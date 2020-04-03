Шесть лет жизни в условиях вооруженного конфликта и ограничений, включая комендантский час, однозначно научили граждан ДНР выживанию в экстремальных условиях. Денис Пушилин рассказал изданию Украина.ру, какие меры приняты в республике, чтобы не допустить эпидемии коронавируса

- Денис Владимирович! Некоторые эксперты полагают, что жители ДНР, живущие шесть лет в ситуации военного конфликта и связанных с ним ограничений, лучше других оказались подготовлены к борьбе с коронавирусом. Так ли это? Какие меры приняты руководством ДНР в связи с ситуацией?

— Шесть лет жизни в условиях вооруженного конфликта и ограничений, включая комендантский час, однозначно научили граждан Республики выживанию в экстремальных условиях. Но это совсем не значит, что мы лучше других оказались подготовлены к мерам по борьбе с коронавирусом.

Нас спасает то, что нам удалось сохранить систему общественного здоровья. Мы имеем возможность отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Республике, несмотря на существующие в этой отрасли проблемы, например дефицит кадров. Наши медики — настоящие патриоты, энтузиасты своего дела — справляются с нынешней повышенной нагрузкой.

Еще одна особенность. У Донецкой Народной Республики нет прямого трафика с теми странами, которые являются источником распространения инфекции (КНР, Италия, США, Иран, Испания), и это также положительно сказалось на ситуации.

Кроме того, в прошлом месяце мы предприняли ряд последовательных шагов, направленных на борьбу с коронавирусом. Создали межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, разработали план введения карантинно-ограничительных мероприятий на различные случаи течения событий. Закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Все, кто к нам въезжает с территории Российской Федерации, помещаются на 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение.

Но мы пошли еще дальше и усилили режим повышенной готовности. Многие меры, которые раньше носили рекомендательный характер, стали обязательными к исполнению.

Теперь по прибытии в Республику из-за границы обязательна самоизоляция в течение 14 дней. Также соблюдать режим самоизоляции как минимум до 17 апреля обязаны и граждане в возрасте старше 65 лет. После 18:00 прекращается работа всех кафе и ресторанов, кроме обслуживания навынос и доставки заказов. Обязательным условием стала социальная дистанция.

До сегодняшнего дня нам удавалось не допустить массовый завоз и распространение коронавирусной инфекции. Мы решительно настроены на борьбу с эпидемией, потому что для нашей экономики это чревато более серьезными последствиями, чем для других стран.

- Когда не было случаев заражения коронавирусом в ДНР, скептики уверяли, что власти скрывают истинное положение вещей. Теперь, когда честно сообщили о первых зараженных, говорят, что таковых очень мало. Есть что ответить сомневающимся?

— 31 марта у нас был лабораторно подтвержден первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 был диагностирован у жительницы Республики, которая вернулась из Москвы. А на следующий день диагноз подтвердился у ее ребенка.

Сейчас самочувствие мамы и ребенка удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, они получают необходимое лечение. Уже очерчен круг общения больной. Все лица, с кем она непосредственно контактировала, госпитализированы либо находятся под постоянным наблюдением медиков, у них тест показал отрицательный результат.

Что касается скептиков, то они всегда были, есть и будут. Это их отличительная черта — подвергать сомнению любые доводы, высказывания и даже факты. Я лишь могу с уверенностью сказать, что руководство Республики не намерено скрывать подлинную информацию о распространении коронавирусной инфекции на нашей территории. В условиях пандемии, которая охватила весь мир, это по меньшей мере нецелесообразно.

- Есть ли паника среди населения? Есть ли проблемы с продовольствием? Не пострадает ли экономика ДНР от вынужденного карантина?

— Конечно, кто-то воспринимает такую ситуацию с повышенным чувством тревоги, но в целом ситуацию в Республике можно охарактеризовать как спокойную. И тут большую роль сыграло то, что наши люди уже психологически готовы к разного рода чрезвычайным ситуациям.

Что касается продовольствия. На полках наших магазинов есть все необходимое, в этом можно убедиться, зайдя в любой супермаркет или посетив какой-нибудь местный рынок. Никаких массовых очередей, нехватки продуктов питания и повышенного ажиотажа на данный момент не наблюдается.

Да, люди активнее, чем обычно, стали приобретать товары длительного хранения, например те же самые крупы. К сожалению, это послужило поводом для некоторых недобросовестных продавцов поднять цены на эту продукцию. Мы такие попытки подзаработать на сложившейся ситуации будем жестко пресекать. В частности, создана горячая линия Министерства доходов и сборов, куда жители ДНР могут звонить, если видят необоснованное поднятие цен в магазинах или аптеках. После этого к нарушителям будут приниматься соответствующие меры.

В целом же система обеспечения жизнедеятельности граждан работает в полном объеме и находится под контролем. Быстро реализуемые товары оперативно восполняются с учетом возросшего на них спроса.

Мы ввели режим повышенной готовности, он не настолько жесткий, как во многих других государствах, и к остановке работы предприятий мы не прибегали, только порекомендовали всех, кого можно, перевести на дистанционный режим работы.

Есть лишь ограничения на работу ряда развлекательных, спортивных и культурных заведений, призванные минимизировать риски в местах массового скопления людей. И граждане, и предприниматели относятся к этой мере с полным пониманием.

- Как ситуация с коронавирусом отражается на боеспособности Народной милиции ДНР? С чем связана активизация обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Республики?

— Боеспособность Народной милиции ДНР находится на привычно высоком уровне, и говорить о каком-либо влиянии коронавируса здесь не приходится.

От украинских снарядов у нас опять гибнут люди. На днях в Горловке артиллерия ВСУ крупнокалиберными снарядами обстреляла депо трамвайно-троллейбусного управления. В результате прямых попаданий приведены в негодность 8 автобусов и 4 троллейбуса. С кем воюет Украина? С мирными жителями? Разрушая инфраструктуру, старается ухудшить жизнь простых людей.

Усиление обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований — это, к сожалению, тенденция не одного дня, а всего последнего времени. Возможно, Зеленский пытается таким путем усилить давление на Республику, чтобы склонить нас к своим условиям решения конфликта.

Такими методами Украина не добьется никаких позитивных сдвигов, и любой акт агрессии получит достойный отпор с нашей стороны.