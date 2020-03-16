После провала попытки презентации национальной платформы примирения в Киеве в Донецке окончательно поняли, что с Украиной у Донбасса нет будущего, считает руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

- Денис Владимирович, в ваших интервью и заявлениях вы всегда отстаивали следующую позицию: дорога у Донбасса одна — это интеграция и вхождение в Россию. На Украине, естественно, центральные власти официально видят Донбасс в составе Украины. В отличие от Порошенко они предлагают какие-то варианты… И вот Сергей Сивохо, сам дончанин, который выступил инициатором создания национальной платформы примирения, должен был сделать на днях презентацию, но радикалы и националисты ее сорвали… Скажите, а каково ваше отношение к происходящему, к Сивохе, к презентации?



— Появись он (Сергей Сивохо. — Ред.) в Донецке, я не знаю, кто воспринял бы его положительно. Он уже имеет негативную окраску, потому что так или иначе связан с киевской властью — он советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который поддерживает против нас обстрелы, разрушения и прочее. Наши люди знают, понимают, видят всё своими глазами. Разгул национализма, диктат национализма центральной киевской власти в самых его ярких проявлениях, мы все это видели…

Даже его стало жалко. Думаю, что унизили не самого Сивохо, унизили всю киевскую власть, унизили самого Зеленского, унизили вообще любые мирные, пусть и очень призрачные, инициативы. Пушилин: Украина не хочет выполнять "Минск-2", поэтому он не реализован © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

И в этом плане, конечно же, крайне прискорбно. Никакого злорадства у нас нет, особенно по отношению к слабым. Но при этом и каких-то перспектив диалога на данном этапе, о котором так ярко заявляют… Мы в отношении этого настроены крайне скептически. Слишком слаба нынешняя киевская власть, слишком она беззуба, чтобы перемолоть тех националистов, которые были взращены за последние шесть лет. На каком-то этапе их использовали, а теперь они занимают свое место под солнцем. В связке с различными деятелями, я имею в виду министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Ред.), они представляют определенную силу.

Это то, что мы видим… Хорошо, что мы от этого все дальше и дальше. Все же нам, нашим гражданам, более близко смотреть в сторону России. Которая развивается, несмотря ни на что, крепнет, несмотря ни на что, которая думает о своих гражданах и ставит интересы своих граждан превыше всего.

- Вот на прошлой неделе прошла встреча Козака и Ермака, и раздаются некоторые панические голоса — Донбасс заталкивают обратно на Украину… Вы вот сейчас, в середине марта, остаётесь приверженцем интеграции Донбасса в Россию?

— Стоек и непреклонен. Донбасс и дальше продолжает интеграцию с Российской Федерацией. Для нас это близко.

Да, действительно, существуют Минские соглашения. Да, действительно, предпринимаются беспрецедентные шаги для того, чтобы наконец Украина начала выполнять взятые на себя обязательства. Но опять-таки эти шаги со стороны России, со стороны Донецка и Луганска. Ответных шагов… Они, увы, слишком иллюзорны. И здесь мы настроены скептически.

При этом стоит понимать: если все же Минские соглашения будут выполнены в полном объеме так, как они написаны, то для нас и это не помеха для сближения с Россией. У нас это стояло и стоит во главе угла.

- Вы где-то месяца два назад заявили о том, что русский язык будет единственным государственным языком в Донецкой Народной Республике. И буквально неделю назад Народный Совет принял решение об этом. А что это означает для Донбасса?



— Данное решение соответствует нынешним запросам граждан республики и нынешнему положению вещей. В свое время, когда у нас теплилось все же ощущение того, что можно политическим путем разрешить то противостояние, которое возникло между Киевом после «майдана» и Донецком, который противостоял «майдану», и что мы не будем им уподобляться, — тогда одним из демонстративных шагов было закрепление в Конституции двух государственных языков.

Шесть лет войны. Отмирание украинского языка за ненадобностью… Убежденность все большего и большего количества граждан, что дети не должны учить украинский язык по принуждению. Это все подтолкнуло к тому, чтобы лишить его статуса государственного языка, при этом дать возможность по желанию его изучать. Как и другие языки, на уровне факультативов: украинский, армянский, греческий, татарский и любой другой.

Если есть желание родителей, если есть возможность в данном учебном заведении, его можно изучать. Но если такого желания нет, зачем мы будем это навязывать? Русский язык занял свое достойное место. «Зеленский боится тех, кто есть сейчас» — Пушилин о смене переговорщиков от Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Начался процесс получения гражданами Донецкой Народной Республики гражданства Российской Федерации. Есть ли точная цифра, сколько человек уже получили гражданство? И второе — 22 апреля в России пройдет референдум по поводу изменений в Конституции РФ, и, как я понимаю, здесь граждане Российской Федерации тоже смогут принять участие в этом референдуме. Расскажите, как это будет проходить в ДНР, как и где будут оборудованы избирательные участки? А вы тоже будете участвовать в референдуме?



— Технические моменты прорабатываются, еще есть время. Это большое количество граждан, уже перевалившее за 100 тысяч, имеется в виду с Луганской Народной Республикой вместе. Соответственно это определенные ресурсы и составляющие. Поэтому я лично могу ответить за себя — я буду участвовать, потому что понимаю, что поправки в Конституцию Российской Федерации напрямую влияют на наше будущее, на тех, кто является гражданами Российской Федерации. Для меня это просто внутренняя необходимость — участвовать в голосовании.



- В этом году в Российской Федерации будут отмечать 75 лет со Дня Великой Победы. Как Донецкая Народная Республика готовится отметить 75-летие?



— Во-первых, у нас 2020 год объявлен Годом Великой Победы. Во-вторых, парад, как и в предыдущие годы, у нас пройдет, но он будет более масштабным и интересным. Не хочу забегать вперед, но это будет необычный парад.

Что касается других событий — весь год будет очень насыщенным. В процессе участвуют и общественные движения, и молодежные организации. Мы делаем все возможное, чтобы память о Великой Победе продолжала жить и в следующих поколениях. Если мы допустим просто мысль о том, что этому можно уделять недостаточно серьезное внимание, то мы потеряем свою сущность, просто растворимся как народ. Не бывает будущего без фундамента прошлого. Мы свою историю знаем и чтим. Пушилин: Соседняя страна погрязла в долгах, а мы выстраиваем контакты и зарабатываем © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк



- Какое сейчас состояние экономики Донецкой Народной Республики, учитывая, что вы находитесь в блокаде со стороны Украины? Возможно, есть какие-нибудь договоренности в Минске по поводу снятия Украиной блокады? Вообще есть какая-нибудь перспектива ее снятия или нет?

— Требуем от Украины регулярно, но с их стороны никаких шагов навстречу в этом плане нет. И пока мы даже на это не рассчитываем. Развиваемся только благодаря взаимодействию с Россией в рамках тех взаимоотношений, которые у нас есть на сегодняшний день.



- Идет эпидемия коронавируса, везде карантины — не заходит транспорт, не прибывают новые люди и т.д. Как вы готовитесь к этой эпидемии? Какая у вас вообще ситуация?



— Создан оперативный штаб по выявлению и противодействию распространения коронавируса. При этом неправильно было бы допустить какой-либо паники. Предпринимаются все необходимые шаги на пунктах въезда-выезда в республику. Сейчас идет подготовка оборудования для осуществления соответствующего комплекса мероприятий.

Были подозрения, что несколько людей заражены коронавирусом, но после того, как у нас появились в наличии тесты, они дали отрицательный результат, диагноз не подтвержден. Поэтому люди отбудут положенные две недели карантина и после еще одной проверки будут отпущены домой. На данный момент в Донецкой Народной Республике не выявлено ни одного случая коронавируса.