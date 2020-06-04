Вот уже неделю в США происходят беспорядки, вызванные жестоким убийством полицией афроамериканца в штате Миннесота. Волнения охватили уже практически все штаты. На помощь полиции президент США призвал Национальную гвардию, в ряде штатов введен комендантский час

Тем не менее, беспорядки пока не идут на спад, а в стычках с полицией или нападениях мародеров уже погибли 10 человек. Чтобы понять, что стоит за этими волнениями и к чему они могут привести, мы пообщались с бывшим медицинским работником, активистом афроамериканских движений и лидером Американской коммунистической партии (в США действуют несколько небольших организаций с таким названием) Бартоном Кэмпбеллом. В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

- Мистер Кэмпбелл, как вы можете описать общую ситуацию в вашем городе? Какой вы видите перспективу протестов? Как они могут изменить политическую ситуацию в США?

— Мой город — Джерси-Сити. Он находится всего в 10 минутах езды на автомобиле или метро от Нью-Йорка. Люди из моего города, которые хотят присоединиться к протестам, отправляются в Нью-Йорк, где, конечно, больше участников протестов, а значит, больше и сила протестующих. В то же время в самом Джерси-Сити в эти дни было относительно тихо и без происшествий. Сам я сейчас обездвижен из-за недавнего инсульта. В прошлую субботу у меня был инсульт, и я провел пару дней в больнице. Поскольку сам я сейчас физически слаб, то вынужден оставаться дома и полагаться на отчеты своего сына и его друзей, участвующих в протестах. В Нью-Йорке сейчас для всех очевидно, что черный пролетариат с присоединившимися к нему белыми анархистскими элементами («Черный блок») контролирует улицы.

Возможно, кого-то и грабили. Однако, пожалуй, самое интересное другое. Раньше расовые бунты в 1960-х годах ограничивались в основном бедными районами, в которых проживали черные. На этот раз протестующие пробились в центр Нью-Йорка и смогли разграбить крупные универмаги в коммерческом деловом районе, в традиционно белых кварталах, где им помогает уже белая молодежь. В том числе, например, разграбили Macy's — это здесь крупная сеть супермаркетов. Во всяком случае черный пролетариат — это по сути сейчас единственный пролетариат в Америке, который как никогда ранее ощущает свою силу.

Полиция и государственные силы безопасности не смогли пока взять ситуацию под контроль, несмотря на весь тот театр репрессий, устроенный вчера глубинным государством, когда полиция намеренно атаковала даже профессиональных белых мелкобуржуазных либералок, чтобы создать картинку для СМИ. Это было сделано намеренно. Несколько белых мелкобуржуазных либералок получили ранения в лицо резиновыми пулями. Я прекрасно знаю инструкции для полиции — их учат стрелять в мостовую так, чтобы пули рикошетили в намеченную жертву. Поскольку ранены были именно эти женщины, думаю, это было сделано намеренно. Я не верю в данном случае в случайность. Протесты в США: «американская весна» или «американский Майдан»? © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Однако даже эти примеры кровавых репрессий против белых либералок, которые ранее для полиции считались священными коровами, не породили ни грамма страха ни в пролетариате (я имею в виду, черный пролетариат), ни среди самих белых профессиональных мелкобуржуазных либералок. Репрессии со стороны государства часто вызывали и ответный удар. Те же, кто выходил на мирный протест, еще больше настраивались на то, чтобы идти дальше.

Таким образом, в ходе протестов происходит заметный сдвиг самой парадигмы общественного сознания влево. В массах в целом, во всех классах нашего общества. Даже крупные СМИ, вроде CNN, MSNBC, к удивлению, внезапно сдвинулись в своей риторике влево. Очевидно, они получили соответствующие инструкции. Но так чтобы все телеканалы сразу? В итоге (аллилуйя!) происходит невероятный ранее прогресс именно классового сознания у представителей всех классов. Я считаю, что мы можем прийти к подлинной политической, а, соответственно, мирной революции к моменту президентских выборов 2024 года. Я, конечно, целиком и полностью поддерживаю нынешние волнения в обществе. Я даже чувствую определенное воодушевление. Я уверен в развитии коммунистического движения в США!

- Считаете ли вы, что протесты связаны с президентской кампанией в США и соперничеством республиканцев и демократов?

— На самом деле нет. Совсем нет.

- Считаете ли вы, что волнения в США кем-то срежиссированы?

— Нет, чисто спонтанное восстание. Никакого центра восстания нет. Властям не с кем даже договариваться. Чисто пролетарский бунт.

- Кто в основном участвует в протестах, представители каких социальных групп?

— Мародерством занимается преимущественно пролетарская, то есть черная молодежь и «розовая» молодежь («розовой» молодежью мы называем белых участников протестов). Однако в протестах принимают участие люди всех возрастов, этнических, половых, «расовых» и даже религиозных групп. Всех классов, включая даже детей очень и очень богатых людей. Правящий класс определенно раскололся.

- Каковы требования и желания людей помимо привлечения к ответственности полицейских, убивших Джорджа Флойда в Миннеаполисе?

— Основным требованием является немедленное прекращение жестокости полиции и практики убийств чернокожих. Однако это требование как раз и является ахиллесовой пятой хищнического капитализма. Если его удовлетворить, то рухнет сама система американского капитализма. Потому что в нем по сути объединены требования немедленного прекращения жестокости полиции и практики убийства пролетариата. Иными словами, это требование предполагает конец диктатуры мелкой буржуазии в Америке или конец белому правящему классу Америки.