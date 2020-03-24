Специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Латвия, Литва и Эстония борются с коронавирусом и экономическим кризисом, а также поделился мнением об их дальнейших отношениях с Евросоюзом и Россией

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Александр, на сегодняшний день в Литве зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусом, в Латвии — 197, а в Эстонии — 369. Учитывая небольшую численность населения этих стран, можно ли говорить о критической ситуации в регионе?

— Ситуация пока не критическая, но приближающаяся к ней. В Литве в меньшей степени, чем в других странах Балтии, но там зафиксирована первая смерть от коронавируса, и там резкая вспышка. За неделю количество подтвержденных случаев вируса увеличилось в 9 раз.

Кроме того, в Литве на прошлой неделе возникали проблемы с тестированием на коронавирус. Власти были вынуждены закрыть центр мобильной проверки, потому что не хватало реагентов. Это все больше провоцировало там панику.

В Эстонии тоже проблемная ситуация. При очень небольшой численности населения количество подтвержденных случаев там почти такое же, как в Польше, цифры один в один практически идут. Притом что в Эстонии проживает 1,3 млн, а в Польше — 40 без малого.

В Латвии критичность ситуации заключается в том, что носителем коронавируса оказался депутат Сейма, который не сказал, что у него симптомы COVID-19. В результате на карантин отправлен весь парламент и все правительство республики. Фактически сорвана работа высших органов власти. Ситуация в Прибалтике пока не испанская и не итальянская, но она к ней приближается.

- Власти принимают довольно жесткие меры. Насколько они соблюдаются, насколько они эффективны, и как на них реагируют в обществе?

— Общество реагирует адекватно. Скажу провокационную вещь, но в Прибалтике живёт наш народ, советский. Там жива память о советской мобилизации при чрезвычайных ситуациях, жива память о Чернобыле и других катастрофах, когда государство предпринимало чрезвычайные меры, требуя от граждан содействия.

В странах Балтии более старшее поколение это помнит и привило это младшему. Прибалтика была частью Советского Союза (как бы чудовищно для них это ни звучало, учитывая сегодняшнюю их идеологию), и этот опыт может помочь им в дальнейшей борьбе с эпидемией.

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Из Литвы приходят фотографии, как в магазинах и торговых центрах разлиновывают пространство, рисуют желтые и красные линии, на каком расстоянии люди должны находиться друг от друга, и посетители эти правила соблюдают.

Шансов справиться с пандемией и не допустить ее распространения у стран Прибалтики больше, чем у Западной Европы. Ключевой вопрос, не упущен ли момент. Этот вопрос остается открытым, у меня ответа на него нет, и я даже не знаю, кто бы мог ответить на него.

- Эта пандемия также накладывается на экономический кризис. Какие отрасли прибалтийских экономик пострадали больше остальных?

— Страдает сфера услуг в первую очередь в связи с ограничительными мерами. Для Прибалтики это тяжелейший удар. После распада СССР там вся экономика была переориентирована на сферу услуг, на которую приходится не менее 60% доходной части бюджета.

От карантина страдают мелкие объекты, не требующие больших интеллектуальных затрат: рестораны, гостиницы, туристические места. Коронавирус рубит это все под корень.

Во-вторых, очень сильно будет страдать транзит. Эта отрасль и накануне этой ситуации демонстрировала кризисные явления, поскольку рекордно сокращался квартал за кварталом грузооборот морских портов Латвии и Эстонии.

Даже когда в литовской Клайпеде сообщалось об отрицательных результатах, транспортная и логистическая отрасль Прибалтики вошла в кризис сильно ослабленной. Боюсь, что кризис их добьет в этом отношении.

- Евросоюз оказывает ей какую-то помощь?

— Уже можно ставить вопрос о полном прекращении дотаций от Евросоюза, которые формируют значительную часть экономик Литвы, Латвии и Эстонии. Субсидии из структурных фондов Евросоюза для стран Восточной Европы и так планировалось сокращать, по этому поводу в начале года кипели баталии при согласовании нового бюджета ЕС в Брюсселе.

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Сейчас, когда произошла такая история, МВФ обещает крупнейшую рецессию со времен 2008 года и для планеты в целом, и для Европы в частности. Тут уже можно ставить вопрос о полном прекращении дотаций Прибалтики. Это катастрофа для их транспортной отрасли, инфраструктурных проектов, для строительства.

Все, что я перечисляю, замыкается на финансировании из Брюсселя. Последствия уже начинают сказываться. Только что сегодня пришла новость, что в Латвии приостановили проект электрификации железных дорог республики, на который планировалось потратить 400 млн евро. В таких проектах доля софинансирования из Евросоюза обычно составляет до 75%.

Властям Латвии стало очевидно, что денег не будет, и этот проект накрывается медным тазом. Скорее всего накроется медным тазом крупнейший со времен Советского союза инфраструктурный проект Rail Baltica.

Скорее всего накроется проект выхода стран Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). При самом трагическом развитии ситуации возможны перебои вплоть до остановки атомных электростанций в Литве.

У Евросоюза сейчас дела настолько плохи, что может не найтись денег даже на это. А у Литвы на это денег не было изначально. Так что все плохо для стран Прибалтики. В Вильнюсе и Таллине даже не пытаются это отрицать.

- Несмотря на экономические проблемы, о Прибалтике отзывались как о странах, в которых комфортно жить. Этому имиджу пришел конец, или он еще продержится какое-то время?

— Этот имидж тускнел все последние годы. Он не выдерживал критики и не соотносился с масштабом эмиграции из Литвы, Латвии и Эстонии в Северную и Западную Европу.

Когда из постсоветской Латвии и Литвы за годы их независимости уехало больше четверти населения, когда 90% учеников старших классов на вопрос о своих дальнейших планах отвечают, что они уедут и никогда не вернутся в эти «чертовы страны», говорить о привлекательности балтийских стран в качестве милого и уютного места жительства нельзя.

После всей этой истории с коронавирусом можно ставить вопрос, будет ли теперь с этой точки зрения привлекательна Западная Европа, включая Скандинавию или Юг вроде Италии. Все, что вы сказали, было применимо к этим макрорегионам. Швейцария не вызывала сомнений в чистых улицах, уюте и комфорте.

Теперь, когда мы видим, что швейцарцы, как и все остальные, штурмуют магазины, запасаются туалетной бумагой и не могут остановить пандемию (Швейцария входит в пятерку стран, которые от нее страдают), то уже этот образ начал тускнеть. Что касается образа Прибалтики, то он потускнел еще пять-шесть лет назад.

Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк - Говорят, что русофобия прибалтийских стран во многом наигранная. Могут ли они на фоне этих проблем перейти к более прагматичным отношениям с Россией?

— Удар по Литве, Латвии и Эстонии может быть настолько сильным, что я ничего сейчас не могу исключать. Такие кардинальные повороты в истории происходят под воздействием кризиса, шока и приводят к новой исторической ситуации. Сейчас мы входим именно в такую ситуацию.

Если бы вы мне еще месяц назад задали этот вопрос, я бы вам однозначно сказал: «Нет. В Прибалтике все законсервировано, и никаких подвижек в сторону улучшений с Россией быть не может в принципе». Сейчас все меняется, и прогнозы делать невозможно.

В условиях тотальной турбулентности, когда мы не знаем, с чем столкнемся на следующее утро, нельзя спрогнозировать развитие ситуации даже на краткосрочную перспективу. Можно только сказать, что теперь нельзя исключать.

- Вы у себя в Facebook написали, что против помощи в борьбе с коронавирусом Латвии и Литве, но поддерживаете помощь латышам и литовцам. А как Россия технически может это сделать?

— Это больше публицистический оборот. Естественно, что когда мы придем на помощь эстонцам, литовцам и латышам, придется иметь дело с властями этих стран, чтобы просто передать им медицинские маски, респираторы и тому подобное.

Я еще имел в виду, что пора перестать работать с элитами на постсоветском пространстве. Во всяком случае с теми элитами, которые настроены антироссийски и зарабатывают на русофобии. С ними договориться в принципе невозможно. Нельзя договориться с провокаторами и неадекватами. Работать надо с населением, и помогать надо населению.

Например, если мы составим список мер помощи, которые Россия могла бы оказать этим странам, то первым в списке будет предоставление кредита. Вот тут я однозначно скажу: «Нет, ни в коем случае».

Это помощь государству, враждебно настроенному к России. Они и существуют для того, чтобы быть настроенными против России. Поэтому тут помогать им для Москвы было бы антироссийской политикой.

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- Вопрос к вам как к жителю Калининграда. Как горожане оценивают ситуацию с коронавирусом? Не пугает ли жителей самого западного региона России близость к Польше и Балтии?

— Калининградцы мобилизованы. Калининградцы понимают, что они в зоне риска. Калининград географически находится в центре Европы, мы со всех сторон окружены странами Евросоюза зачумленными.

При этом никакой паники тут нет. Есть понимание, что нужно соблюдать повышенные меры предосторожности (в области было подтверждено 7 случаев заболевания). Но пока что критической ситуации в регионе нет.

Федеральные власти работают на то, чтобы она не возникла. Все понимают, что Калининград в плане коронавируса такая же критическая территория, как и Москва.