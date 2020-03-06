В Москве скоро выйдет книга "#живиДонбасс". Как рассказал изданию Украина.ру русский писатель-фантаст Сергей Чекмаев, в этом проекте приняли участие ведущие русские писатели-фантасты, среди которых Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, а также автор сценария боевика "Балканский рубеж" Иван Наумов

- Сергей, во время первого фестиваля «Звезды над Донецком», который прошел в сентябре 2019 года в столице ДНР по инициативе местной Общественной палаты, было решено издать сборник фантастических рассказов «#живиДонбасс», которые специально написали бы для этого проекта участники фестиваля. Вы вместе с Александром Кофманом, главой Общественной палаты ДНР, составители сборника. Как вы оцениваете качество и интересность вошедших в книгу рассказов?

— В сборнике «#живиДонбасс» участвуют две группы авторов — российские писатели, которые приезжали на фестиваль, и донецкие литераторы. У первых очень много иносказаний, ассоциаций и ярких образов. Но в то же время каждый добавил в свою историю ту частичку Донбасса, которую увидел на фестивале, собственный опыт и ощущения. И детскую железную дорогу, и кота Фугаса с собакой Шилкой, что живут на разбитой улице Стратонавтов, и фестиваль косплея Террикон в прифронтовом городе, и даже уют донецких кофеен с живой музыкой.

А в текстах дончан много личной боли и желания мира для своих детей. С самого начала мы хотели реализовать концепцию «шкалы времени», расположив рассказы по хронологии, от 2014 года до не самого близкого будущего. Но неожиданно получилось еще и так, что весь сборник целиком пронизан ощущением надежды. От рассказов с негативным настроем через открытые финалы — к вере авторов, что Донбасс выдержит все тяготы войны, и на его земле наступит долгожданный мир.

- Будет ли этот сборник интересен в России?

— А он по большому счету сделан именно для российских читателей. Ведь не секрет, что СМИ доносят до зрителей и читателей далеко не всю правду о Донбассе. Да и тяга к сенсационности, горячим, хайповым материалам играет немалую роль — простой обыватель в РФ представляет Донецк как «условную» Сирию: город в руинах, танки на улицах, постоянные обстрелы. Поэтому составители сознательно попытались уйти от боевой фантастики.

Процитирую задачу сборника: «Создать образ народа Донбасса, который больше всего на свете желает мира и спокойной жизни. Но сломать его военной силой невозможно».

Конечно, совсем отказаться от описаний боевых действий авторы не смогли. Но цель проекта, как мне кажется, все-таки достигнута. Иван Наумов в рассказе «Эстет» написал так: «…а Город сражается по-своему — иллюминацией, чистыми улицами, живой музыкой, десятью сортами чая в первом попавшемся подвале…» Эту фразу я даже поставил в аннотацию сборника. Действительно: #живиДонбасс.

- Какие, например, рассказы предоставили Лукьяненко и Лазарчук?

— С одной стороны, необычные, хотя… разве бывают в фантастике обычные рассказы? В тексте, который написали в соавторстве Сергей Лукьяненко и Дмитрий Байкалов, можно заметить многочисленные отсылки к творчеству советского фантаста и педагога Владислава Крапивина. А Андрей Лазарчук посвятил свою историю техникам и пилотам 3-й отдельной эскадрильи БПЛА Новороссии.

- Может, есть какие-то прикольные, смешные или необычные моменты, которые возникли при работе над сборником, и вы бы могли ими с нами поделиться?

— Просто перечислю несколько интересных фактов. Самому молодому участнику проекта — 11 лет, это юная луганская звездочка Фаина Савенкова. В составе два писателя с одинаковой фамилией, но они не родственники и даже живут в разных городах: один в Москве, другой — в Донецке.

Среди авторов «#живиДонбасс» не только известные фантасты Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, Роман Злотников, Александр Конторович, но и, например, сценаристы фильмов «Балканский рубеж» (Иван Наумов), «Черновик» (Дмитрий Байкалов), «Непрощенный», «Робо», сериала «Великая» (Сергей Волков), а еще — детский писатель Эдуард Веркин.

- Как я понимаю, этот сборник не является коммерческим проектом? Это просто моральная помощь и поддержка страдающему от войны Донбассу?



— Думаю, тут можно ответить всего парой фактов. ВСЕ (подчеркиваю красным: все) авторы отказались от гонораров за написанные рассказы с перечислением их на гуманитарные цели. И участвуют по мере сил и возможностей в подготовке и продвижении проекта.