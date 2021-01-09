По мнению известного российско-американского политолога Николая Злобина, произошедший 6 января захват протестующими здания американского Конгресса показал, что в США назрели системные проблемы - и с властью и с демократией

Об этом он рассказал в интервью обозревателю издания Украина.ру Анне Ревякиной.

— Николай, 6 января 2020 года в Сенате проходила сертификация выборов президента. А в это же время около Капитолия собрались сторонники Трампа, огромное количество людей. Через некоторое время толпа ворвалась в Капитолий. Почему сложилась такая ситуация?

— Американцы по натуре бунтовщики, это в их природе. Они создали свою страну как страну протеста против европейских порядков того времени. Они не стали повторять политические структуры, которые были в Европе, они создали совершенно новую систему власти. По сути дела они более чем век-полтора назад использовали лозунг, который позже стал большевистским, они решили отказаться от старого мира и начали строить новый мир. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Бунтовщическое начало в американском менталитете очень сильно сохранилось, при всём уважении к законам. У них в Декларации независимости записано право народа на вооружённое восстание против власти. Американцы считают, что вооруженный народ главная гарантия от восстановления диктатуры. Эти традиции сильны до сих пор.

Американские колледжи и университеты обучают студентов в духе борьбы за свои права. Вообще из американских университетов выходят люди, готовые к протестам. Американцы легки на подъём: выйти на демонстрацию, на митинг, поскандировать, попротестовать и т.д. Всё это часть их политической и бытовой культуры, поэтому они воспринимают своё право на протест как вполне нормальную ситуацию. Особенно — политический протест.

— Николай, с Вами категорически не согласна Нэнси Пелоси, она назвала протестующих в Вашингтоне террористами! Как Вы это объясните?

— Когда спикер Палаты представителей называет ворвавшихся в здание Капитолия американцев террористами, то это глубоко неправильно. И особенно для спикера Палаты представителей. Это такие же граждане страны как остальные, нельзя разделять собственных граждан по принципу нравится ли им текущая политическая ситуация в стране. Граждане все равны. И для главы законодательного органа власти такие характеристики некорректны. Как минимум. Это типичный пример двойных стандартов в политике.

Моя точка зрения в том, что я считаю, что двойные стандарты нельзя применять внутри страны. Сфера применения двойных стандартов — это внешняя политика, дипломатия, международные дела, где стоит задача продвинуть интересы своей страны, обойти другие страны, схитрить. Внешняя политика вещь конкурентная, в ней двойные стандарты естественны, а вот для внутренней политики это неприемлемо. Капитолийский погром. Штрихи к портрету нового мира © кадр из видео телеканала Fox News

Людям важно, чтобы их протест был услышан и принят в расчёт. У них есть на это право. Не имеет значения, чьи это сторонники: Байдена или Трампа. Если власть не слышит протесты части своего населения, то это говорит о кризисе самой власти. Это обычно кончается плохо.

— Сейчас сложилась уникальная для США ситуация, впервые с 1814 года было захвачено здание Капитолия, и поставлен под вопрос мирный процесс передачи власти от одного президента к другому. Для Америки это незаурядная ситуация, такого не было никогда. Что это означает?

— Сегодня это означает три серьёзные проблемы для США. Первое — большая часть людей не поверила результатам выборов, а власть пытается это игнорировать. Это значит, что под вопрос ставится святая святых — демократия и процедура. Моё любимое определение демократии такое: предсказуемая процедура, непредсказуемый результат. Процедура — основа основ демократии — американцев сегодня не удовлетворила. Это кризис. Вторая проблема — стабильность любой демократии обеспечивают эффективно функционирующие институты, в том числе гражданского общества. Мы видим, что Америке это тоже сейчас не сработало. Люди говорят: мы не верим Конгрессу, мы не верим судам, мы не верим властям штатов, они все сговорились подделать результаты выборов. То есть процедура и институты, эти два краеугольных камня демократии в Америке сегодня поставлены под сомнение. И как результат возникает третья проблема: сомнение в легитимности власти, которая 20 января 2021 года возьмёт контроль над страной. Смерть полицейского и новые отставки: что происходит в США © РИА Новости

Америка — плоская страна, там нет вертикали власти, захватив, которую можно взять контроль над страной. На мой взгляд, это огромный плюс Америки. Нет правительственного здания, которое можно оккупировать и сказать: «Я теперь управляю Америкой!». Власть в Америке распределена между пятьюдесятью штатами. И штаты, которые в своё время и создали Америку, объединившись друг с другом, очень ревностно относятся к тому, чтобы президент страны, Конгресс, Вашингтон в целом, не дай Бог не взяли бОльшую власть, чем та, которую им готовы дать штаты.

Есть немало американцев, которые считают, что Вашингтон вообще не нужен. И президент тоже не нужен. Штаты, считают они, могут эффективно взаимодействовать между собой без центральной власти, которая только всё портит. Поэтому как бы это ни выглядело со стороны для всего мира, для провинциальной Америки вообще почти безразлично, что происходит в Вашингтоне. Они могут следить за этим, как за карнавалом в Бразилии. Поэтому, если говорить об узурпации власти, государственном перевороте и т.д., то в американских реалиях об этом надо говорить в других терминах, чем в европейских централизованных государствах.

Обычные американцы рассматривают своё государство как свою собственность. Они его содержат, они за него платят, они им владеют. Именно так американцы относятся в частности к зданию Конгресса США. Это собственность не государства, это собственность американского народа, куда каждый американец имеет право прийти, не отвечая на вопрос «Зачем?» и «Почему?». Это его право.

— Прийти — да, но при этом вести себя соответствующе, всё же толпа вела себя не совсем адекватно. Кто-то внёс в Сенат флаг Конфедератов. Кто-то, наоборот, пытался вынести тумбу из Сената и т.д.

— Сам по себе вход в это здание не может рассматриваться как государственное преступление или терроризм. Тем более, они вошли без оружия (часть конгрессменов, кстати говоря, требуют принять закон разрешающий пронос оружия в здания Капитолия), там постоянно полно туристов, здание в принципе открыто для публики. Хулиганить в этом здании нельзя, как нельзя хулиганить, например, в ресторане Макдональдс, нельзя врываться в подсобные помещения и т.д. Но ставить право американцев войти в здание под вопрос нельзя. Анатолий Вассерман: Теперь Трампу следует прикупить дачу под Ростовом © РИА Новости, Александр Натрускин

Полицию в Америке принято слушаться, она пользуется достаточно высоким уровнем доверия. Не надо принимать столкновение полиции с протестующими в Америке как проявление взаимной ненависти. Каждый делает свою работу. Ведь вся полиция в Америке местная. Получается сложный клубок. С одной стороны — здание принадлежит американцам. С другой стороны — полицейских надо слушаться. С третьей стороны — ворвавшиеся в здание не террористы, они выразители политического протеста, на который они имеют право. Более того, их почти 50 процентов от голосовавших на выборах Президента США.

— Николай, что на Ваш взгляд явилось триггером? Не толкнул ли людей на это сам действующий президент?

— Мне кажется, Трамп показал, что он не умеет проигрывать. Он в сухом остатке проиграл всё. Как текущий лидер Республиканской партии он несёт полную ответственность за то, что партия проиграла Белый дом. Партия проиграла Сенат. Партия проиграла Палату представителей. Более того, именно Трамп оказался тем президентом, при власти которого толпой был захвачен Конгресс США. С политической точки зрения это полный провал, в конце своего президентства он вдруг стал политическим лузером.

Главная проблема, которая у него сегодня есть, как он всё это объяснит своей партии. Он начал это объяснять через фальсификацию выборов, многие поверили, но после этого в штате Джорджия республиканцы проиграли выборы в Сенат, примерно с таким же поражением, как проиграли и весь штат. Трамп считает, что партия его предала. Часть его администрации уже разбежалась. И он становится своего рода отверженным, оставаясь при этом президентом США.

Сейчас идёт поляризация сторонников Трампа. Кто-то от него откалывается, кто-то ещё надеется, кто-то живёт в иллюзиях. Многие республиканцы испытывают всё большее раздражение в отношении Трампа, считая, что сейчас он точно действует не на пользу партии, не на пользу стране, не на пользу себе. Среди сторонников Трампа стал выкристаллизовываться фан-клуб, не столько сторонники, сколько фанаты, напоминающие фанатов футбольных команд европейского типа, которые идут за своей командой до конца. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы - ОПЗЖ © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Вопрос в том, сколько их, в каких они штатах, будет ли их число расти или уменьшаться. Отчасти это зависит от самого Трампа. Да, в Америке нет закона, обязывающего проигравшего выборы признать своё поражение, это необязательно, но Трамп первый президент, который говорит, что он не признаёт поражение и никогда не признает. Это возбуждает многих людей. Им нравится решительность Трампа. Это вообще в американском менталитете бороться до последней секунды в любой ситуации, поэтому, когда Трамп 6-го января сказал на митинге около Белого дома, что он никогда не признает поражение, этого не будет, и мы пойдём к Капитолию, его фанаты восприняли это как призыв брать здание Капитолия. Именно это как призыв к восстанию могут ставить ему в вину сегодня. Это и был триггер.

— Я знаю, что был опубликован, а потом через какое-то время исчез твит, написанный Иванкой Трамп, в котором она называет людей, вошедших в Капитолий, патриотами. Это правда?

— Сам твит я не видел, но у меня тоже есть информация, что он был. В сегодняшней ситуации, этот твит тоже можно воспринимать, как ещё один косвенный триггер, но если размышлять спокойно, то почему они не патриоты, по крайней мере, те, кто пришёл мирно требовать честности на выборах. Я понимаю, что Иванке посоветовали убрать этот твит, чтобы её не обвинили в подстрекательстве. Иванка испугалась непосредственной политической реакции, но в целом несогласные тоже патриоты.

— То есть американцы, по сути, все патриоты, неважно за Байдена они или за Трампа?

— Я считаю, что раскол Америки на две такие большие части — это главная гарантия от того, чем пугают российские пропагандисты. Однопартийная Америка под властью демократов, которые будут постепенно превращать её в тоталитарное государство. Не стоит забывать три вещи: пол-Америки проголосовали против, второе — американцы слишком хорошо вооружены, чтобы дать установить над собою авторитарный режим, третье — американские законы очень тщательно прописаны в отношении сдержек и противовесов. И четвёртое, о чём все вообще не думают сейчас, а надо бы, что 20 января, когда будет приведён к присяге новый состав Конгресса, сразу начнётся новая избирательная кампания по выборам в Конгресс, которые будут менее чем через два года. И у республиканцев есть шанс отыграться!

— Что будет обозначать для России внутренний американский раскол?

— Как нам говорит исторический опыт, от того, что происходит внутри Америки, её национальные интересы и внешняя политика не меняются.

Внешняя политика может приобрести другие тактические формы, но в целом она не меняется много десятилетий, со Второй Мировой войны. Американский внешнеполитический истеблишмент мне всегда напоминал расширенный международный отдел ЦК КПСС. Они, во-первых, оторваны от значительной части всего остального истеблишмента, живут своей жизнью. А с другой стороны, над ними почти нет контроля со стороны гражданского общества. Это большой минус Америки, и причина большого количества ошибок.

По моим подсчётам — это примерно 20 тысяч человек, которые монополизировали внешнюю политику самой сильной экономически и в военном отношении страны мира. Американцы не за Байдена и не за Трампа, они за Америку, поэтому я бы не ожидал стратегических изменений во внешней политике. Что касается тактических изменений, то на первое место для администрации Байдена выйдет скорейшее улучшение отношений с союзниками в Европе. Второе: коррекция политики в отношении Китая. Третье: коррекция политики в отношении Ирана и Ближнего Востока в целом, и на четвёртом только месте будет политика в отношении России. Россия поднимется в списке врагов для Байдена и, наверное, заменит Китай, так как сам Байден является продуктом холодной войны.