- Вадим Юрьевич, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) недавно отметило свой пятилетний юбилей, но за эти годы на ниве борьбы с коррупцией эта организация не преуспела. А ее бессменный руководитель Артем Сытник сам стал фигурантом коррупционных скандалов. Как вы считаете, почему НАБУ сама стала частью коррупционной системы на Украине?
— Ее постигла судьба всех правоохранительных органов. Что, только НАБУ сотрясали или сотрясают скандалы, интриги и расследования?
Что касается скандального контекста, в котором существует НАБУ уже пять лет, то понятно: это новый орган, созданный на спонсорские деньги западных партнеров. Это не свои правоохранители, а чужие.
Это более опасно, со своими можно как-то договориться, а вот для таких хитростей и разного рода уловок с НАБУ, наверно, меньше возможностей. Поскольку это структура двойного подчинения: юридически, формально они подчиняются украинскому законодательству и соответствующим представительным органам парламентского контроля.
С другой стороны, была презумпция подозрительности в том, что они работают на западных партнеров Украины. Поэтому понятно, что рисков для украинских коррумпированных элит здесь намного больше, этот фактор тоже нужно учитывать.
Все те упреки в том, что НАБУ при таком безграничном финансировании имеет мизерный результат, тоже натянуты, поскольку около десяти тысяч дел переданы в Антикоррупционный суд. Но Антикоррупционный суд еще не заработал полностью, так как был окончательно укомплектован и сформирован только в 2019 году.
Так что в этом скандальном контексте с историей НАБУ больше, мне кажется, политики и даже геополитики, чем самой юридической материи.
- Почему Сытнику, которого назначил еще Порошенко, удалось сохранить свой пост при новом президенте Владимире Зеленском?
— Потому что там отдельная процедура. Глава НАБУ избирается конкурсной комиссией, уволить его Верховная Рада не имеет права. Для этого нужно признать работу директора НАБУ неэффективной, а для этого нужен аудит. То есть здесь процедура намного сложнее, чем в случае генерального прокурора, глав Госбюро расследований, органов, которые имеют исключительно национальное, скажем так, происхождение.
Учредительные документы НАБУ выписаны так, что это достаточно независимая фигура, которую просто так, по политическим соображениям или по другим основаниям убрать, уволить и снять достаточно трудно.
- Модель борьбы с коррупцией, которую избрала Украина, в целом верна или нуждается в корректировке? Или ее нужно полностью менять?
— От НАБУ ждут чего-то, чуда антикоррупционного. Модель борьбы с коррупцией по румынскому или польскому сценарию для Украины не подходит. И тем более не совсем понятно, что такое коррупция в украинских постсоветских условиях. Не является ли коррупция тем пустым означающим, политическим инструментом для расправы со своими политическими оппонентами? Инструментом для зачистки неугодных элит? Вот в этом вся проблема.