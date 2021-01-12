Если Вашингтон сейчас попытается официально и серьезно избавиться от Дональда Трампа, значит, он готов окончательно похоронить генерирующую и производящую Америку, считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Украина.ру.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

- Владимир Константинович, на ваш взгляд, что означает проявление столь агрессивных и почти беспрецедентных для США действий?

— Знаете, я в данном случае полностью разделяю — и почти при этом не иронизирую, когда вам об этом говорю, — точку зрения нескольких бывших президентов Америки, в частности [Билла] Клинтона, [Джорджа] Буша[-младшего] и других, которые расценили это как величайший позор в истории Америки, как посягательство на самое естество американское. В этих высказываниях есть что-то гамлетовское: неладно что-то, это мягко сказано, в Датском королевстве. Они страшно переживают, они говорят: «Боже мой, это же храм…»

А мы-то знаем, что священники этого храма точно не служат молебны за Россию. Так что этот храм нам, в общем, до лампочки в известном смысле, но Америка — настолько значительная страна и настолько важно все, что в ней происходит, что нам приходится все равно оглядываться на нее и смотреть. Но я, знаете, ни американцам, ни Америке — этой очень своеобразно устроенной стране — зла не желаю, как и никому: как и Новой Зеландии, и Танзании, — желаю ей, чтобы у нее на Занзибаре отдыхали наши люди.

Но я теперь читаю то, что пишут наши бывшие люди, которые уехали в Америку: они в потрясении, потому что, мол, мы же поехали в Америку как в страну стабильности, верности идеалам, а там вон что происходит. Это очень контрастирует с тем, как наша прогрессивная общественность здесь это оценивает: по их извращенной логике все эти события свидетельствуют о высочайших качествах американской демократии и о том, что Америка жива. Ну, знаете, я найду более убедительные свидетельства того, что какая-нибудь страна жива, помимо того что к ней врываются в Капитолий или Кремль.

«Мирные протестующие» в США и Украине вчера и сегодня. О героях майдан-времен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Можно это расценивать как одно из проявлений стремления к отстаиванию демократических принципов. Например, во время событий в Кыргызстане у нас многие политологи констатировали, что подобная активность свидетельствует о том, что эта республика имеет самый большой демократический потенциал среди всех стран постсоветского пространства.

— Ну, Киргизия тоже, наверное, в таком случае жива. Извините меня за эту прямоту, я никого не хочу обидеть, даже маленькую прекрасную Киргизию, которой очень сочувствую, когда к ней врываются в ее маленький киргизский Капитолий.

Америка, кстати говоря, многое делает для того, чтобы в других маленьких симпатичных странах, где нет Капитолия, но есть небольшие столицы, небольшие здания и даже полицейские участки, которые вроде бы все охраняют, почаще врывались в эти здания, переворачивали там с ног на голову все политическое устройство, так как американцы полагают, то им так выгодно.

Но зла я им тем не менее не желаю. Действительно, мне кажется, что нам нужна была бы очень и миру была бы нужна стабильная, здравая Америка. Ее нет, правда, — маленький пустяк. Вот эту Америку, которая есть сейчас, с этим Капитолием и всеми этими делами, в приличное общество уже пускать нельзя. Надо, чтобы они там разобрались между собой: чего они хотят, кто у них президент, кто и как делает у них сегодня Америку великой, что они под этим понимают и так далее. Им надо в это вникнуть: сначала расцеловать всех чернокожих, потом обнести какой-нибудь стеночкой Капитолий, пару полицейских поставить, а потом уже возвращаться к тому, чтобы миром руководить.

Удивительным образом все апологеты этого в разных условных Киргизиях, Украинах и прочих местах, где опираются на Америку в любых своих переустройствах, и для них это икона, они продолжают говорить: «Нет, это хорошо, все, что было в Америке, прекрасно», противореча тем самым утверждениям Клинтона и Буша, которые печалятся этому. А эти не печалятся и говорят, мол, нет-нет, все замечательно, это так и надо. Потому что у них самих хаос превратился в стиль жизни и им деваться некуда, остается утверждать, что хаос — хорошо, а белое — это черное. Бесконечное переустройство своей жизни с потерей жизненного уровня, ухудшением экономической ситуации — это, по их мнению, свидетельство жизни.

Я знаю другие свидетельства жизни: вон экономика растет, в космос люди летают. Вот любопытные проекты [инженера, предпринимателя Илона] Маска — это свидетельство жизни, а бешеные люди в меховых шапках, за что бы они ни стояли и о чем бы ни говорили, которые врываются и бьют мебель… Я не хочу этому радоваться и не буду никогда. Как аналитик я просто расценю это как беду, ориентироваться на них нельзя.

Если уходить, то красиво: Трамп подошёл к опасной черте © REUTERS, Carlos Barria/File Photo - И тем не менее, как вы сами и сказали, многие ориентируются. Повлияют ли эти события с Капитолием на международный авторитет США?

— Конечно, повлияют. Капитолий будут сейчас замазывать, восстанавливать, шабашников будут вызывать все эти трещины замазывать, закрашивать, будут говорить, что это так и надо, что вы, что вы… Это очень сильный удар, безусловно. Его все будут по-разному трактовать: кое-что замазывать. Тот факт, что они там сейчас резко взялись за суды, мол, сейчас они накажут этих хулиганов, которые пришли к храм, — это правильно с точки зрения государства.

Но это очень сильно, опять же, ударяет по интересному американскому постулату, который, конечно, лицемерный и фальшивый, но они с ним везде носятся, — постулату о том, что они демократия. Тогда подождите, они под лозунгом демократии сейчас расценивают все это как чуть ли не нападение на [Авраама] Линкольна, [Франклина] Рузвельта и прочих отцов и продолжателей демократии. Мама моя, ребята, посмотрите на себя! Вы давно к зеркалу подходили? Кто из вас похож на Линкольна или Рузвельта? [Спикер Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, которая уже успела сделать заявление, что Трампа надо изгнать отовсюду, потому что он пешка в руках [президента РФ Владимира] Путина?

Вы Линкольн со своими высказываниями? Вы параноик ненормальный, вы [экс-сенатор, кандидат в президенты США в 1964 году] Барри Голдуотер — это в лучшем случае! Вам надо выбрасываться из окна со своими теориями о том, кто правит у вас в Вашингтоне. Оказывается, Путин Владимир Владимирович! Е-мое! А мужики-то и не знали!

- К слову о том, чтобы изгнать Трампа. Конгрессмены от Демократической партии обвиняют его в подстрекательстве к мятежу — ему грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции. Как вы считаете, будет ли какой-то показательный процесс против Трампа?

— Старик Трамп наворочал, конечно, много и получает от этого удовольствие в целом. Он человек немолодой, его карьера не была бы такой яркой без президентства, без вот этого удивительного кульбита, который он совершил уже под конец своей жизни, к величайшему своему удовольствию. И если начнутся эти разборки, если его начнут с серьезным видом сдвигать с президентского поста, объявлять ему импичмент, он не растеряется. Он прекрасно снялся в «Один дома – 2» — у него была крошечная роль, но запоминающаяся, и я думаю, что тот сериал, в который его сейчас втягивают, — это почище всех «Карточных домиков».

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джаред] Кушнер, который сказал, что над Америкой уже хохочут [Владимир] Ленин, [Иосиф] Сталин и Мао [Цзэдун], — блестящая фраза, очень хорошо понимает ситуацию — я думаю, если они захотят, то могут устроить блистательный спектакль, сериал и поминки по американской демократии, этой выдумке, на которой Америка зиждилась. Это очень интересно, и, как принято говорить, запасаемся попкорном.

Я думаю, если они всерьез возьмутся его выпихивать, это окончательно разочарует весь остальной мир, который и на Трампа смотрел с изумлением, но когда вместо Трампа приходит… Понимаете, это как у нас во время революции. Аналогия хромает, конечно, я понимаю, она опасная, но, понимаете, когда [председателю Временного правительства Александру] Керенскому дают под зад ногой как бессмысленному и беспощадному правителю России, который ничем не правит уже на самом деле, но эта нога принадлежит революционному матросу, который проникает во дворец и отнимает у скульптур части тела. Этот матрос — плохая замена Керенскому. Ленин тоже плохая замена Керенскому, как выяснилось позже. Страна вваливается в гражданскую войну после этого.

Конечно, я американцам этого не желаю. Я мирный бронепоезд. Но боюсь, они могут в это ввалиться: страна сложная, большая, противоречивая, людей много разных.

- А допускаете ли вы, что этот штурм Капитолия был спланированной акцией как раз с целью похоронить политические перспективы Трампа? Или это уже конспирология?

— А отчего хоронить политические перспективы Трампа? Дело в том, что этим политические перспективы Трампа можно похоронить, но в растворе под названием Трамп было 50% интересного такого здравомыслия, американского, старинного, плюс всякие чудеса и глупости — так обычно и бывает. Вот это никем не побеждено.

Что было в Трампе важного? Трамп был президентом производства, грубо говоря. Если Америка и дальше планирует хоронить свою промышленность, если она не хочет возвращать свое производство из Китая и так далее — все, что хотел Трамп, и все, что ему не дали или дали… Значит, если Америка производящая, генерирующая потеряла для них ценности, если они хотят жить, продолжая развивать только деньги-деньги-деньги, то пусть хоронят.

- В целом да, до событий 6 января Трампа считали лидером практически половины США, говорили даже, что он может создать собственную партию. Как думаете, еще актуальны подобные прогнозы?

— Это зависит от его здоровья и намерений. Возможно, сейчас он, конечно, потеряет ряд своих осторожных сторонников, и тут, безусловно, элементы провокации могли быть. Вы вот говорили о конспирологии, конспирология конспирологией, конечно, но я вот сейчас прочитал одного парня, который бывший наш товарищ и уехал в Америку жить в 1990-е годы. Он шел на эту историю как человек, уверенный в своей правоте, но, когда он увидел, что творится, он говорит: там были провокаторы. Ну и я думаю, что это надо сравнивать с поджогом Рейхстага, с какими-то такими вещами, когда действительно пытаются на этой истории поломать хребет трампизму.

Кризис американской демократии, его причины и последствия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира] Жириновского — он может стать тамошним Жириновским. Соберет вокруг себя такую партийку веселых ребят, которых вроде бы не хватает на то, чтобы перевернуть страну, но пар выпускают замечательно.

- А что будет с Республиканской партией? Сейчас она теряет поддержку избирателей. Сможет она преодолеть этот кризис?

— Республиканцы-то тоже не сильно любили Трампа своего, они проклинали каждый день и час, когда поддерживали этого румяного и лохматого дядьку. Они тоже гораздо менее красивые, гораздо менее яркие, гораздо менее клоунские. Трамп — это же такой большой, красивый, замечательный и очень своеобразный политический клоун, который в ушко мирной республиканской жизни никак не просовывался. Раз уж так вышло, что он взял и выиграл, тогда республиканцы скрепя сердце и стали его поддерживать.

Поэтому да, у республиканцев будут проблемы, но небольшие: они его сольют как своего лидера, а он их лидером по большому счету никогда и не был, и будут жить дальше.