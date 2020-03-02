Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал включение в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады вопроса о деятельности силовых структур. Само заседание пройдёт 4 марта

- Алексей, зачем и почему именно президент Зеленский выносит вопрос силовиков для обсуждения в парламент?

— В обществе есть большой запрос на то, чтобы была восстановлена справедливость. Мы можем вспомнить избирательную кампанию, когда Зеленский в том числе использовал лозунг «Придёт весна — посадки будут».

После того как была перезагружена власть (новый генпрокурор, новая и.о. Госбюро расследований), были большие ожидания, что скоро начнутся расследования и по Порошенко, и по Свинарчукам, и по «Укроборонпрому». Весна пришла, а ситуация не очень-то поменялась.

Плюс часть руководителей антикоррупционных органов оказались замешаны в антикоррупционных скандалах. Я имею в виду Артёма Сытника (глава НАБУ), который прямо попал в реестр коррупционеров.

В силу этого у власти есть логичное желание провести ротацию в правоохранительных органах. Зеленский скорее действует в рамках общественного запроса на то, чтобы сменить руководство того же НАБУ.

Монтян объяснила, почему на самом деле в Донбассе стало гибнуть меньше мирных жителей © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Бойко говорил, что готовы проголосовать за эти отставки. Так что голосов хватит.

Есть открытый вопрос по поводу Рябошапки. Плюс это все происходит на фоне слухов об отставке правительства. Уже обсуждалась фигура Портнова в контексте идеи, чтобы привести во власть новые лица с опытом работы.

Также Конституционный суд назначил назавтра заседание на тему закона о люстрации. Это тоже может внести дополнительную интригу. Если КС, как и Европейский суд по правам человека, примет решение, что этот закон был неконституционным (хотя он в суде уже 6 лет рассматривается), это даст новые возможности для кадровых ротаций и на уровне Кабмина, и на уровне силовых структур в том числе теми, кто уже был у власти.

- У кого из руководителей ведомств меньше всего шансов сохранить свой пост?

— Ситуация с Сытником уже вышла за грани здравого смысла. Руководитель антикоррупционного бюро, который внесен административным судом как коррупционер, — это подрывает и без того не очень высокий уровень доверия к правоохранительным органам. Если мы посмотрим на последние соцопросы, то антикоррупционные органы лидируют в рейтинге недоверия.

Отдельные игроки со стороны западных посольств, с которыми было связано НАБУ, будут пытаться повлиять на власть в этом решении, но мне кажется, что все идет к этому. Это уже девальвирует имидж самих посольств, когда они пытаются поддержать такого человека.

По поводу Рябошапки открытый вопрос, потому что идет обсуждение и сбор голосов.

- А что с ним не так?

— Это связано с делами в отношении Порошенко. По 14 делам, открытым Государственным бюро расследований, он проходит как свидетель. Но, насколько я знаю, ГБР настаивало на вручении постановления о подозрении, а Рябошапка его вроде бы не согласовал, и возникают вопросы почему. Общественный запрос на это есть. Сейчас действует новая процедура, как привлекать депутатов к ответственности после снятия неприкосновенности.

Шабовта назвал главную проблему правоохранительной системы Украины © Facebook Сергея Шабовты

Кроме того, и Гончарук, и Рябошапка были креатурами Богдана. Но сейчас у нас новый глава Офиса президента, который намерен по-другому выстраивать архитектуру власти.

- Обсуждаются ли конкретные кандидатуры им на замену?

— Я уже говорил об Андрее Портнове на должность генпрокурора. По поводу антикоррупционных органов вопрос открыт, потому что могут быть увольнения, и интересно, попадёт ли под него глава САП Назар Холодницкий. Потому что полная перезагрузка антикоррупционных органов. Возможно, ведомства возглавят первые замы.

- Реален ли вариант с Портновым?

— Как минимум это обсуждается, особенно в контексте того, что он один из немногих, кто публично занимается Порошенко и вплотную эти дела поднимает. В связи этим очень интересно, какое решение примет суд по закону о люстрации.

- Как вы в целом оцениваете уровень работы правоохранительных органов при Зеленском? И в плане социологии, и по личным ощущениям.

— С Зеленским продолжают связывать ожидания на улучшения. Даже последняя социология показывает, что у него до 50% рейтинга доверия, и если бы сейчас проходили выборы, то за Зеленского проголосовало бы больше людей, чем проголосовали за него в первом туре (было 35%, сейчас 43%).

«Пол-Кабмина сегодня стоит на одной ноге». Бортник о правительственном кризисе на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

В обществе есть запрос не столько на посадки, столько на правопорядок. Чтобы этот правопорядок касался всех, особенно тех, кто уже был у власти и в привилегированном положении. Зеленский — это ведь тоже был вызов истеблишменту. Это антиистеблишментская волна.

- Если все-таки крупные посадки будут, поможет ли это Зеленскому повысить свой рейтинг? Или он уже опоздал, и для этого нужны другие инструменты?

— Это может ему добавить рейтинга. Но социология показывала, что у Зеленского было сначала понижение, а потом резкое повышение рейтинга до 60% после встречи в "нормандском формате".

Усилия Зеленского, связанные с «Минском» и обменом удерживаемыми лицами, — это главный запрос, который сейчас есть в обществе. Это окончание войны и установление мира.