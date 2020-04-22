Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему пятилетняя история Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сопровождается обилием скандалов и интриг

- Вадим Юрьевич, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) недавно отметило свой пятилетний юбилей, но за эти годы на ниве борьбы с коррупцией эта организация не преуспела. А ее бессменный руководитель Артем Сытник сам стал фигурантом коррупционных скандалов. Как вы считаете, почему НАБУ сама стала частью коррупционной системы на Украине?

— Ее постигла судьба всех правоохранительных органов. Что, только НАБУ сотрясали или сотрясают скандалы, интриги и расследования?

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Это более опасно, со своими можно как-то договориться, а вот для таких хитростей и разного рода уловок с НАБУ, наверно, меньше возможностей. Поскольку это структура двойного подчинения: юридически, формально они подчиняются украинскому законодательству и соответствующим представительным органам парламентского контроля.

С другой стороны, была презумпция подозрительности в том, что они работают на западных партнеров Украины. Поэтому понятно, что рисков для украинских коррумпированных элит здесь намного больше, этот фактор тоже нужно учитывать.

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Так что в этом скандальном контексте с историей НАБУ больше, мне кажется, политики и даже геополитики, чем самой юридической материи.

- Почему Сытнику, которого назначил еще Порошенко, удалось сохранить свой пост при новом президенте Владимире Зеленском?

— Потому что там отдельная процедура. Глава НАБУ избирается конкурсной комиссией, уволить его Верховная Рада не имеет права. Для этого нужно признать работу директора НАБУ неэффективной, а для этого нужен аудит. То есть здесь процедура намного сложнее, чем в случае генерального прокурора, глав Госбюро расследований, органов, которые имеют исключительно национальное, скажем так, происхождение.

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- Модель борьбы с коррупцией, которую избрала Украина, в целом верна или нуждается в корректировке? Или ее нужно полностью менять?

— От НАБУ ждут чего-то, чуда антикоррупционного. Модель борьбы с коррупцией по румынскому или польскому сценарию для Украины не подходит. И тем более не совсем понятно, что такое коррупция в украинских постсоветских условиях. Не является ли коррупция тем пустым означающим, политическим инструментом для расправы со своими политическими оппонентами? Инструментом для зачистки неугодных элит? Вот в этом вся проблема.