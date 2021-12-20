В этот день в 1943 г. завершилась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция, включавшая в себя это пять операций, сведенных в одну скорее из удобства - все они строились вокруг общего замысла. 3 фронта и 1,5 млн человек штурмовали берег Днепра 86 суток. Были и внушительный успех, и крупная неудача

Общий замысел в основном был завязан на необходимости заполучить никопольский марганец и криворожскую руду, отчаянно необходимые германской промышленности. Кровавый, с огромными потерями, штурм «линии Вотан», начавшийся 26 сентября (и считающийся началом Нижнеднепровской операции) выбивал прикрытие Никополя с юга, отрезал главную линию поставок в Крым — идущую через Мелитополь железную дорогу. Освобождение Запорожья 14 октября не только лишило противника очередного промышленного района, но и открыло дорогу на Кривой Рог. «Полководец Румянцев». Как Великая Отечественная война реабилитировала генерал-губернатора Малороссии

Оставались еще три хода: Пятихатская, Знаменская и Днепропетровская фронтовые наступательные операции. В середине октября 1943 года Степной и Юго-Западный фронты (вскоре переименованные во 2-й и 3-й Украинские), начали удар от Днепра в направлении Пятихаток и к 22 октября вышли на подступы к Кривому Рогу. 23 октября началась Днепропетровская операция, и уже через два дня Днепропетровск и Днепродзержинск были освобождены. Над левым флангом 1-й немецкой танковой армии нависла угроза глубокого охвата.

«Противник, очевидно, намеревался, введя в бой крупные силы танков в районе северо-западнее Кривой Рог, прорвать фронт на стыке между обеими немецкими армиями в юго-западном направлении. Затем он собирался нанести еще один удар в направлении на нижнее течение Днепра с целью окружить 1-ю танковую армию в восточной части Днепровской дуги.

Другое направление главного удара в этом наступлении намечалось на северном участке обращенного на восток фронта 8-й армии к югу от Днепра. Вместе с намечавшимся позже ударом с плацдарма, захваченного у Черкасс, это наступление, очевидно, имело целью окружение 8-й армии. В то же время 4-й Украинский фронт силами трех армий начал наступление с юга на плацдарм в районе Никополя, нанося тем самым удар в тыл 1-й танковой армии», — описывал сложившееся положение на «Днепровской дуге» фельдмаршал Эрих фон Манштейн, мучительно метавшийся между военной необходимостью и политическими соображениями Гитлера.

Полководец считал, что нужно отойти и разобраться с проблемами на севере, в Житомирской области. Фюрер был уверен, что важнее всего — сохранить месторождения полезных ископаемых и восстановить связь с крымской группировкой. Понятно, чье мнение имело перевес, и немцы постоянно перебрасывали с одного опасного участка на другой танковый корпус, затыкая дыры, отбрасывая советские части назад, но и сами теряя технику и людей. День в истории. 10 ноября: началось встречное танковое сражение, поставившее точку в освобождении Киева © РИА Новости, Александр Капустянский / Перейти в фотобанк

При отражении танковых атак сгорали и наши части. В скупой фразе «среднесуточные потери составили 8772 человека» вряд ли можно передать то месиво, которое творилось на плацдармах и во время изнурительного продвижения вперед.

«При форсировании Днепра мы сильно износились… В пригородах Кривого Рога сменились дивизии. У нас была первая гвардейская воздушно-десантная дивизия, подготовленная и укомплектованная ребятами 22-го года, так она полностью растаяла. Дивизия насчитывала до 2 тысяч человек, а некоторые еще меньше», — вспоминал об этом времени бывший сержант-связист Залман Горелик.

На долю десантников, кстати говоря, выпал один из самых тяжелых периодов — бои сразу за Днепром в октябре, где только за один день обороняющиеся на плацдарме полки потеряли 90% личного состава. Вот что писал об этих событиях впоследствии командир 26-й стрелковой дивизии Павел Кузнецов:

«После короткой артподготовки фашисты бросили в атаку свыше 100 танков и самоходных орудий, из них около 30 тяжелых, типа "тигр". За танками двигалось не менее полка пехоты. Вскоре несколько танков пересекли гребень и появились на его западных скатах, обращенных к Калужино. Пехота 30-го и 24-го гвардейских воздушно-десантных полков, занимавшая плато с тремя южными курганами, оказалась отрезанной от своих штабов.

Танки утюжили траншеи, засыпали их, давили пехоту и, сраженные огнем, замирали на месте. Густые столбы черного дыма потянулись в небо. Гребень клокотал от взрывов, захлебывался автоматным огнем. Все это происходило у нас на глазах, но мы не могли вести артиллерийский и минометный огонь с закрытых позиций: велик был риск поразить своих в этом слоеном пироге». Миф о «черной пехоте». Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине © РИА Новости, Ольга Ландер / Перейти в фотобанк

На месте этого боя днепропетровские поисковики как-то подняли с участка размером 300х100 метров останки девятерых воинов, из которых удалось установить только номера расчета бесполезной против тяжелых танков 45-мм пушки 9-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона из 10-й гв. воздушно-десантной дивизии Николая Евтушенко. А в декабре на подступах к Кривому Рогу, находящемся в условном центре «Днепровской дуги», повторящей излучину реки по линии Знаменка-Пятихатки-Никополь, ситуация была вряд ли лучше.

Вот как описывает ее журнал боевых действий 19 гв. воздушно-десантного полка 10 гв. вдд, рассказывающий о бое за некий курган в степи:

«В 12.40 противник предпринял контратаку силой до двух рот при поддержке пяти танков, которые после артобработки минного поля перед боевыми порядками батальона вышли на занятый рубеж и утюжили нашу пехоту. Противник нанес большие потери. Почти весь личный состав был выведен из строя. В жарком оборонительном бою наша пехота умело организовала залповый огонь. Пулеметным огнем подразделения отражали атакующую пехоту противника. Противнику удалось ворваться в наши траншеи на левом фланге. а затем и по всему району обороны. Группа нашей пехоты до 15 человек вышла из окружения и заняла оборону 300 м. северо-западнее кургана. После перегруппировки сил группа в составе 60 человек в 20.00 5.12.1943 г. начала вновь наступление на курган. Наступлением руководил лично командир полка гвардии подполковник Витковский, находясь непосредственно в боевых порядках».

Это был тот самый Николай Витковский, который руководил боем, где погиб Николай Евтушенко, и последующим освобождением десяти населенных пунктов, превращенных немцами в опорные пункты, за что получил орден Красного Знамени. В отличие от многих своих подчиненных Николай Георгиевич прошел войну живым. А всего потери за 86 дней боев перевалили за 170 тысяч только убитыми. Всего в войсках трех фронтов выбыли из строя 754 392 человека. «Украинская Прохоровка». Как генерал Ватутин остановил немецкий танковый прорыв под Житомиром © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Севернее войска трех гвардейских и одной общевойсковой армии к середине декабря после тяжелого штурма освободили Александрию и Знаменку. Причем во втором случае в бой включилось с тыла партизанское соединение Ильи Дибровы, действовавшее в Черном лесу на водоразделе рек Ингулец и Тясмин. С освобождением Черкасс огромный участок берега Днепра был очищен от противника.

Но южнее, под Днепропетровском и Никополем немцы сумели дать жестокий отпор, а все попытки сходу взять Кривой Рог были провалены.

20 декабря всем войскам была дана команда «стоп».

Командующие фронтами Федор Толбухин, Родион Малиновский и начальник Генштаба маршал Александр Василевский получили внушение — новое наступление предстояло подготовить более тщательно. Что и было сделано в январе 1944 года, когда искореженная в боях на Днепре немецкая военная машина все быстрее и быстрее покатилась на запад.