В преддверии мероприятий, связанных с 75-й годовщиной Холокоста, руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал изданию Украина.ру о том, каков сейчас уровень антисемитизма на Украине и как в межвоенной Польше относились к евреям

Отношения евреев а предвоенной Польше, Холокост, начало Второй Мировой войны — вот узел проблем, которые приобрели особенное звучание в последние дни в мировом политическом дискурсе. При этом вокруг этих событий и понятий возникло политическое противостояние. Что думает об этом один из официальных представителей еврейского народа в Украине руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, выясняло издание Украина.ру.

- Эдуард, на прошлой неделе в Умани, где находится могила цадика Нахмана, четверо хасидов попали в больницу после того, как их избила группа украинских граждан.





Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200112/1026280897.html Четверо евреев попали в больницу в больницу после того, как их избила группа радикалов возле могилы рабби Нахмана в Умани



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200112/1026280897.html Четверо евреев попали в больницу в больницу после того, как их избила группа радикалов возле могилы рабби Нахмана в Умани.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200112/1026280897.html Четверо евреев попали в больницу в больницу после того, как их избила группа радикалов возле могилы рабби Нахмана в Умани



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200112/1026280897.html Четверо евреев попали в больницу в больницу после того, как их избила группа радикалов возле могилы рабби Нахмана в Умани

Что же по вашей информации все-таки произошло в этом городе?

— По информации американского издания «Yeshiva World News», конфликт случился на почве антисемитизма. Но Уманьский горсовет опровергает эту версию и говорит, что там не было ни этнического, ни религиозного компонента, а была драка или, как они говорят, конфликт между охранной фирмой и хасидами.

- А какие причины?

— Там не написано. Написано, что причины выясняются. Но точно известно, что в Умани был массовый конфликт, в котором приняли участие десятки людей. В сообщении горсовета написано, что тяжелых повреждений нет.

Это, видимо, означает, что у хасидов, участников конфликта, есть повреждения средней и легкой силы тяжести.

Также говорится, что состоялась встреча между представителями хасидов и СБУ с полицией. В результате решили, что охранять могилу цадика Нахмана будет не охранная фирма, а государственная служба охраны. Теперь государство будет ее охранять. Поэтому я думаю, что там конфликт был серьезным, раз туда из Киева была направлена группа, состоящая из представителей полиции и СБУ.

- А за все время существования традиции паломничества хасидов к могиле цадика Нахмана часто ли украинские националисты устраивали акции против хасидов? По-моему, в защите хасидов в Умани участвовала и израильская полиция.

— Израильская полиция участвует в защите только тогда, когда начинается массовое паломничество. Это происходит на еврейский Новый год. Тогда в Умань съезжаются около 30 тысяч хасидов и даже больше. Обычно это происходит в сентябре. Цадик Нахман завещал своим последователям приходить к нему на могилу на еврейский Новый год.

Несколько месяцев назад в Умани прошла демонстрация местных украинских националистов, которые скандировали антисемитские лозунги. Я даже выставлял видео в социальных сетях.

Пару лет назад был инцидент, когда в синагогу, которая находится на могиле Цадика, подбросили свиную голову.

- В этом месяце в Иерусалиме будут отмечать 75-ю годовщину поминовения жертв Холокоста, которая совпадает с освобождением Освенцима. Считается, что именно на территории Украины началось уничтожение евреев. До этого их просто отправляли в гетто или в концлагерь. Так ли это? Соответствует ли это действительности или нет?

— Холокост начался в нацистской Германии. Его организатором является нацистская Германия. Она и главный исполнитель.

Есть и отличия. Если, например, в Польше немцы устроили лагеря смерти, куда отправляли евреев со всей Европы, то в Украине евреев расстреливали в предварительно вырытых ямах. Вот там и были расстреляны 1,5 миллиона евреев.

- А украинская вспомогательная полиция принимала в этом участие?

— Самое активное.

- Кто в ней служил?

— Например, украинские националисты из ОУН* (Организации украинских националистов — Ред.) сначала сформировали украинскую милицию летом 1941 года. Она приняла участие также в Холокосте. В августе-сентябре была сформирована украинская вспомогательная полиция, в которую влились те же кадры, что были в той же милиции. И руководство в основном было из членов ОУН*. Причем из обеих фракций — мельниковской и бандеровской.

При наборе в украинскую вспомогательную полицию было обязательное требование, что претендент должен быть украинцем. Однако идеологических требований к нему не предъявляли.

- Как вы оцениваете уровень антисемитизма на Украине. Известно, что в 2019 году, по данным международной организации "Антидиффамационная лига", Украина заняла второе место после Польши, но перед Венгрией по уровню антисемитизма. Так ли это?

— Я доверяю этому исследованию, потому что оно проводилось серьезной авторитетной правозащитной организацией, которой уже больше 100 лет.

- Смотрите, некоторые говорят, что раз президент Украины еврей, главный олигарх еврей, когда-то премьер-министр был евреем, то на Украине нет никакого антисемитизма, да и вообще иначе Зеленский не стал бы президентом. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

— Считаю, что эти явления не имеют никакой связи. Нет такой связи между национальностью президента и уровнем антисемитизма в стране. Эти вещи не корреспондируются.

Вон когда был Порошенко, то его все равно называли Вальцманом, евреем, хотя он никакой не Вальцман и не имеет к евреям отношения.

Такую аргументацию используют те, кто хочет понизить значимость результатов подобных исследований.

Тут вопрос в том, как государство реагирует на такой уровень антисемитизма и какие меры предпринимает.

- Насколько мероприятие в Иерусалиме, посвященное Холокосту, будет представительным и авторитетным?

— Такие мероприятия проводятся периодически, каждые 5 лет. Я, например, был в Освенциме еще с Ющенко 10 лет назад. Очень было крутое мероприятие. Очень было много президентов. И сейчас 40 глав государств съезжаются в Иерусалим. Это показывает значимость темы для всего мира и то, что она не ослабевает.

- Россия в свое время подала в ООН проект резолюции о запрете пропаганды нацизма. За него отказываются голосовать только две страны — США и Украина. Как вы это воспринимаете?

— Я отрицательно воспринимаю, хотя тут явная политика. Хотел бы, чтобы Украина также бы голосовала за такую резолюцию.

- Сейчас между Россией и Польшей идет спор по поводу того, были ли в руководстве межвоенной Польши антисемиты и сотрудничали ли ее власти с нацистской Германией. Если вы следите за этой дискуссией, то что вы о ней думаете?

— Если мы говорим о межвоенной Польше, то невозможно отрицать в ней высокий уровень антисемитизма, в том числе и среди членов правительства и на государственном уровне. В Польше были всякие позорные явления: был бойкот еврейского бизнеса, обсуждались антиеврейские законы, которые они хотели принимать, аналогично тому, как это было сделано в Германии, и так далее.

В Польше во время Холокоста погибло 3 миллиона евреев — все, которые там жили. Все абсолютно. Осталось буквально пара тысяч человек.

В живых остались и те, кто смог убежать в СССР. Их отправили на восток страны.

- А обвинения польской стороны России в том, что СССР способствовал уничтожению евреев в 1939 году?

— Я уже высказывал свое мнение. Это абсолютная глупость. Вина за это лежит только на Германии. Только победа СССР и союзников дала возможность сохранению еврейского народа на земле.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ