторонники Трампа оказали ему медвежью услугу. Не допускаете ли вы, что это была спланированная акция, чтобы похоронить политические перспективы Трампа?

— Не думаю, что если бы сторонники Трампа промолчали, то выиграли бы. Они теперь герои-мученики. Это козырная карта Трампа. (Кстати, Trump — по-английски «козырь»). Спланированная акция демократов? Нет, что вы! Зачем планировать что-то, коль ты победитель.

- Как вы считаете, повлияют ли произошедшие события на роль США в мире?

Николай Злобин: Трамп проиграл всё и стал лузером © РИА Новости, Нина Зотина Байден постарается вернуть утраченные позиции в лидерстве, но это уже не будет лидерство безоговорочное. Чем скорее поймут западные политики, что мир уже не тот, к которому они привыкли в ходе холодной войны с Советским Союзом, тем лучше будет для них.

- На ваш взгляд, Байден будет строить свою политику на отстранении от Трампа?

— Конечно, это его краеугольный камень! Он, видимо, постарается «кинуть кость» республиканцам, но не более.

- Будет ли Байден проводить показательно «антитрамповскую» политику. В частности, на постсоветском пространстве?

Почему антитрамповскую политику? Разве Трамп был пророссийским президентом? Вспомните, как он хвастался, что ни один президент США не был так жесток к России, как он. Сорок восемь, что ли, санкций ввёл этот «любимчик» российских политических обывателей? Да, он обещал улучшить отношения с Россией, не ругал Путина, но демократы обыграли его, заставляли постоянно доказывать свою враждебность к вашей стране. Лучше иметь открытого неприятеля, такого как Байден, чем скрытого друга.

Что касается политики администрации Байдена в отношении постсоветского пространства, то она открыто заявлена: будет консолидированная западная поддержка «пятой колонны» по всему этому пространству, и особенно нажим на Россию, на её внутреннюю оппозицию. В США до сих пор уверены, что в холодной войне они одержали победу не из-за ошибок Горбачёва и Ельцина, а благодаря жёсткой политике Рейгана. Именно поэтому такие огромные средства выделяются всем этим неправительственным организациям. И будут выделяться впредь.