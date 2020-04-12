Коронавирус, бодро шагающий по планете, вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и тревоги. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Вот что говорят в Вышгороде, городе-спутнике столицы Украины, о сегодняшней ситуации и об опасениях о завтрашнем дне

Александр Рябоконь, научный сотрудник НАН Украины, г. Вышгород

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В Киевской области режим чрезвычайной ситуации был введен еще 18 марта. Общественный транспорт не ездит — только служебный и частный. Люди ходят по улицам в масках, разве что возле домов — без них. На улицах полицейские, нацгвардейцы. Детские площадки затянуты полосатыми лентами, «беспризорные» дети играют возле домов — а где же им еще гулять, раз площадки закрыты?

За три недели для большинства жителей городов-спутников столицы, в том числе и Вышгорода, довольно жёсткие карантинные меры стали привычными, тем паче, что никто пока не отменял народную мудрость о том, что жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

С запретом на посещение ряда общественных мест, в том числе и любимой жителями и гостями города набережной Киевского водохранилища, часть людей потянулась отдыхать в менее обустроенные и более отдаленные от глаз контролирующих органов места. И это немедленно обернулось возникновением ряда крупных пожаров в лесистой местности отдаленной от города зоны. Однако в целом власти города в это непростое время справляются со своими обязанностями. Электроэнергия, газ, вода — есть, отопительный сезон завершился. Коммунальные службы, правоохранительные органы, медицинские учреждения работают. Карантин глазами простых людей, Москва, Санкт-Петербург. Жесткого карантина нет, цены выросли незначительно © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Материально-финансовая подушка безопасности большинства домохозяйств города при условии временной потери доходов вряд ли выдержит более пары месяцев. Необходимость есть, лечиться, оплачивать коммуналку и другие необходимые услуги никто не отменял. Именно этот фактор больше всего влияет на эмоциональное состояние людей. Лично я — не показатель, поскольку продолжаю работать на удалёнке, работы меньше, но частично платят. Жена тоже работает. Большинство боится, что это надолго затянется, и они могут остаться без средств к существованию. Боятся заболеть все, но это совсем не то, что пугалки в соцсетях. Если заболел, нужно же на что-то лечиться. В общем, здесь все приземленно и прагматично.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Прекращение транспортного сообщения со столицей сразу лишило до половины трудоспособных жителей Вышгорода работы (большей частью временно), ведь работают они в Киеве. Естественно, с ужесточением карантинных мер временно остановили работу и ряд средних и мелких предприятий в самом городе. И если работникам бюджетных организаций или весомого социально ответственного бизнеса на период карантина предложена работодателем некая финансовая компенсация (пусть и частичная) или работа в удаленном режиме, то для мелкого бизнеса и самозанятых все гораздо печальнее.

- Заметен ли рост цен? Инфляция на Украине в марте замедлилась до 2,3% в годовом выражении © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

— Цены на продукты за время карантина выросли. Повлиял сезонный фактор, сокращение импорта, проблемы с логистикой. Подорожали фрукты-овощи, крупы, импортная продукция. Весьма существенный рост цен и закрытые вещевые магазины также не способствуют оптимизму горожан. Народ недоволен.