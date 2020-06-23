Кличко наблюдал по видео. Медики Киева провели предупредительный пикет

Около тысячи медицинских работников и жителей Киева приняли участие в предупредительном пикете у стен Киевской государственной городской администрации (КГГА) во вторник, 23 июня. Участники пикета потребовали не закрывать медучреждения и возобновить их финансирование

Ранее журналист и общественный деятель Дмитрий Василец обнародовал заявление, в котором сообщил об экстренной ситуации, сложившейся в сфере здравоохранения Киева, призвав всех неравнодушных выйти на улицы, чтобы поддержать коллективы ликвидируемых больниц и медцентров. Здание КГГА власти взяли под усиленную охрану силами полиции. Акция прошла без эксцессов и будет иметь продолжение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый. «Вова, выходи!». Митингующие в Киеве требуют от Зеленского выполнения предвыборных обещаний © скриншот видео НАШ

- Андрей, с какими требованиями медики пришли к мэрии Киева?

— Ситуация до боли проста. В двух медучреждениях Киева — Центре репродуктивной перинатальной медицины и Центре микрохирургии глаза — уже полгода существуют проблемы с выплатой зарплаты. По информации представителей трудовых коллективов, их учреждения хотят ликвидировать, а сотрудников разогнать. Куда пойдут земля и имущества, думаю, об этом читатели догадываются.

Связано это всё, в том числе, с медицинской реформой, которая катится по Украине. Медучреждения закрываются по всей стране, называется это красивыми словами «реформа», «оптимизация» или же «реструктуризация» — но такими эвфемизмами прикрывается ликвидация государственной медицины на Украине.

Людей выдавливают с рабочих мест путём невыплаты заработной платы. Плюс сбои с финансированием, сбои с обеспечением медицинским оборудованием. Вот уже полгода идёт переписка с господином Кличко и начальником департамента. Но бумажки ходят по кругу, чиновники создают работу для чиновников. В итоге медработники без зарплаты на данный момент. Поэтому трудовые коллективы избрали своих представителей. Глава оргкомитета, Дмитрий Василец, привлёк и команду юристов, которую я имею честь представлять.

- Что вы предприняли?

— В соответствии с законом Украины о решении коллективных трудовых споров, мы инициировали трудовой спор, провели соответствующие юридические формальности. Но, когда мы дошли до стадии необходимости обеспечения обратной связи с органами местного самоуправления, а также КГГА, которая является органом исполнительной власти — у нас, согласно закона о столице, Кличко одновременно является представителем органов местного самоуправления и государственной власти — переписка, документы, просто канули в Лету… Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому трудовыми коллективами было принято решение провести предупредительный пикет. Бастовать в классическом смысле этого слова трудовые коллективы медицинских учреждений права не имеют. Законодательство говорит о том, что забастовка не должна ставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. Но сотрудники, которые в данный момент не связаны выполнением трудовых обязанностей по оказанию непосредственной медицинской помощи — например, они взяли выходной или они в отпуске за свой счёт — могут провести предупредительный пикет. Это возможно.

- Таким образом, сегодня у стен мэрии состоялся предупредительный пикет медиков?

— Да. Потом состоялась встреча в мэрии с одним из заместителей Кличко.

- Каков результат?

— Эта встреча оказалась абсолютно бессмысленной. Всё свелось к уверениям: мы искренне за вас переживаем, но когда и что мы сделаем, это неизвестно. У нас карантин и мы ничего не знаем — а вы держитесь.

- Вразумительного ответа медики не получили?

— Нет, абсолютно. Просто нам целый час читали лекцию, как тяжело живётся чиновникам. Хотя чиновники зарплату получают большую и вовремя. Сам Виталий Кличко не вышел, хотя первоначально такая встреча инициативной группы с ним предполагалась. Как сообщили сотрудники КГГА, мэр наблюдал за переговорами с его чиновниками по видео. Но выйти, видимо, не решился. Мы с улицы через мегафон снова позвали его встретиться с людьми, но… По всей видимости, сказать ему людям нечего.

А что делать медикам? Никто не знает. Вот такая патовая ситуация сложилась с предоставлением квалифицированной медицинской помощи в Киеве. Кстати, перинатальный центр, представители которого сегодня тоже участвовали в пикете, имеет инфекционное отделение, которое может принимать и лечить детей, болеющих COVID-19. Однако, несмотря на декларации Кличко о том, что идёт борьба с эпидемией, на самом деле мы видим, что это всё мишура, идёт грубейшее попрание Конституции и прав граждан на медицинскую помощь, на безоплатную помощь, на достаточный жизненный уровень и на выплату зарплаты. Коронавирусные уроки. Какие проблемы Украины обнажил COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Что, в таком случае, собираются предпринять медики Киева, в чём им поможет ваша юридическая группа?

— Будут предпринимать дальнейшие шаги в рамках коллективного трудового спора, выходить на Национальную службу посредничества и примирения, продолжать акции прямой демократии. Мы также инициируем уголовные производства — уже написаны заявления, и уже успели нам отказать в возбуждении производства, но мы подали в суд и выиграли. И сейчас ждём исполнения Госбюро расследований постановления суда о возбуждении уголовного производства по факту служебной халатности, по факту сокращения бюджетных расходов сотрудниками КГГА.

Кроме того, конечно же, будем привлекать внимание общественности к этой проблеме. Тем более, что Министерство охраны здоровья Украины готово взять эти уникальные медучреждения, находящиеся в управлении КГГА. Но для этого нужно решение сессии Киевского горсовета, чтобы депутаты отпустили эти учреждения, которые они фактически хоронят. Но депутаты почему-то не хотят отпускать.

- Почему?

— Мы усматриваем в этом земельно-имущественный вопрос, в том числе. Как же так, столько земли и зданий — и отпустить.

- Сколько людей приняли участие в пикете?

— В целом, я думаю, около тысячи человек. К мэрии подтянулись не только медики, но и представители организации «Адекватная Украина», правозащитники, просто неравнодушные граждане. Часть медиков приходили, а затем ехали на работу — их ждут пациенты. Как нам стало известно, власти направили туда проверку, чтобы знать, кто где находится. Подчеркну, эти медучреждения продолжают оказывать людям медицинскую помощь, несмотря на своё бедственное положение. И помощь оказывают не только киевлянам, к ним едут со всей Украины.