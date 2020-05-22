Польский политический философ рассказал изданию Украина.ру о перспективах противостоянии США и Китая, отношении к этому Польши и России и будущем многополярном мире после коронакризиса

- Пан Чарнецки, на ваш взгляд, зачем Трамп обвиняет Китай? Какие цели он преследует? Усилит ли он давление, учитывая выборы в ноябре и рекордный уровень безработицы в США, который, вероятнее всего, наступит в конце мая (25% трудоспособного населения)?

— Пандемия коронавируса в этой ситуации не имеет никакого значения. США уже давно соперничают с Китаем за гегемонию в мире, просто раньше это происходило в других формах. Трамп, в прошлом агрессивный бизнесмен неолиберального стиля, точно так же относится и к политике (не говоря уже о дипломатии), и к роли США в мировом порядке. Недаром его лозунгом является «America first» («Америка в первую очередь»). Тяжелые шаги «коронакризиса»: Беды Евросоюза и Трампа, миру угрожают войны © REUTERS, Eduardo Munoz

- Сейчас многие вспоминают претензии США к Ираку, обвинения в создании химического оружия, которого потом так и не обнаружили. Может ли повториться подобная ситуация в случае с Китаем?

— Да, американская тактика будет повторяться, просто последствия будут не такими, как в Ираке, — я имею в виду военное вмешательство. Это было бы равносильно глобальному конфликту вплоть до применения ядерного оружия. Думаю, давление США на Китай будет происходить в торгово-экономической сфере, и по мере эскалации противостояния все очень скоро забудут, что поводом для него стал коронавирус.

- Насколько далеко в своих обвинениях в адрес Китая готово зайти руководство США? Может ли дойти, как предлагают некоторые американские политики, до изъятия средств Китая (государственных и частных) в качестве обеспечения исков, ареста собственности Китая на территории США и вывода американских предприятий из страны?

— Я считаю такие радикальные сценарии маловероятными. Китай владеет слишком большим количеством различных американских ценных бумаг, и речь не только о государственных казначейских облигациях США, но и о долях в различных фондах, да и просто об акциях американских компаний, как промышленных, так и финансово-банковских.

Ведь если дело дойдёт до подобных действий со стороны властей США, это будет равносильно абсолютному краху всей мировой торговли и рынков, а они и так чрезвычайно подорваны пандемией и ограничительными мерами. Всё это может стать прологом новой глобальной войны, но, как я уже говорил выше, вряд ли это произойдёт. В конце концов, соглашение между Китаем и США по делу компании HUAWEI свидетельствует, что эти страны способны прийти к компромиссу. Что будет после? Эксперты о "коронакризисе", мире и войне между Китаем и США © AP, Markus Schreiber

- В КНР начались акции, организованные и срежиссированные оппозицией, хотя они пока малочисленны. Будут ли США пытаться подорвать Китай изнутри, и возможен ли вообще такой сценарий? Реально ли использование «майданных технологий» в Китае?

— Да, это возможно, тем более что в китайском руководстве существуют расхождения в отношении дальнейшего развития Поднебесной. Во-первых, американцы будут поддерживать акции в Гонконге, хотя он в результате многолетних протестов, подогретых США и Великобританией, оказался на грани потери статуса особого региона задолго до 2047 года и, следовательно, будет отодвинут на маргинес так называемого «китайского мира» и вообще в глобальном отношении. Но Вашингтон попытается дестабилизировать ситуацию и в «материковом» Китае, причём речь идёт как о традиционно проблемных для Пекина регионах (Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район), так и обо всей остальной территории КНР.

- Как Китай может ответить США? Например, отказаться от доллара и полностью перевести внутреннюю и внешнюю торговлю на юань? Может ли быть реализован сценарий создания общей валюты и своей платежной системы странами Шанхайской организации сотрудничества, о чем еще несколько лет назад шел разговор?

— На самом деле Китай медленно готовится ко всему вышеперечисленному. Китайские биржи — различные, не только торгующие нефтью, но и металлами, различными минералами, — уже давно работают с юанем и наращивают его долю в своих расчётах. Но в настоящее время, я думаю, в Китае ещё не готовы на 100% к переводу всей внешней торговли на национальную валюту. Хотя в случае каких-либо резких шагов Вашингтона, о которых вы спрашивали выше, такое решение не исключено. Надо учитывать, что традиции китайской политики являются «неэмоциональными», китайцы действуют медленно и планомерно. Главное — гармония, как рекомендовал Конфуций, на философии которого и построен китайский национальный характер. Более 120 стран хотят знать всю правду о коронавирусе. Почему США и Китай молчат? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

- Есть ли у Китая ресурсы, чтобы противостоять Вашингтону и стать альтернативным центром силы и влияния? Возможен ли в принципе вариант создания системы двухполюсного мира КНР — США?

— Построение такого двухполюсного мира — это вопрос не только ресурсов, но и глобальных политических решений, для чего необходима, образно говоря, «Новая Ялта» (я имею в виду конференцию, определившую конфигурацию мирового порядка на 1945-1989 годы). С моей точки зрения, более вероятен формат многополюсного мира в формате США-Китай-Россия-Евросоюз — конечно, если ЕС не разорвётся, как старая простыня, после коронакризиса. Лично я считаю, что будущее мира будет определять Евразия (в широком понимании), если не дойдёт до какого-то катаклизма или США не спровоцируют глобальный конфликт.

- Почему при наличии противоречий между США и ЕС некоторые страны ЕС уже поддержали США в его претензиях в отношении Китая по поводу появления и распространения пандемии? Может ли Польша присоединиться к таким «подпевалам»?

— Польша поддержит США в любом случае. Все элиты в этой стране некритически ориентированы на Вашингтон, причём это продолжается десятилетиями, и тут нет разницы между польскими левыми, либералами или консерваторами. Однако по отношению к конфликту США и Китая возможен раскол в ЕС. Ответ на критику из-за коронавируса: Китай раскрывает усиление ядерного потенциала © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Брюссель останется проамериканским, ведь заправляющие там технократы, как неолибералы, должны быть лояльными и подчиненными по отношению к Уолл-стрит и зарубежным финансовым фондам, — кроме того, что это мировоззрение, это ещё и приносит им огромные деньги. Однако после коронакризиса многие европейские страны ослабят поиск опоры и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Прежде всего, на мой взгляд, это касается южных стран ЕС — в первую очередь Греции и Италии, в меньшей степени могут вырваться из проамериканского фронта Испания и Португалия, возможно, даже Франция.

- Какой, на ваш взгляд, должна быть позиция России в противостоянии США и Китая?

— С моей точки зрения, Россия должна занять прокитайскую позицию. Однако в дипломатии и в политике вообще не занимают однозначных позиций, не получив выгоды заранее, что в ситуации с Китаем проблематично. Что же касается будущей российской внешнеполитической ориентации, её обоснований и т.д., то тут я согласен с такими российскими публичными интеллектуалами, как профессор Сергей Караганов или Сергей Кургинян, которые подчёркивают отличную от Запада культуру и менталитет России.

В целом же я считаю, что нужно в некотором смысле переломить курс на гегемонию Запада, особенно США. Это даст возможность для построения многополярного мира, который определенно будет лучше, чем при единовластии одной сверхдержавы, которая диктует всем всё, а кроме того, ещё и «доит» мир, перекладывая на него свои внутренние проблемы (прежде всего финансовые и экономические).