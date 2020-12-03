Самые масштабные бои в Донбассе неслучайно начались после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, уверен политолог Алексей Попов

Об этом Алексей Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На Украине в последние годы в попытках переписать историю ищут новых всеукраинских героев. Украина.ру поинтересовалась у политологов, кого они считают выдающимися украинцами, повлиявшими на новейшую историю страны.

- Алексей, кто, по вашему мнению, может войти в список выдающихся украинцев после 1991 года? Кто повлиял на современную историю страны?

— Можно отметить, конечно, немало деятелей, которые сыграли большую роль в развитии Украины, но при этом страна оказалась в такой достаточно тупиковой ситуации — мы знаем, что ВВП ее не превышает показатели 1990 года. Я могу назвать немало, но мне трудно кому-либо из них приписать знак «плюс».

Вот, например, Леонид Кучма, конечно, должен присутствовать в этом списке как единственный человек, который занимал пост президента Украины два срока и при котором в итоге было ощущение большей стабильности, чем есть сейчас, страна начала развиваться поступательно. Вот так вот казалось к концу его правления.

Алексей Якубин: Порошенко притворялся «украинским Путиным» © Facebook, Алексей Якубин

Можно также назвать Леонида Кравчука, который был первым президентом Украины. И, в принципе, я бы назвал первого спикера Рады независимой Украины Ивана Плюща. Да, страна тогда погружалась в хаос 1990-х, но они находили смягченный выход, по крайней мере из политических противоречий. Когда в России, при Ельцине, президент расстреливал Верховный Совет, на Украине могли мирно договориться о досрочных выборах. Это, по-моему, единственный такой позитивный прецедент на постсоветском пространстве.

Но, с моей точки зрения, закономерно, что он не повторился в дальнейшем в условиях Украины, потому что это была совсем молодая украинская демократия, не европеизированная. На самом деле Украина чем ближе к Европе, тем дальше от мира как явления, противоположного войне.

Неслучайно самые большие бои в Донбассе начались после того, как было подписано Соглашение об ассоциации.

Я могу также отметить Александра Мороза, который как-то пытался поднять на Украине роль парламентаризма, отстаивать идеи социального государства.

Если брать религиозных деятелей, то, конечно, надо упомянуть нынешнего главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, который устоял перед давлением, сохранил церковь в каноническом единстве с Русской православной церковью.

- Некоторые наши эксперты упоминали Бориса Патона. Вы согласны с тем, что его можно назвать выдающимся украинцем?

— Нет, я не согласен. Все заслуги Патона, его громадные научные достижения имели место еще в другую эпоху. Я не вижу каких-то равнозначных его достижений, в силу и возраста, и состояния науки, которое было в независимой Украине. Ну а то, что он был доверенным лицом Юлии Тимошенко, — это не так много.

Если брать спортсменов, можно назвать Валерия Лобановского, Андрея Шевченко, Виталия Кличко.

- А какие события, по-вашему, сильнее всего повлияли на историю современной Украины?

Есть ли жизнь после президентства: чем сейчас занимаются Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

- А почему именно кассетный скандал? На что он повлиял в дальнейшем?

— Он показал уязвимость первых лиц для международных манипуляций. Он стал поводом для протестов, которые были подавлены, скорее даже сами «рассосались», но в итоге он сыграл роль в создании той питательной среды, на которой взросла «оранжевая революция».