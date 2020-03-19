Пандемия коронавируса и масштабный экономический кризис стали самыми сильными испытаниями в истории Евросоюза. Политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал изданию Украина.ру, как эти события повлияют на Украину и Донбасс

- Владимир, согласны ли вы с тем, что коронавирус и экономический кризис глобально изменят мир? И если да, как эти изменения повлияют на Украину, на ее роль в мире, отношение Запада к стране?

— На самом деле разделять эти кризисы было бы не совсем верно. Экономический кризис во многом является последствием вот этой паники, охватившей мир, рынки в связи с коронавирусом.

Невесёлые будни Украины: коронавирус, земля, МВФ и дефолт © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк

Ну, знаете, я надеюсь, что все-таки кризис, связанный с этой болячкой, во всяком случае, та паника, которая поднялась вокруг нее, пойдет на спад по мере того, как расползание болезни будет приостанавливаться.

У народа действительно начнет вырабатываться иммунитет, но то, что данный кризис стал испытанием и для Европы, и для Евросоюза, и для Запада, и для нас с вами, само собой, это факт.

И действительно, этот кризис, реакция на него, продемонстрировали сильные и слабые стороны целого ряда государств, целого ряда союзов.

- Что вы имеете в виду?

— Вдруг выяснилось, что некоторые гораздо более бедные страны реагируют на этот кризис лучше, чем очень богатые страны и тот самый очень богатый Евросоюз, в который так стремится Украина. Это во-первых.

А во-вторых, действительно, это ставит под вопрос способность Евросоюза реагировать на такие вызовы в будущем.

Пока что мы видим, что страны проявляют национальный эгоизм, и все те байки Украины про то, что есть Европа, она помогает Украине, поможет Украине в трудную минуту, они уже развеялись, как туман.

То есть смотрите: единственный, кто из-за рубежа что-то сделал в поддержку Украины, это китайский миллиардер Джек Ма.

А Европа занята своими проблемами и чихать хотела на ту самую Украину и на те страны, которые стремятся вступить в ЕС.

Оказалось, что богатая Европа если не меньше всех, то уж точно не лучше всех оказалась подготовленной к таким вызовам.

- Как вы считаете, могут ли общие проблемы — в частности, борьба с коронавирусом — сблизить Россию и Украину? Экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявлял, что в критической ситуации для Украины Запад от нее отвернется, а Россия поможет.

— Да, действительно, это так. Россия и сейчас помогала бы активно Украине. Уж точно не хуже Китая, который помогает Италии. Где Китай и где Италия?

А Европа, как мы видим, вообще не реагирует на любые проблемы Украины в этих чрезвычайно тяжелых для самой Европы условиях.

То есть тут Червоненко прав. Мы в любом случае готовы помогать Украине, но Украина не готова принимать помощь от России.

- Почему вы так считаете?

— Слишком сильны на Украине идеологические штампы и националистическая зараза, которая гораздо более опасна для Украины, чем этот самый коронавирус.

Вы же понимаете идеологию и логику украинских националистов: лучше помереть, чем получать какую-то помощь или поддержку от «клятых москалей».

- Сейчас из-за пандемии массово отменяются и замораживаются мероприятия по всему миру. Что это может означать для разрешения конфликта в Донбассе? Переговоры тоже поставят на паузу? И может ли в этих условиях стать продуктивным формат переговоров Козак-Ермак?

— В принципе они уже поставлены на паузу, в первую очередь украинской стороной.

Обратите внимание, буквально на позапрошлой неделе договорились об открытии дополнительных двух пунктов КПВВ на границах Украины и ЛНР, и через два-три дня Украина, даже не согласовав этот вопрос ни с Республиками Донбасса, ни с Россией, ни с ОБСЕ, просто берет и перекрывает все пункты КПВВ, дезавуировав все то, о чем договорились за два-три дня до этого в Минске.

Эпидемия в помощь. Коронавирус позволил националистам мобилизовать «санитарный резерв» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Я говорю об этом, подчеркивая, что Украина может о чем-то договариваться в Минске, но потом спокойно плюет на свои же обещания и достигнутые договоренности.

Да, конечно, теперь минские переговоры будут в подвешенном состоянии. В принципе уже были случаи, когда они велись в онлайн-режиме, в скайп-режиме.

Я думаю, что, конечно же, будет отложен вопрос обмена пленными, который планировался на март, поскольку в таком случае пленные должны проходить карантин, медицинское обследование и тому подобное.

Но в целом я надеюсь, что данный процесс будет продолжен после того, как закончится вся эта паника вокруг карантина.

- Есть еще один момент — проблема свободы передвижения для граждан ДНР и ЛНР…

Вот тут действительно они оказались в ловушке. Я просто призываю саму Россию, российских читателей, зрителей к тому, чтобы не забывать об этих проблемах.

То есть сейчас, получается, жителям ДНР и ЛНР нельзя выехать никуда — ни на Украину, ни в Россию.

Я сейчас боюсь предсказать, что могут возникнуть и проблемы при доставке гуманитарных грузов, продовольствия, обычных товаров, которые поступают только из России.

И в этом плане Донбасс может столкнуться с серьезной гуманитарной катастрофой, если такая ситуация продлится сколько-нибудь длительное время.

Сейчас понятны в общем-то ограничительные меры со стороны Российской Федерации и самого Донбасса. Ясно — карантин, чрезвычайные условия.

Но просто надо понимать, что если это не закончится через неделю, через две, то в любом случае надо будет искать какие-то компромиссные решения по вопросам передвижения людей, товаров и грузов из России на Донбасс.