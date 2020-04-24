Украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру рассказал, какую роль экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может играть в Кабинете министров Украины

- Руслан, как вы считаете, зачем и почему Зеленский позвал Саакашвили на пост вице-премьера в правительстве Дениса Шмыгаля? И какие у него перспективы — на посту и в политике в целом?

— Перефразируя одного популярного у вас исторического деятеля: других прозападников у меня для вас нет. Потому что правительство Гончарука ушло, и вместе с ним ушли значимые люди, которые представляли собой условный прозападный курс. Что сказал Саакашвили? "Я буду вести переговоры с МВФ относительно получения кредита". То есть он будет возглавлять прозападное экономическое направление.

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- Прошел год после того, как Зеленский занял кресло президента Украины. На ваш взгляд, насколько успешным он оказался для самого Зеленского и для Украины? Какие главные достижения президента или провалы вы могли бы отметить?

— Если говорить об Украине, то это год ожиданий. Ожиданий перемен, настала эпоха перемирия, то есть острые идеологические конфликты отошли на второй план. Ни экономическая, ни политическая модель не претерпели глобальных изменений. И последнее голосование в Раде показывает, что мы возвращаемся к ситуативным голосованиям, которые были последние два года при Петре Алексеевиче, когда коалиция существует де-юре, но не де-факто.

Перемирие в Донбассе пока не качнулось в сторону мира, но там ситуация хоть и медленно, но развивается. Говорят, что лучше медленно идти, чем быстро стоять.

- А законы о земле и об отмене депутатской неприкосновенности к какой категории можно отнести — провалов или достижений?

— Законы о земле — это, скажем, проблематика не этого года. Депутатская неприкосновенность полностью не снята. Поэтому мы можем говорить о направлениях движения, но не об окончании процесса или о его середине. В целом у Зеленского есть месяца три для того, чтобы переломить ситуацию в свою сторону, или ситуация переломит его в свою сторону.

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- США и Китай продолжают информационную войну — теперь вокруг возможного искусственного создания коронавируса. Трамп заявляет о грядущем расследовании, а в Китае говорят, что вирус в Ухань завезли извне. На ваш взгляд, к чему может привести это противостояние? И как оно повлияет на Украину?

— По большому счету, сейчас Трамп пока не готов к глобальному противостоянию с Китаем. Его ключевой задачей будет, если он повторно выиграет президентские выборы, все-таки Европейский Союз.

А вот после того, как он решит проблему с Европейским Союзом, он может заниматься Китаем. Сейчас это пока громкие заявления, потому что у китайцев тоже есть свои аргументы относительно уханьской катастрофы. Заметьте, что Трамп называет вирус не китайским, а уханьским. Это разные вещи.

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И здесь, конечно, встанет выбор, который встал в прошлом году во время знаменитого стенограмма-гейта, — быть с Трампом или с его оппонентами. Мне кажется, что Зеленский склонится в сторону Трампа, но это мое субъективное мнение.