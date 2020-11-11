Германские элиты напрасно думают, что после прихода к власти в США Джо Байдена Германия снова станет стратегическим партнером Вашингтона в Европе, считает немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

- Александр Глебович, будут ли при Байдене отменены санкции в отношении Германии и «Северного потока–2»?

— Я думаю, что Байден не будет напрямую ссориться с Германией. Он не будет вводить жесткие санкции против немецких фирм, чтобы окончательно не испортить отношения с европейцами. Тем более что Германия опротестовала санкции Трампа и дала понять, что она в этом вопросе отступать не будет.

Если Байден действительно хочет исправить отношения с Европой и укрепить трансатлантическое единство, он этого делать не должен. Но нужно четко сказать, что не все зависит от президента Америки.

Я искренне думаю, что и Трамп не хотел напрямую вводить санкции против Германии и давить на Россию в этом вопросе. Но в Америке есть «глубинное государство», истеблишмент и лоббисты нефтегазовых компаний, которые давили на американскую власть, чтобы она эти санкции проводила.

Посмотрим, как будет вести себя Конгресс. Там сидят люди, которые хотят вводить санкции. Их не так уж мало, и они есть как среди сторонников Байдена, так и среди республиканцев. Поэтому я бы не сказал, что перспектива санкций исчезла из повестки дня. Александр Рар: Кто бы ни был у власти в США, Европе пора становиться независимой © РИА Новости, Михаил Климентьев

Но я думаю, что у Байдена будет достаточно авторитета, чтобы отдалить эти санкции или как-то смягчить.

- Как в Германии восприняли победу Байдена?

— Немцы просто ликуют. Все просто в восторге, потому что Трамп им надоел. Он слишком давил на Германию, много чего говорил и стал для немцев неприемлемой фигурой.

Германская элита считает, что при Байдене сейчас будут безоблачные отношения, считает его человеком мультикультурализма, что при нем возобновится сотрудничество в рамках международных организаций и что он вновь будет воспринимать Германию как главного партнера Америки в Европе.

Конечно, этого не будет. Дело было не только в самом Трампе, который относился к Европе чуть ли не как к конкуренту. Это американские элиты изменили точку зрения на европейцев. Они хотят Европу дисциплинировать. Европа должна Америку во всем слушаться.

Вкладывать деньги в Европу, как после Второй мировой, чтобы вести холодную войну с Советским Союзом, для Америки сейчас нет никакого смысла. Стратегические интересы Америки сейчас направлены на Азию и не сдерживание Китая. Европа для них даже в качестве плацдарма не настолько интересна и важна.

Поэтому Германия зря надеется, что Америка ее опять полюбит. Возможно, они будут в чем-то быстрее договариваться и США не будут обижать Германию. Но возврата к мирным трансатлантическим отношениям и статусу дружной семьи тоже не будет.