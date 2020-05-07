Утром 7 мая стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о коронавирусе в республике. Белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру назвал действия белорусских властей полезными для имиджа президента Александра Лукашенко

При этом необходимо отметить, что пресс-служба российского Первого канала назвала лишение аккредитации съемочной группы безосновательным.

- Алексей, на ваш взгляд, почему власти Белоруссии решились на такой шаг?

— На мой взгляд, это было воспринято как недружественный информационный выпад против Белоруссии, потому что информация, которая была в сюжете, не совсем соответствовала действительности.

Там были смонтированы кадры с того же кладбища, показаны могилы людей, которые умерли не от коронавируса. Но подавалась информация, что там вспышка эпидемии серьезная, много погибших.

Это не так, это восприняли как сознательное распространение фейков, которое провоцирует панику среди населения. Соответственно, такие вещи здесь оцениваются крайне негативно.

Поэтому, видимо, и было принято такое решение.

- Можно ли это решение белорусских властей расценивать как недружественный жест в отношении России?

— В целом информационная перепалка, которая происходит, не способствует дружеским отношениям. Естественно лучше, чтобы обе стороны придерживались каких-то нейтральных и объективных оценок.

Свобода слова по-белорусски. Лукашенко против российских журналистов © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Лучше было бы воздерживаться от любых высказываний в отношении ситуации, которая тяжелая в принципе у всех. Я не скажу, что все мы уже победили коронавирус.

С другой стороны, в Белоруссии нет той страшной картины, которую журналисты Первого канала пытались представить.

На фоне нашей стратегии те цифры, которые мы видим, пока не сильно отличаются от стран, где ввели более жесткий карантин.

Поэтому моя оценка такая: лучше держаться информационного нейтралитета и лишний раз не подливать масла в огонь.

- Насколько решение Минска об отзыве аккредитации российских журналистов соответствует принципам свободы слова?

— Сейчас, в условиях кризиса, свобода слова превращается в такое благое пожелание. Потому что мы видим, что идут информационные войны как внутри стран, так и между странами.

И поэтому каждая страна защищается как умеет.

В идеале она конечно должна быть, свобода слова. Но если свобода слова способствует тому, что фейки могут поднимать панические настроения, то я думаю, что здесь у государств и правительств тоже есть право действовать, соответственно отвечать на это.

Поэтому нужно понимать сложность ситуации и быть максимально сдержанным всем — ну а журналистам тем более, потому что их слово также может иметь за собой какие-то последствия.

- Как вы считаете, повлияет ли этот инцидент на имидж Лукашенко как «не боящегося коронавируса»?

— Я думаю, что это скорее сработает в плюс белорусскому президенту. Во-первых, мы такое проходили не раз.

Вспомним историю с журналистом Павлом Шереметом, который тоже, по-моему, на Первый канал работал.

Лукашенко показывает, что он сильный политик, который может проявить характер, если на него пытаются давить или оказывать влияние в негативном ключе.

Мнение западной стороны, мне кажется, его особо не волнует, тем более, что там тоже пытаются его шантажировать.

Мнение российской аудитории будет разным, но мне кажется, что большинство населения России сильного политика будет скорее уважать, чем политика слабого.

А Лукашенко ведет себя как политик самостоятельный, глава суверенного государства, у которого свое собственное видение насчет этой эпидемии.

Поэтому я не думаю, что у него будут серьезные имиджевые потери.

- Можете предположить, какие ответные шаги могут предпринять российские власти, российские журналисты?

— Если этот конфликт выйдет на политический уровень, возможно заявление российского МИДа. Ну или если это все останется в информационном плане, то может быть продолжение таких же сюжетов другими российскими журналистами.

В Telegram-каналах будет распространяться негативная информация, продолжение этой информационной волны.

Пока было заявление российского посла Мезенцева в Минске, который скорее призвал стороны к умиротворению и успокоению, не продолжать раскрутку информационного маховика.

Политолог Безпалько: Лукашенко перешел черту, нужны зеркальные меры © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Богдан Безпалько, комментируя эту ситуацию, сказал, что, по его мнению, нужны зеркальные меры, но не по отношению к журналистам, а по отношению к ряду политологов, которые в прошлом являлись праворадикалами и пытались разжигать в том числе и сепаратизм внутри России и назвал ваше имя и Александра Шпаковского. Как вы это прокомментируете?

— Комментарии Безпалько не комментирую — не считаю его компетентным специалистом.