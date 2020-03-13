Политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главные политические события уходящей недели

В Минске 11 марта встретились главы Офиса президента Андрей Ермак и замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Стороны договорились создать диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата», что может наладить прямой диалог Киева с Донбассом.

- Кирилл, как вы считаете, насколько плодотворными будут переговоры Ермака и Козака? И состоится ли прямой диалог Киева и Донбасса?

— Любые переговоры лучше молчания. То, что стороны пытаются найти, какие-то форматы — это плюс. Это и формат Козак—Ермак, и предлагаемый формат парламентских ассамблей стран «нормандской четверки». Это говорит о том, что стороны пытаются нащупать точки соприкосновения по тупиковым вещам.

Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Потому что любые, даже робкие инициативы срываются ультраправыми. Как это был с платформой «Национального примирения» Сивохо.

То есть для Зеленского через несколько месяцев наступит время «Ч», когда ему необходимо будет определиться: или он будет гнуть свою линию, или он страха или под внешним воздействием будет продолжать статус-кво: ни войны, ни мира.

В ближайшие месяцы будет ясно, действительно ли эти инициативы исходят из желания Зеленского закончить войну, или это промежуточные шаги, направленные на то, чтобы потянуть время.

- Упомянутое вами нападение националистов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который презентовал платформу национального примирения, стало событием дня 12 марта. На ваш взгляд, о чем говорит этот инцидент? И стало ли это тестом для власти и лично Зеленского? Ведь Сивохо — это человек из его команды, а националистов считают если не подконтрольными, то точно близкими к главе МВД Арсену Авакову.

— Это говорит о том, что Аваков продолжает демонстрировать Зеленскому, что он не первый, но и не второй, что без его воли, позиции ничего решить невозможно. Потому что он контролирует сразу и Нацполицию, и Нацкорпус. Он может как организовать эти беспорядки, так и их купировать.

Манчук: Примирение на марше. В копилку к нападению на Сивохо

- Как вы можете оценить действия властей в борьбе с эпидемией и спасением экономики?

— Никак. Медицина полностью развалена, что показывает отсутствие тест-систем. Мы даже не знаем, сколько заболевших и инфицированных. Поэтому единственным действенным способом в условиях низкого уровня медицины может быть карантин, который ввели. Считаю, что это сделали очень правильно, потому что это может хоть как-то купировать быстрое расползание этого заболевания на Украине. Следующим шагом будет, наверно, закрытие границ.