В Минске 11 марта встретились главы Офиса президента Андрей Ермак и замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Стороны договорились создать диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата», что может наладить прямой диалог Киева с Донбассом.
- Кирилл, как вы считаете, насколько плодотворными будут переговоры Ермака и Козака? И состоится ли прямой диалог Киева и Донбасса?
— Любые переговоры лучше молчания. То, что стороны пытаются найти, какие-то форматы — это плюс. Это и формат Козак—Ермак, и предлагаемый формат парламентских ассамблей стран «нормандской четверки». Это говорит о том, что стороны пытаются нащупать точки соприкосновения по тупиковым вещам.
Но все будет упираться в конечную роль и решение на высшем уровне Зеленского. Будет ли он способен идти на реализацию политических шагов Минских соглашений или будет продолжать буксовать?
Потому что любые, даже робкие инициативы срываются ультраправыми. Как это был с платформой «Национального примирения» Сивохо.
То есть для Зеленского через несколько месяцев наступит время «Ч», когда ему необходимо будет определиться: или он будет гнуть свою линию, или он страха или под внешним воздействием будет продолжать статус-кво: ни войны, ни мира.
В ближайшие месяцы будет ясно, действительно ли эти инициативы исходят из желания Зеленского закончить войну, или это промежуточные шаги, направленные на то, чтобы потянуть время.
- Упомянутое вами нападение националистов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который презентовал платформу национального примирения, стало событием дня 12 марта. На ваш взгляд, о чем говорит этот инцидент? И стало ли это тестом для власти и лично Зеленского? Ведь Сивохо — это человек из его команды, а националистов считают если не подконтрольными, то точно близкими к главе МВД Арсену Авакову.
— Это говорит о том, что Аваков продолжает демонстрировать Зеленскому, что он не первый, но и не второй, что без его воли, позиции ничего решить невозможно. Потому что он контролирует сразу и Нацполицию, и Нацкорпус. Он может как организовать эти беспорядки, так и их купировать.
Это серьезный кризис двоевластия. А Зеленскому необходимо определяться, кто главный, или он голый король. Считаю, что без отставки Авакова Зеленский вряд ли сможет, если он действительно этого хочет, по урегулированию в Донбассе. Сможет ли Зеленский пойти на такое жесткое переформатирование правительства и выгнать Авакова, это другой вопрос.
- Как вы можете оценить действия властей в борьбе с эпидемией и спасением экономики?
— Никак. Медицина полностью развалена, что показывает отсутствие тест-систем. Мы даже не знаем, сколько заболевших и инфицированных. Поэтому единственным действенным способом в условиях низкого уровня медицины может быть карантин, который ввели. Считаю, что это сделали очень правильно, потому что это может хоть как-то купировать быстрое расползание этого заболевания на Украине. Следующим шагом будет, наверно, закрытие границ.
Только такими мерами Украина может бороться с коронавирусом, потому что ни в плане медицинского обеспечения, ни в плане ранней диагностики и лечения никаких ресурсов у нас нет.