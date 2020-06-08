Мацейчук: Рано или поздно белым на Западе выставят кровавый счет

То, что происходит сегодня, — это попытка объединить в политическую силу темнокожих (и другие расовые, национальные и прочие меньшинства), проживающих в странах Запада, а затем использовать их для проведения новой антикапиталистической и антиконсервативной революции, считает польский журналист Томаш Мацейчук

Мацейчук живет в Лондоне и потому многое происходящее на Западе видит своими глазами.

- Томаш, как вы считаете, почему в Великобритании начались акции протеста, связанные с тем, что произошло в Миннеаполисе, если это другая страна? Это просто стихийные выступления или все-таки организованные действия масс, которыми то ли манипулируют, то ли просто направляют?

— Массовые беспорядки в Великобритании, снос британских памятников, поджоги британских флагов и жестокие нападения на полицейских, после которых многие стражи порядка могут навсегда остаться инвалидами, провоцируют конкретные политические силы, которые объединяет желание снести к чертям западную цивилизацию путём новой левой революции.

Лозунг борьбы с расизмом используется для того, чтобы получить поддержку большинства населения страны, организовать многочисленные акции протеста, а затем запустить массовое насилие, запугать власть и заставить ее выполнять требования левых радикалов из таких организаций как Black Lives Matter и Antifa. Обе организации существуют как в США, так и в Великобритании и, что видно невооруженным глазом, работают по таким же схемам.

То, что происходит сегодня, — это попытка объединить в политическую силу темнокожих (и другие расовые, национальные и прочие меньшинства), проживающих в странах Запада, а затем использовать их для проведения новой антикапиталистической и антиконсервативной революции.

Не случайно американские борцы против расизма главным врагом считают правого Дональда Трампа, а британские — правого Бориса Джонсона. Все это чревато настоящей гражданской войной, особенно в Америке, где белых становится все меньше, а негров, латиносов и азиатов —все больше.

В какой-нибудь прекрасный день все эти недовольные люди могут взять оружие в руки и выставить белым кровавый счет за все их реальные и придуманные грехи.

Одна из самых известных британских активисток движения Black Lives Matter Мельз Овусу в интервью ITV News сказала — «то, что происходит сейчас, — это 400 лет боли, поднимающейся на поверхность. Черные люди злы. Мы требуем больше, чем просто отправить полицейских в тюрьму».

Слыша такого рода высказывания, начинаю переживать за свою безопасность, безопасность моей белой жены и безопасность моих белых детей.

- Насколько многочисленны акции протеста в Британии? В каких городах они проходят? Кто в них и сколько человек участвуют? Какая у них раса и вероисповедание? Участвуют ли белые? Если да, то кто они? Как они себя ведут на акциях протеста — мирно или есть случаи мародерства?

— Как сообщает BBC, в акциях протеста в Лондоне приняли участие «десятки тысяч человек». В других городах Британии акции протеста не были столь многочисленными и собирали от нескольких сотен до нескольких тысяч участвующих. На маршах заметны как негры, так и белые, и азиаты. Кроме плакатов с надписями «Черные жизни имеют значение», можно встретить символику ЛГБТ,«Refugees welcome», а также символику движения «Black Power» ("Черная сила").

К сожалению, протесты больше называть мирными нельзя. Совершаются жестокие нападения, в которых пострадали уже около 50 полицейских. В Бристоле агрессивная толпа снесла памятник филантропу Эдварду Кольстону (этот человек был крупным работорговцем. — Прим.), который стоял там почти 150 лет.

В Лондоне «антифашисты» и «антирасисты» сначала осквернили памятник Уинстону Черчиллю (премьер-министру Британии во время Второй мировой войны), а затем добрались до памятника британским солдатам, погибшим в Первой мировой войне, где темнокожий «протестующий» поджег флаг Великобритании.

Глядя на все вышесказанное, можно подумать, что движение Black Lives Matter в Британии является движением агрессивных и обезумевших маргиналов, но это не так. Движение BLM поддерживается известными людьми, которых молодые британцы любят и уважают. На протестах в Лондоне были заметны, в том числе певица Мадонна, актер Джон Бойега, рэпер Стормзи и чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.



- Протесты связаны только с тем, что произошло в Миннеаполисе? Или протестующие выдвигают какие-то собственные требования? Вообще расовые проблемы есть в Британии или нет?

— Левые британские активисты считают, что в Великобритании существует «системный» или «структуральный» расизм, а также расизм в действиях полиции по отношению к темнокожим. Доказательством такого «расизма полицейских» якобы является высокое процентное соотношение арестов темнокожих.

Но я лично с такого рода аргументами категорически не согласен. Ведь кто в здравом уме обвинит британскую полицию в расизме в отношении к албанцам, которых в Британии проживает около 13 тыс. человек (0,01% от всего населения страны), а их сидит в британских тюрьмах около 900 человек (1,1% от всего количества заключенных в стране)?

Согласно логике британских левых, если темнокожие составляют около 3% от населения Англии, но при этом 30% всех несовершеннолетних заключенных принадлежат к черной расе, значит, проблема не в темнокожих и их поведении, но в… расизме.

Если посмотреть посты Black Lives Matter UK в социальных сетях, можно увидеть удивительные умозаключения, согласно которым насилие и расизм со стороны полиции являются не примерами неправильного исполнения обязанностей стражами порядка, но… результатом самого существования полиции как таковой. И дальше поступает требование полного упразднения полиции, как силы, созданной колонизаторами для защиты своего богатства, полученного преступным путём колонизации и торговли рабами. То есть мечтой BLM UK является Британия, в которой не будет никаких полицейских. Только кто тогда будет защищать людей от бандитов?

Заканчивая тему требований «темнокожего движения» — по их мнению, Британия должна «очиститься» от памятников людей, связанных каким-либо образом с колонизацией или с работорговлей. Понимаете, какие последствия несет с собой выполнение такого требования? Лондон и другие британские города лишатся, в том числе, памятников своим монархам и членам королевской семьи, а также самому известному британскому политику, одному из лидеров антигитлеровской коалиции — Уинстону Черчиллю.

Отвечая на вопрос, есть ли в Британии проблема расизма, скажу: возможно, есть, но она для меня незаметна. Лондоном правит пакистанец, Бристолем — "британский Обама", сын эмигранта с Ямайки, главой МВД является Прити Пател —дочь индийских мигрантов, министром финансов — сын индийских мигрантов Риши Сунак, а министром предпринимательства и энергетики — Квази Квартенг, сын мигрантов из африканской Ганы. Я лично не знаю более толерантной для этнических меньшинств страны, чем Великобритания.



- Как вообще себя ведут британские полицейские? Точно так же жестоко, как и их американские коллеги, или все же поинтеллигентнее? Часто ли представители цветных рас обвиняют британскую полицию в расизме?

— Протестующие совершают жестокие нападения на полицейских, но не наоборот. Льется кровь, хоть стражи порядка ведут себя чересчур сдержанно. В итоге складывается картина, в которой видим не жестокость полиции в отношении темнокожих, но жестокость темнокожих «протестующих» в отношении полицейских.

В одну сотрудницу конной полиции бросали всем, чем только могли, в том числе велосипедами. В итоге лошадь испугалась, начала бежать в панике, а женщина ударилась головой о светофор и упала. Результат? Коллапс легкого и сломанные ключица и ребра.

- Как к этим протестам отнеслась мусульманская община Британии? На чьей она стороне?

— Мусульманская община Британии выступила против каких-либо форм расизма и несправедливости и в официальном заявлении поддержала протесты, организаторы которых, что интересно, выступают за полную легализацию браков ЛГБТ и проституции, что, по моему мнению, идет вразрез с учением ислама.

- Как прореагировали на эти акции парламентские партии? Как отреагировали правые? Формируются ли в городах отряды самообороны?

— Естественно, отряды правых формируются, в том числе речь идет о сторонниках Томми Робинсона, основателя британского отдела организации «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA), с которым я лично познакомился какое-то время назад на марше правых британцев.

Это они, узнав про осквернение памятника Черчиллю, пошли туда и, несмотря на реальную угрозу столкновения с толпами агрессивных «антифашистов», начали его очистку. Причем стоит подчеркнуть, что полиция старалась не пропускать британских правых к памятнику, поскольку их действия могли вызвать гнев «протестующих».

В Telegram-канале Томми Робинсона появилось сообщение о том, что, возможно, патриотам стоит собрать группу в 10 тыс. человек и провести акцию у памятника Черчиллю в Лондоне. Если британские правые захотят пойти по такому пути, тогда уж точно стоит ожидать столкновений с активистами Black Lives Matter и Antifa. Пахнет жареным, правда?

Что касается главной оппозиционной партии — Лейбористская партия приняла линию тотальной поддержки Black Lives Matter и выступила с официальным заявлением, в котором ее лидеры — Кир Стармер и Анжела Рейнер — сказали: «Как социалисты и антирасисты, мы полностью солидарны с теми, кто выступает против жестокости полиции по отношению к чернокожим».

Свое мнение высказал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который осудил действия американских полицейских, приведшие к гибели афроамериканца Джорджа Флойда, и назвал их возмутительными и непростительными, но в то же время Джонсон осудил поведение протестующих в Лондоне, называя часть из них грабителями и хулиганами.