Общий замысел в основном был завязан на необходимости заполучить никопольский марганец и криворожскую руду, отчаянно необходимые германской промышленности. Кровавый, с огромными потерями, штурм «линии Вотан», начавшийся 26 сентября (и считающийся началом Нижнеднепровской операции) выбивал прикрытие Никополя с юга, отрезал главную линию поставок в Крым — идущую через Мелитополь железную дорогу. Освобождение Запорожья 14 октября не только лишило противника очередного промышленного района, но и открыло дорогу на Кривой Рог.

«Полководец Румянцев». Как Великая Отечественная война реабилитировала генерал-губернатора Малороссии
«Полководец Румянцев». Как Великая Отечественная война реабилитировала генерал-губернатора Малороссии

Оставались еще три хода: Пятихатская, Знаменская и Днепропетровская фронтовые наступательные операции. В середине октября 1943 года Степной и Юго-Западный фронты (вскоре переименованные во 2-й и 3-й Украинские), начали удар от Днепра в направлении Пятихаток и к 22 октября вышли на подступы к Кривому Рогу. 23 октября началась Днепропетровская операция, и уже через два дня Днепропетровск и Днепродзержинск были освобождены. Над левым флангом 1-й немецкой танковой армии нависла угроза глубокого охвата.

«Противник, очевидно, намеревался, введя в бой крупные силы танков в районе северо-западнее Кривой Рог, прорвать фронт на стыке между обеими немецкими армиями в юго-западном направлении. Затем он собирался нанести еще один удар в направлении на нижнее течение Днепра с целью окружить 1-ю танковую армию в восточной части Днепровской дуги.

Другое направление главного удара в этом наступлении намечалось на северном участке обращенного на восток фронта 8-й армии к югу от Днепра. Вместе с намечавшимся позже ударом с плацдарма, захваченного у Черкасс, это наступление, очевидно, имело целью окружение 8-й армии. В то же время 4-й Украинский фронт силами трех армий начал наступление с юга на плацдарм в районе Никополя, нанося тем самым удар в тыл 1-й танковой армии», — описывал сложившееся положение на «Днепровской дуге» фельдмаршал Эрих фон Манштейн, мучительно метавшийся между военной необходимостью и политическими соображениями Гитлера.

Полководец считал, что нужно отойти и разобраться с проблемами на севере, в Житомирской области. Фюрер был уверен, что важнее всего — сохранить месторождения полезных ископаемых и восстановить связь с крымской группировкой. Понятно, чье мнение имело перевес, и немцы постоянно перебрасывали с одного опасного участка на другой танковый корпус, затыкая дыры, отбрасывая советские части назад, но и сами теряя технику и людей.

День в истории. 10 ноября: началось встречное танковое сражение, поставившее точку в освобождении Киева
День в истории. 10 ноября: началось встречное танковое сражение, поставившее точку в освобождении Киева
© РИА Новости, Александр Капустянский / Перейти в фотобанк

При отражении танковых атак сгорали и наши части. В скупой фразе «среднесуточные потери составили 8772 человека» вряд ли можно передать то месиво, которое творилось на плацдармах и во время изнурительного продвижения вперед.

«При форсировании Днепра мы сильно износились… В пригородах Кривого Рога сменились дивизии. У нас была первая гвардейская воздушно-десантная дивизия, подготовленная и укомплектованная ребятами 22-го года, так она полностью растаяла. Дивизия насчитывала до 2 тысяч человек, а некоторые еще меньше», — вспоминал об этом времени бывший сержант-связист Залман Горелик.

На долю десантников, кстати говоря, выпал один из самых тяжелых периодов — бои сразу за Днепром в октябре, где только за один день обороняющиеся на плацдарме полки потеряли 90% личного состава. Вот что писал об этих событиях впоследствии командир 26-й стрелковой дивизии Павел Кузнецов:

«После короткой артподготовки фашисты бросили в атаку свыше 100 танков и самоходных орудий, из них около 30 тяжелых, типа "тигр". За танками двигалось не менее полка пехоты. Вскоре несколько танков пересекли гребень и появились на его западных скатах, обращенных к Калужино. Пехота 30-го и 24-го гвардейских воздушно-десантных полков, занимавшая плато с тремя южными курганами, оказалась отрезанной от своих штабов.

Танки утюжили траншеи, засыпали их, давили пехоту и, сраженные огнем, замирали на месте. Густые столбы черного дыма потянулись в небо. Гребень клокотал от взрывов, захлебывался автоматным огнем. Все это происходило у нас на глазах, но мы не могли вести артиллерийский и минометный огонь с закрытых позиций: велик был риск поразить своих в этом слоеном пироге».

Миф о «черной пехоте». Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине
Миф о «черной пехоте». Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине
© РИА Новости, Ольга Ландер / Перейти в фотобанк

На месте этого боя днепропетровские поисковики как-то подняли с участка размером 300х100 метров останки девятерых воинов, из которых удалось установить только номера расчета бесполезной против тяжелых танков 45-мм пушки 9-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона из 10-й гв. воздушно-десантной дивизии Николая Евтушенко. А в декабре на подступах к Кривому Рогу, находящемся в условном центре «Днепровской дуги», повторящей излучину реки по линии Знаменка-Пятихатки-Никополь, ситуация была вряд ли лучше.

Вот как описывает ее журнал боевых действий 19 гв. воздушно-десантного полка 10 гв. вдд, рассказывающий о бое за некий курган в степи:

«В 12.40 противник предпринял контратаку силой до двух рот при поддержке пяти танков, которые после артобработки минного поля перед боевыми порядками батальона вышли на занятый рубеж и утюжили нашу пехоту. Противник нанес большие потери. Почти весь личный состав был выведен из строя. В жарком оборонительном бою наша пехота умело организовала залповый огонь. Пулеметным огнем подразделения отражали атакующую пехоту противника. Противнику удалось ворваться в наши траншеи на левом фланге. а затем и по всему району обороны. Группа нашей пехоты до 15 человек вышла из окружения и заняла оборону 300 м. северо-западнее кургана. После перегруппировки сил группа в составе 60 человек в 20.00 5.12.1943 г. начала вновь наступление на курган. Наступлением руководил лично командир полка гвардии подполковник Витковский, находясь непосредственно в боевых порядках».

Это был тот самый Николай Витковский, который руководил боем, где погиб Николай Евтушенко, и последующим освобождением десяти населенных пунктов, превращенных немцами в опорные пункты, за что получил орден Красного Знамени. В отличие от многих своих подчиненных Николай Георгиевич прошел войну живым. А всего потери за 86 дней боев перевалили за 170 тысяч только убитыми. Всего в войсках трех фронтов выбыли из строя 754 392 человека.

«Украинская Прохоровка». Как генерал Ватутин остановил немецкий танковый прорыв под Житомиром
«Украинская Прохоровка». Как генерал Ватутин остановил немецкий танковый прорыв под Житомиром
© РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Севернее войска трех гвардейских и одной общевойсковой армии к середине декабря после тяжелого штурма освободили Александрию и Знаменку. Причем во втором случае в бой включилось с тыла партизанское соединение Ильи Дибровы, действовавшее в Черном лесу на водоразделе рек Ингулец и Тясмин. С освобождением Черкасс огромный участок берега Днепра был очищен от противника.

Но южнее, под Днепропетровском и Никополем немцы сумели дать жестокий отпор, а все попытки сходу взять Кривой Рог были провалены.

20 декабря всем войскам была дана команда «стоп».

Командующие фронтами Федор Толбухин, Родион Малиновский и начальник Генштаба маршал Александр Василевский получили внушение — новое наступление предстояло подготовить более тщательно. Что и было сделано в январе 1944 года, когда искореженная в боях на Днепре немецкая военная машина все быстрее и быстрее покатилась на запад.

 