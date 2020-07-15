Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что если «Слуга народа» провалится на местных выборах, то легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение, что в свою очередь спровоцирует центробежные тенденции внутри правящей политической силы

Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Владимир Владимирович, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Как думаете, в чем причина такого ажиотажа?

— Местные выборы отличаются тем, что там не единственная кампания происходит, а множество кампаний, и в некоторых регионах начали готовится уж совсем заранее. В зависимости от того, где какой накал страстей, какая конкуренция, там своя собственная локальная кампания и проходит со всякими методами, включая черные, грязные. Так что в этом смысле ажиотаж традиционно начался.

Другое дело, у всех возникает вопрос, состоятся эти выборы или нет. В этом плане я слышу разные слухи, мнения, отзывы. Я так понимаю, что «Слуга народа» сейчас рассматривает негласно, само собой, вариант отмены или переноса этих выборов под предлогом обострения борьбы с коронавирусом. Потому что, прямо скажем, рейтинги этой политической силы падают, а в некоторых регионах уже и приближаются к нулю.

И в этой связи я бы не исключал того, что будет поставлен вопрос о переносе выборов, тем более что, обратите внимание, в бюджете денег на них по-прежнему никто не выделяет, их нет. их использовали во время борьбы с пандемией, пустили неизвестно куда, и до сих пор почему-то никто не озаботился вопросом, чтобы их снова выделить.

- Некоторые политологи указывают на большое значение этих местных выборов, так как, по их мнению, они могут стать толчком для досрочных парламентских выборов. Что вы думаете по этому поводу?

— Я бы не преувеличивал особо их (местных выборов — ред.) значение. Я не думаю, что это сильно повлияет на расклады внутри парламента, на ситуацию вокруг принятия законов и так далее. Но если действительно «Слуга народа» провалится на этих выборах, конечно, легитимность Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение, конечно же, будут возникать центробежные тенденции и усиливаться в самой партии «Слуга народа». Поскольку чем ближе будут парламентские выборы, тем больше они будут искать, к кому примкнуть.

Это традиционно для украинских выборов и происходит периодически под каждые местные. Так что в этом смысле да, Зеленскому действительно следовало бы обратить на них больше внимания, но он, похоже, сейчас пребывает в состоянии [третьего президента Украины] Виктора Ющенко после первого года своего президентства, когда он устал, удалился в пасеку свою, рисовать картины и чуть ли не полностью самоустранился до роспуска парламента в 2007 году.

Андрей Золотарев: Местные выборы могут спровоцировать усиление центробежных процессов на Украине © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- У вас есть прогноз относительно успеха «Слуги народа» на грядущих выборах?

— Вы же понимаете, что все эти прогнозы базируются на нынешних рейтингах. Сейчас «Слугу народа» мочат, причем и некоторые представители самой «Слуги народа». У них действительно серьезные проблемы с управляемостью, управлением и, самое главное, с командами на местах. То есть у них проблемы со штабами, с дисциплиной внутри фракции в Верховной Раде, не говоря уже обо всей партии.

Так что да, рейтинги у них опускаются, но пока что в принципе в некоторых регионах они могут набрать даже большинство, может, не абсолютное, но относительное. И их оппоненты активно работают над тем, чтобы добить это большинство до осени, если осенью все-таки состоятся выборы.

Но именно из-за рейтингов «Слуги народа» власть, я так понимаю, будет делать выводы о том, надо ли им проводить выборы в срок или под шумок попытаться их перенести.

- Может ли «Слуга народа» пойти на коалиции? Например, с «Европейской солидарностью», «Оппозиционной платформой — За жизнь»?

— То, как ведет себя Зеленский, конечно, исключает коалицию с ОПЗЖ, но слухи о том, что они могут заключить коалицию с «Европейской солидарностью» в парламенте… Если такое произойдет, то Зеленский будет уничтожен в глазах своего электората. У него и так базового электората нет, но те, кто за него голосовал, сразу от него отвернутся, потому что мы все прекрасно понимаем, что те 70% с лишним голосов, которые отдали за Зеленского, — это были голоса не столько за Зеленского, сколько против [экс-президента, лидера «Евросолидарности» Петра] Порошенко.

И если он вдруг обнимается и целуется в десны с тем, кому он обещал быть приговором, то моментально у него ничего не останется. Но некоторые люди его толкают к этому, собственно, как толкали [четвертого президента Виктора] Януковича на большую коалицию с [лидером «Батькивщины» Юлией] Тимошенко. Но мы помним, чем для Тимошенко закончились все эти разговоры.

Я не думаю, что если у Зеленского и его команды остались хоть капли здравого смысла, то они пойдут на коалицию с Порошенко. Это будет для него гибелью, концом его политической карьеры.

Владимир Фесенко: Ни в одном регионе Украины не будет партии-победителя, местные выборы обещают плюрализм © glavred.info - Сейчас практически ни у одной из парламентских партий нет кандидатов на посты мэров, при этом у градоначальников крупных городов Украины довольно прочные позиции. Как думаете, удастся ли им их сохранить?

— Как я и сказал, местная кампания отличается от общенациональной тем, что там сотни совершенно разных кампаний. И под каждые выборы создаются региональные проекты, не связанные с общенациональными. Вот сейчас мэр Черкасс ведет свою ожесточенную кампанию, строя ее на противопоставлении центральной власти. И таких примеров не мало.

Конечно, все зависит от массы субъективных факторов: от того, как будут вести себя нынешние мэры, чем будут их мочить их соперники. Вот сейчас многих мэров мочат на общенациональном уровне, но это может сыграть им на пользу, как мэру Черкасс.

- К слову о мэре Черкасс, начавшем т.н. «бунт мэров» и в целом об активизации градоначальников на Украине. На этом фоне и фоне децентрализации, как вы считаете, может ли по итогу выборов измениться такая тенденция, что глобальными для Украины политическими вопросами занимается Верховная Рада, а на местном уровне решаются исключительно коммунальные вопросы?

— Сколько уже раз говорили про эту децентрализацию, все равно закручивали и закручивали гайки. Как только Украина незалежная в 1991 году образовалась, так и кричат децентрализация-децентрализация, больше власти на места…

Ну, видите, чем это закончились разговоры о децентрализации в устах Зеленского. Тем, что весной началась борьба с пандемией и у местных бюджетов просто взяли и изъяли их деньги, лишили их основного источника доходов. При этом навесили на них обязанности содержать местные больницы и так далее, что раньше было обязанностью центральной власти. То есть деньги отобрали, а содержать вы должны. Вот и вся децентрализация.

Да, в принципе, под каждые выборы на Украине создаются свои региональные проекты, часто создавались всевозможные партии мэров, губернаторов. В конце концов, Партия регионов небезызвестная во главе с Виктором Януковичем создавалась как такой же проект региональных элит, в итоге превратилась в правящую партию на Украине на какой-то период. Всяко бывало.

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - Может ли нечто подобное произойти и сейчас?

— Рыба гниет всегда с головы, и я не исключаю, что на Украине продолжатся центробежные тенденции по мере усиления импотенции центральной власти, о которой, заметьте, сам Зеленский уже в открытую говорит. Все это может привести к проблемам во взаимоотношениях с отдельными, а может даже со всеми регионами. В принципе сейчас это вероятно.

Но в конце концов любая центральная власть, пообещавшая местным какую-то регионализацию, децентрализацию и прочее-прочее-прочее, на деле обирает эту местную власть. Так было всегда и сейчас вряд ли что-то изменится.