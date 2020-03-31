Пришло время всем здоровым силам объединиться и освободить страну от внешнего управления и коррумпированного тандема Зеленского — Порошенко. Так заявил изданию Украина.ру депутат-оппозиционер Ренат Кузьмин, комментируя ночное голосование за закон, разрешающий продажу земли, в украинском парламенте

На внеочередном заседании в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада приняла закон об отмене с 1 июля 2021 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Право собственности предлагают также предоставить банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Парламенту пришлось снять ограничения по требованию МВФ, потому что это одно из условий для предоставления очередного кредита. По словам президента Украины Владимира Зеленского, теперь Киев может рассчитывать на займ в размере до $8 млрд.

- Ренат Равельевич, с чем связано то, что команда Зеленского приняла закон о купле-продаже земли на экстренном заседании Верховной Рады?

— Команда Зеленского исполнила приказ международных аферистов, тех самых, которые в 2014 году в сговоре с украинскими олигархами захватили власть в Киеве.

Формально это выглядит как обмен украинской земли на очередной кредит МВФ, а фактически — как рейдерский захват основного народного достояния.

Президент лично руководил этим процессом в Раде и должен лично нести за это ответственность. Грандиозная мошенническая схема ограбления многомиллионного украинского народа вчера ночью была успешно реализована. Константин Бондаренко о рынке земли: Зеленскому вспомнят даже то, чего он не делал © Екатерина Чеснокова

- Какие были нарушения при принятии этого закона? Будете ли вы подавать в суд на эти нарушения?

— Перечисление нарушений займёт полстраницы текста: это и нарушение закона о регламенте, и не персональное голосование, и нарушение процедуры рассмотрения, и несоответствие законопроекта основным положениям Конституции.

При этом команда Зеленского цинично проигнорировала тот факт, что земля по Конституции является экономической основой нашего суверенитета. Нет земли — нет суверенитета. Нет суверенитета — нет государства. Нашим американским благодетелям достаточно будет напечатать и привезти в Украину полвагона бумажных долларов и скупить всю украинскую землю, после чего водрузить на Майдане звездно-полосатый флаг и объявить новые территории если уж не своим пятьдесят первым штатом, то новой колонией.

Или, к примеру, перепродать их, территории эти, но уже за другие, настоящие, деньги. Да и размещение военных баз на своей новой территории уже не будет нарушением международных правил.

И ещё. Президент Зеленский обещал украинскому народу референдум по закону о земле. Обещал и обманул: ни референдума, ни всенародного обсуждения, ни внятного объяснения. Обманул — должен ответить за обман своих избирателей и всего народа Украины. Мы обязательно обратимся в Конституционный суд Украины и добьёмся отмены этого позорного закона.

- Порошенко и его фракция голосовали вместе со «Слугой народа». Что получил взамен Порошенко? Свободу от уголовного преследования? Скубченко: В закон о земле «вшили» схему, по которой ее могут скупить спекулянты © Facebook, Александр Скубченко

— Да. Порошенко получил иммунитет от уголовного преследования. Но получил его не от Зеленского, а от международных аферистов, стоящих за этой великой аферой, и фактически управляющих украинским государством через своих агентов.

При Зеленском ни он, ни его ближайшее окружение не будут привлечены к ответственности. Зеленский будет продолжать политику Порошенко, а страна продолжит движение в пропасть. Власть продолжит ограбление населения, тотальную нацификацию общества и окончательно превратит Украину в колонию, а ее граждан в рабов. Пришло время всем здоровым силам объединиться и освободить страну от внешнего управления и коррумпированного тандема Зеленского —Порошенко.