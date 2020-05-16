На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось в четверг, 14 мая, Киев обвинил переговорщиков со стороны ЛДНР в том, что они - граждане РФ и потому не могут представлять Донбасс на переговорах. Издание Украина.ру обратилось к представителю ЛНР на этих переговорах Родиону Мирошнику с просьбой прокомментировать это заявление

Родион Мирошник, представитель ЛДНР в Трехсторонней переговорной группе в Минске:

"Специальный вице-премьер Украины по «оккупированным территориям» Алексей Резников на заседании контактной группы в минувший четверг предпринял попытку, размахивая перед лицом представителя ОБСЕ копиями российских паспортов представителей ЛДНР, вытолкнуть их из диалога.

Попытка хайповая, радующая обитателей улицы Банковой и радикальную общественность Украины, но безрезультатная, потому как результата не могло и не может быть в принципе. Возвышаясь над обыденностью, львовский адвокат Алексей Резников немного забыл, где он находится и кого представляет. А представляет он на переговорах государство, где на высших государственных должностях работают граждане США, Литвы, Грузии, Нидерландов, что прямо запрещено украинским законодательством, а потому у него нет ни малейшего основания даже приближаться к вопросу второго, третьего или двадцать пятого гражданства представителей оппонентов, которых назначали в переговорную группу не в Киеве, не в Москве, не в Берлине, не в Париже и даже не в Вашингтоне, нимало не интересуясь мнением официального Киева. Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Может быть, гражданка США Ульяна Супрун, будучи министром здравоохранения Украины из-за своего американского гражданства, угодила на Украине под суд? Или господин Абромавичюс, возглавляющий самое стратегическое военное предприятие Украины «Укроборонпром», отказался от своего литовского гражданства? А может быть, совсем недавно назначенный на должность главного реформатора Михо Саакашвили публично сжег свой страховочный паспорт Нидерландов? Так с какой такой радости пан Резников вообще рассуждает о гражданстве представителей республик, против которых Киев ведет карательную операцию?

Находясь в своей подкострюльной парадигме, господин Резников, возможно, не заметил, что представители в переговорной группе от ЛДНР не занимают высоких государственных должностей в государстве Украина. В отличие от граждан Литвы, США, Нидерландов и других стран, которым вроде бы как по закону запрещено иметь второй паспорт, но многие из них его имеют. Может быть, ему вдруг показалось, что кто-то из республиканских переговорщиков, когда избирался в высший законодательный орган Украины и заполняя личное дело, умолчал о втором гражданстве?! Так, похоже, что нет! Или может быть, Украина предоставила возможность, как представителям республик на переговорах, так и обычным жителям ЛНР и ДНР свободного доступа к услугам миграционной службы Украины? Таки тоже нет?

Тогда, наверное, пан Резников забыл одно из двух — либо прочитать п.12 Минского Протокола от 05.09.14, который предоставляет «гарантии личной безопасности для участников консультаций», либо посмотреть на сайт МВС Украины, где в разделе «розыск» вывешен практически полный список членов переговорной группы от ЛНР и ДНР.



Если всего этого нет, а также нет отказа представителей ЛДНР от украинского гражданства, то с чего специальный вице-премьер решил, что показанные им бумажки будут иметь хоть какое-то значение для ОБСЕ, РФ и участников переговорной группы от республик?



Республиканских представителей полномочиями наделяла не киевская власть, а народ Донбасса, который находится по другую сторону баррикад от власти, порожденной майданом. Между ними, кроме Контактной группы, к сожалению, существует сегодня единственная связь — это обстрелы, которые организованы киевской властью и которые убивают и калечат жителей Донбасса, разрушают их дома и инфраструктуру.

В конечном итоге все это именно так и есть, как изложено, а потому пан Резников вполне может оставить себе копии наших паспортов на память, как и еще двести тысяч копий паспортов жителей ЛНР и ДНР, уже получивших гражданство России, и продолжать ненавидеть дальше. Только с каждым днем обладателей паспортов РФ на Донбассе становится все больше, а вот шансов найти хоть какую-то мало-мальски приемлемую конфигурацию сосуществования Украины с Донбассом — все меньше!"