Польский журналист Томаш Мацейчук уже больше года работает в Британии, хотя и не по профессии. О том, что там сейчас происходит, он рассказал изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Томаш, какова ситуация с коронавирусом в Уэльсе и в вашем городке, и в Британии в целом? Есть ли паника? Есть ли карантин и комендантский час? Можно ли свободно передвигаться по городу и по стране?

— В Уэльсе живет 3 млн человек. Зараженных здесь, по официальным данным, около 500 человек, 16 уже умерли. В целом по Британии уже 6 тыс. зараженных и 300 умерших, но надо понимать, что эти цифры не вполне отражают реальную ситуацию в стране, поскольку почти две недели назад власти решили прекратить проводить тесты на коронавирус.

Делают их только в случае, если человек попадает в больницу с серьезной проблемой со здоровьем. Я сам, скорее всего, заразился, переболел и, к сожалению, у меня не было возможности провериться на вирус. Мне просто сказали — сидите дома 14 дней и ждите.

Потихоньку начинаю ощущать панику общества — в магазинах нет еды, все закрывается, люди массово перестают ходить на работу, другие ее просто теряют. Комендантского часа на данный момент нет, но если ситуация продолжит ухудшаться, думаю, в Британии введут такие же меры, как в Италии.

И это уже обсуждается на самом высоком уровне в государстве. Боюсь, уже скоро у меня не будет возможности свободно передвигаться по стране. Британские ученые потребовали у премьер-министра Джонсона перекрыть дороги и ввести настоящий карантин.

- Сколько заболевших в вашем городке? Есть ли умершие? Ходите ли вы на работу или работаете на удаленке?

— Половина всех зараженных в Уэльсе проживает в моем городе Ньюпорте и в его окрестностях. Есть умершие. Вчера ночью в местной больнице умерли пять человек. Как говорил выше, люди перестают ходить на работу, многие не выдерживают, просто боятся, но в моем случае не ходить на работу нельзя. Работаю в сфере здравоохранения, и если наша компания встанет, тогда огромное количество людей не получат свои медицинские препараты. Это была бы катастрофа. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

- Нет у вас проблем из-за того, что вы поляк? Не требуют ли от вас возвращения домой?

— Нет, не сталкивался с такими проблемами. Наоборот, работодатели и власти стараются делать все возможное, чтобы остановить утечку европейских мигрантов. Но слышал про расистские нападения на студентов из Азии, особенно из Китая. А все из-за, как говорят некоторые, китайского вируса…

- Какова ситуация с украинцами и русскими, живущими в Британии? Отъезжают ли они домой? Болеют ли? Как себя ведут?

— Так получилось, что у меня на работе есть русские фармацевты с Дальнего Востока, в компании рядом на складе работают русские парни из Латвии, еще чуть дальше работает на производстве русский из Молдовы. Все эти люди остаются здесь. Пока не болеют, но понимают, что скорее всего их этот опыт ждет. Что касается украинцев, знал тут одного мужчину из Ужгорода. Приехал сюда благодаря венгерскому паспорту, но компания, в которой он работал, остановила производство, и сейчас, наверное, ему придется вернуться в Украину, так как другую работу здесь сейчас просто-напросто не найти.