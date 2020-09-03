Участник Трехсторонней контактной группы от Украины Витольд Фокин искренне верит в свою миссию по установлению мира в Донбассе и в то, что он действительно способен добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Якубин

Ранее Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус не только ДНР и ЛНР, но и Донецкой и Луганской областям в целом.

Он признал, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик, против чего выступает киевский режим.

- После слов Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу на Украине разгорелся политический скандал. Как вы считаете, почему Фокин выступил с такими заявлениями?

— Мне кажется, что Фокин действительно высказал свою позицию, он действительно так думает.

Более того, насколько я понимаю, Фокин действительно поверил в свою миссию. Что если до него не удалось, то он, с его позицией, с его опытом, с его пониманием Донбасса мог бы добиться успеха.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

И мне кажется, что в данном случае он не кривил душой. Он действительно высказал свое видение того, каким, по его мнению, мог бы быть один из векторов, связанных с обсуждением будущего Донбасса.

Он же не сказал, что это позиция Трехсторонней контактной группы, это была его личная позиция. Как я понимаю и как он, думаю, это понимал, его так и брали — как человека, который сможет расширить горизонт возможных тем, которые обсуждаются в контексте Донбасса.

- Как вы считаете, это заявление Фокина могло быть согласовано с властью — с политтехнологической целью, например, проверить общественное мнение?

— На самом деле в Офисе президента рассматриваются разные варианты. Есть Минские соглашения, но есть и дискуссия вокруг них.

Зеленский уже не раз подчеркивал, что достались они ему в наследство от Порошенко, в том числе с ситуацией, когда сначала надо проводить выборы, а потом контроль над границей.

У власти сейчас есть разный набор идей, и они считают, что, может быть, удастся как-то это модернизировать.

Мне кажется, что Фокин в данном случае высказал одну из позиций, которая, возможно, обсуждалась, но на публичный уровень не выходила. И вот Фокин ее представил обществу.

Но не стоит путать позицию Фокина с решением властей. Все-таки окончательное решение примет президент Владимир Зеленский.

- Недавно Ермак сказал, что есть некие «красные линии», за которые Зеленский не зайдёт. Как вы считаете, что это за «красные линии» и насколько они непоколебимы?

— Вы знаете, вообще разговоры о «красных линиях» мне больше напоминают противников Зеленского, в большей мере сторонников Порошенко, которые как-то случайно забыли, что именно Петр Алексеевич в своё время согласовал Минские соглашения.

Более того, Порошенко в свое время активно поддерживал отвергаемую им ныне «формулу Штайнмайера», чему есть видеодоказательства.

А что касается «красных линий» Офиса президента, ключевая из них — это Конституция Украины. Все, что находится в противоречии с Конституцией Украины, например перекраивание границ, вряд ли будет продвигаться Офисом президента.

Но все, что укладывается в рамки Конституции — Минские соглашения, формат амнистии, переходное правосудие, «формула Штайнмайера» и так далее — думаю, такие варианты в Офисе президента рассматриваются.

Во многом и потому, что рейтинг поддержки Зеленского населением строится на том, что от него ожидают достаточно быстрого разрешения конфликта в Донбассе. То есть, у него нет этих пяти или шести лет.

- Складывается такое впечатление, что на Украине 70% населения хотят конца войны, а условная «партия войны» против и блокирует попытки примирения. Возможен выход из этого тупика?

— Я думаю, что в этом вопросе есть и ответ: если Украина является демократической страной, то в ней побеждает та политика, которая является политикой большинства.

Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Потом люди подтвердили это и на парламентских выборах. Причем второе место заняла «Оппозиционная платформа», лидеры которой, например Бойко, еще более активно отстаивали необходимость прямых переговоров с Донбассом и ускоренного выполнения Минских соглашений.

Мне кажется, что это очень явный показатель того, что общество дало свой сигнал. Показало, в каком направлении должны двигаться политики. Другое дело, что от политиков общество уже ждёт конкретных действий.