Ранее Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус не только ДНР и ЛНР, но и Донецкой и Луганской областям в целом.
Он признал, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик, против чего выступает киевский режим.
- После слов Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу на Украине разгорелся политический скандал. Как вы считаете, почему Фокин выступил с такими заявлениями?
— Мне кажется, что Фокин действительно высказал свою позицию, он действительно так думает.
Более того, насколько я понимаю, Фокин действительно поверил в свою миссию. Что если до него не удалось, то он, с его позицией, с его опытом, с его пониманием Донбасса мог бы добиться успеха.
Не секрет, что он прошел путь от шахтера на Луганщине до премьера Украинской СССР и независимой Украины.
И мне кажется, что в данном случае он не кривил душой. Он действительно высказал свое видение того, каким, по его мнению, мог бы быть один из векторов, связанных с обсуждением будущего Донбасса.
Он же не сказал, что это позиция Трехсторонней контактной группы, это была его личная позиция. Как я понимаю и как он, думаю, это понимал, его так и брали — как человека, который сможет расширить горизонт возможных тем, которые обсуждаются в контексте Донбасса.
- Как вы считаете, это заявление Фокина могло быть согласовано с властью — с политтехнологической целью, например, проверить общественное мнение?
— На самом деле в Офисе президента рассматриваются разные варианты. Есть Минские соглашения, но есть и дискуссия вокруг них.
Зеленский уже не раз подчеркивал, что достались они ему в наследство от Порошенко, в том числе с ситуацией, когда сначала надо проводить выборы, а потом контроль над границей.
У власти сейчас есть разный набор идей, и они считают, что, может быть, удастся как-то это модернизировать.
Мне кажется, что Фокин в данном случае высказал одну из позиций, которая, возможно, обсуждалась, но на публичный уровень не выходила. И вот Фокин ее представил обществу.
Но не стоит путать позицию Фокина с решением властей. Все-таки окончательное решение примет президент Владимир Зеленский.
- Недавно Ермак сказал, что есть некие «красные линии», за которые Зеленский не зайдёт. Как вы считаете, что это за «красные линии» и насколько они непоколебимы?
— Вы знаете, вообще разговоры о «красных линиях» мне больше напоминают противников Зеленского, в большей мере сторонников Порошенко, которые как-то случайно забыли, что именно Петр Алексеевич в своё время согласовал Минские соглашения.
Более того, Порошенко в свое время активно поддерживал отвергаемую им ныне «формулу Штайнмайера», чему есть видеодоказательства.
А что касается «красных линий» Офиса президента, ключевая из них — это Конституция Украины. Все, что находится в противоречии с Конституцией Украины, например перекраивание границ, вряд ли будет продвигаться Офисом президента.
Но все, что укладывается в рамки Конституции — Минские соглашения, формат амнистии, переходное правосудие, «формула Штайнмайера» и так далее — думаю, такие варианты в Офисе президента рассматриваются.
Во многом и потому, что рейтинг поддержки Зеленского населением строится на том, что от него ожидают достаточно быстрого разрешения конфликта в Донбассе. То есть, у него нет этих пяти или шести лет.
- Складывается такое впечатление, что на Украине 70% населения хотят конца войны, а условная «партия войны» против и блокирует попытки примирения. Возможен выход из этого тупика?
— Я думаю, что в этом вопросе есть и ответ: если Украина является демократической страной, то в ней побеждает та политика, которая является политикой большинства.
Люди на президентских выборах очень явно проголосовали за то, чтобы была другая политика, чем последние годы вел Порошенко, когда на Украине блокировалось выполнение Минских соглашений.
Потом люди подтвердили это и на парламентских выборах. Причем второе место заняла «Оппозиционная платформа», лидеры которой, например Бойко, еще более активно отстаивали необходимость прямых переговоров с Донбассом и ускоренного выполнения Минских соглашений.
Мне кажется, что это очень явный показатель того, что общество дало свой сигнал. Показало, в каком направлении должны двигаться политики. Другое дело, что от политиков общество уже ждёт конкретных действий.