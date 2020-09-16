Белорусская оппозиция создана, институционализирована и оплачивается Польшей, Литвой и Европейским союзом, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

- Алексей, на переговорах президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи было принято решение выделить Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. На ваш взгляд, как это решение отразится на взаимоотношениях двух стран?

— До этого Михаил Мишустин выделил один миллиард долларов, и раньше Россия выделяла средства республике Беларусь кредитные средства, но это никак не меняло отношение Белоруссии к России.

Суть происходящего свелась к тому, что решают между собой Владимир Путин и Александр Лукашенко на закрытых встречах. А этому есть вполне разумное объяснение: дело в том, что демонстрация открытых планов по изменению отношений России и Белоруссии обязательно вызовет очень сильное неприятие на Западе.

Именно поэтому все процессы были убраны внутрь. А предоставление кредита — это внешнее событие, которое объясняет то, почему встречаются Владимир Путин и Александр Лукашенко. Цель в том, чтобы скрыть, не заставлять наших "уважаемых западных партнеров" нервничать, а то они начинают совершать странные необузданные телодвижения.

- Вчера Дмитрий Песков заявил, что для России одинаково дороги все белорусы, то есть те, кто признал итоги выборов, и те, кто с ними не согласен. Кроме того, Песков назвал Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии. В чем смысл заявления пресс-секретаря президента РФ?

— Видимо, руководству России известна настоящая процентовка при голосовании. И именно в соответствии с этим знанием выстраивается политическая позиция руководства России.

- А можно ли это считать сигналом для белорусской оппозиции?

— Конечно, это сигнал. Сигналом является то, что российское руководство не считает нужным вступать в какие-либо взаимоотношения с так называемой белорусской оппозицией. Потому что если белорусская оппозиция создана, институционализирована и, главное, оплачивается Польшей, Литвой, Европейским союзом, поддерживается решениями органов власти этих стран, то нельзя сказать, что это оппозиция.

Это какое-то странное вненациональное образование, которое почему-то называет себя белорусской оппозицией. Существование на иностранные деньги лишает легитимности эти структуры, эти институции и этих персон. Они не имеют права говорить от имени белорусского народа: они финансируются иностранными государствами.

- Как вы считаете, выгодна ли для Лукашенко глубокая интеграция с Россией в нынешней ситуации?

— Лукашенко не находится в положении политика, который может думать о своей выгоде, ему сейчас необходимо думать о выживании. И он сам себя загнал в эту ловушку.