России надо создавать свои медийные площадки, дабы в следующий раз избежать блокировок на американских медийных площадках, считает политический обозреватель Армен Гаспарян

Константин Кнырик: Так называемые "свободные площадки" - инструмент США в идеологической борьбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов - Армен Сумбатович, был заблокирован YouTube-канал Николая Азарова якобы за «нарушение экспортного законодательства». Было заблокировано ваше издание и «Царьград ТВ». С чем, на ваш взгляд, связана сегодняшняя жесткая волна цензуры?

— Эта волна длится уже на протяжении как минимум шести лет, когда гонениям подвергаются аккаунты россиян. Причем это не обязательно журналисты, эксперты, политики или общественные деятели. Это могут быть вполне обычные граждане.

Больше всего было забанено в Twitter, на втором месте — Facebook. YouTube начал усердствовать в последние года два, выкосив аккаунты ФАНа и «Царьграда». Politrussia аккаунт вернули, слава Богу, но тем не менее. Блокировались ролики от НТВ, RT и так далее.

Это просто показатель, как на самом деле работает свобода слова в Соединенных Штатах. Потому что и YouTube, и Facebook, и Twitter руководствуются законами на территории США. Мы все так и поняли, насколько пресловутая вторая поправка к конституции на самом деле действует.

Но это все ничего ровным счетом не дает, потому что всех не перебанишь. А тот негатив, который сложился по отношению к этим компаниям, никуда не уйдет.

Я много раз говорил, что нам надо создавать свои медийные площадки, дабы в следующий раз избежать подобного развития сюжета.

- Как вы оцениваете попытки создать в России такого рода площадки?

— Пока это все только на словах, я не вижу реальных дел. Потому что эти площадки должны обладать соответствующим функционалом и быть привлекательными для тех людей, которые на них будут работать. При всем уважении к российским социальным сетям, они исключают такую возможность. Они для развлечения.

Ни для кого не секрет, что Twitter в свое время вообще был инструментом бархатных революций. Я слабо себе представляю бархатную революцию, организованную через "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru.

Может, у меня фантазия плохая, но все основные люди сидят в других соцсетях. В данном случае в Телеграме и на YouTube.

- Если говорить о цензуре в США, то это единая позиция американских властей, или этим занимаются определенные силы?

— В данном конкретном случае у них позиция консолидированная. Потому что и в Сенате, и Конгрессе, и в Белом доме, и в Госдепе русофобия — это просто данность, и вы от этого никуда не денетесь.

- Какой сценарий противодействия этой цензуре наиболее подходящий: китайский (все заблокировать) или пытаться отстаивать свои интересы через суд?

— Я считаю, что надо идти в суды, потому что блокировкой вы ничего не добьетесь. Человечество уже придумало VPN, который стоит доллар в месяц. Что толку блокировать? В Белоруссии уже пробовали блокировать, и какой там был результат?

- А еще есть какие-то варианты?

— Способов два. Либо вы создаете им конкурентов, чтобы эти медиаресурсы удовлетворяли всем требованиям дня сегодняшнего, либо судиться с ними до остекленения. Третьего не дано.