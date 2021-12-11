11 декабря 1937 года появилась директива № 50215 за подписью народного комиссара внутренних дел СССР Ежова, предписывавшая «ликвидировать крупные шпионско-диверсионные и националистические контрреволюционные организации греков». Четыре дня спустя «наши доблестные органы» принялись её выполнять.

Такие разные эллины

Греки проживали в Северном Причерноморье еще с тех времён, когда ни одного другого современного этноса здесь не существовало, то есть почти двадцать шесть веков. С екатерининской эпохи греки укоренились в окрестностях Мариуполя и в Одессе. В Приазовье вообще жило не только городское, но и сельское греческое население. Выходцы из Мариуполя и окрестных сёл были заметны в Харькове, Москве, Киеве и других городах (пожалуй, самым известным из них был художник Архип Куинджи).

С 1925 года в местах компактного проживания греков советская власть проводила политику эллинизации, то есть перевода местного населения на новогреческий язык.

С 1926 до 1932 г. в Северном Надазовье была создана национальная система образования — греческие общеобразовательные школы, школы ликвидации неграмотности для взрослых, Мариупольский греческий педагогический техникум. В 1930 г. в Мариуполе начала выходить окружная (впоследствии районная и областная) газета на грецком языке «Колехтивистис» и было создано греческое издательство, в 1931 г. — единственный в Советском Союзе греческий детский журнал «Юный борец», позже переименованный в «Пионер». В 1932 г. в Мариуполе был создан Греческий государственный рабоче-колхозный театр.

На всю страну гремело имя трактористки Паши Ангелиной, а пионеры и комсомольцы пели о знаменитом советском лётчике-рекордсмене:

Если надо, Коккинаки

Долетит до Нагасаки

И покажет там Араки,

Где и как зимуют раки!

Однако эллинизация не везде находила поддержку среди трудящихся масс. Представители Старобешевского района докладывали в Харьков в 1928 году, что «население не имеет единого языка, а пользуется жаргоном греко-татарским и турецко-татарским и между собой даже говорят по-русски».

Большие греческие общины были в Абхазии, Аджарии и нынешнем Краснодарском крае. Там они появились как следствие геноцида понтийских греков турецкими властями в 1915-1922 годах. У многих из них оставались с тех времён греческие паспорта, которые раздавались консульствами в Тифлисе и Екатеринодаре, существовавшими до прихода красных.

Казалось, что советские греки будут показывать своим соплеменникам на исторической родине, как правильно строить новое общество, но и у товарища Ежова, и у его афинских коллег было своё мнение на этот счёт.

Закрытое общество и его враги

К 1937 году иметь родственников за границей для советских граждан стало небезопасно. А уж владеть паспортом другой страны — то и подавно. А если еще учесть, что Советский Союз находился во «враждебном империалистическом окружении», то граждане и соплеменники жителей несоветских «национальных очагов» оказались на особом счету. Особенно в районах, прилегающим к границам СССР.

Судьба дальневосточных корейцев и турок-месхетинцев к тому времени была решена. Пришло время греков, поляков, литовцев и других не совсем вошедших в «братскую семью советских народов».

К тому же на территории самой Эллады произошли события, которые стали детонатором поиска не только привычных британских, японских или польских шпионов, но и греческих.

На родине Платона и Сократа была восстановлена монархия. После двенадцатилетнего перерыва на республику, на трон вернулся базилевс Георг II. Был он не простым монархом, а ближайшим православным родственником убиенной российской августейшей фамилии — троюродным братом несчастного цесаревича Алексея и его сестёр.

Кроме того, парламентское правление сменилось военной диктатурой генерала Иоанниса Метаксаса. Новый режим в Афинах основной удар направил на местных левых. И, соответственно, он не хотел видеть новых переселенцев из СССР, ссылаясь и на то, что они прониклись идеями коммунизма, и на то, что в консульстве не хватает бланков для паспортов, а выданные когда-то — устарели.

К тому же в Греции существовал закон, который был подписан ещё в 1835-м, а затем повторён в 1856 году. Согласно ему, подданство короля эллинов можно получить тогда, когда сможешь доказать, что в тебе течёт «греческая кровь», которая текла в жилах многих поколений твоих предков.

Никто не требовал ни демонстрации морейской или лесбосской родни, ни тем более прохождения на последние деньги экзамена на знание принятого в афинских кабинетах диалекта. Вот у тебя есть записка от приходского батюшки, что в этом храме крестили тебя и твоего отца, и этого достаточно, если ты прибыл на территорию Эллады и поклялся в верности монарху — сначала Оттону Виттельсбаху, а затем королю Георгу Глюксбургу, его сыну и внукам.

В 1915-1922 годах произошла жесточайшая этническая чистка, которую Лига Наций, как бы сейчас сказали, политкорректно назвала «обменом населением». Вслед за эвакуацией христиан (около 1,5 млн человек) из Турции последовало выселение мусульман из Северной Греции. Все, исключая Константинополь, города Западной Турции (исторически греческие Адрианополь, Смирна и многие мелкие поселения) лишились своих христианских жителей. При этом 1,5 миллиона выселенных христиан прибыли в Грецию на место полумиллиона уехавших мусульман, что привело к росту трущоб в крупных городах, массовой безработице, росту бедности и голода, массовой эмиграции за рубеж. А если к этому потоку прибавить еще 60 027 греков с черноморского побережья Болгарии и 58 522 — с территории бывшей Российской империи, то Греция, в которой на 1920 год проживало чуть более пяти миллионов человек, пережила такой демографический удар с большим трудом и погрузилась в полосу политической нестабильности. Монархия прерывалась на республику и обратно, штатских меняли военные…

Многие приехавшие на берега Эгейского моря возвращались обратно в Причерноморье и Приазовье.

Спецоперация в действии

Текст директивы товарища Ежова выглядел так:

«Материалами следствия устанавливается, что греческая разведка ведет активную шпионско-диверсионную и повстанческую работу в СССР, выполняя задания английской, германской и японской разведок. Базой для этой работы являются греческие колонии в Ростовской-на-Дону и Краснодарской областях Северного Кавказа, Донецкой, Одесской и других областях Украины, в Абхазии и других республиках Закавказья, в Крыму, а также широко разбросанные группы греков в различных городах и местностях Союза.

Наряду с шпионско-диверсионной работой в интересах немцев и японцев, греческая разведка развивает активную антисоветскую националистическую деятельность, опираясь на широкую антисоветскую прослойку (кулаки-табаководы и огородники, спекулянты, валютчики и другие) среди греческого населения СССР.

В целях пресечения деятельности греческой разведки та территории СССР приказываю:

1. 15 декабря сего года одновременно во всех республиках, краях и областях произвести аресты всех греков, подозреваемых в шпионской, диверсионной, повстанческой и националистической антисоветской работе.

2. Аресту подлежат все греки (греческо-подданные и граждане СССР) следующих категорий:

а) находящиеся на оперативном учёте и разрабатываемые;

б) бывшие крупные торговцы, спекулянты, контрабандисты и валютчики;

в) греки, ведущие активную антисоветскую националистическую работу, в первую очередь из среды раскулаченных, а также все скрывавшиеся от раскулачивания;

г) политэмигранты из Греции и все греки, нелегально прибывшие в СССР, независимо от страны, из которой они прибыли;

д) все осевшие на территории СССР греки, так называемые закордонные агенты ИНО НКВД и разведывательного управления РККА…

5. При необходимости производства арестов лиц командного и начальствующего состава, имеющие военные и специальные звания, а также специалистов и лиц, входящих в номенклатуру ЦК, запрашивать санкцию НКВД СССР….

7. О результатах операции по арестам донести к 18 декабря. О ходе следствия доносить пятидневными сводками с сообщением итоговых цифровых данных и наиболее существенных и важных показаний.

Народный комиссар внутренних дел СССР Генеральный комиссар государственной безопасности ЕЖОВ»

Таким образом этническое происхождение было единственным критерием, который мог объединять крестьянина-«кулака» из-под Мариуполя, за которым могло быть и махновское прошлое (в карикатурном виде представлен образом Попандопулы из советской комедии «Свадьба в Малиновке»), одесского контрабандиста (воспетого в известном стихотворении пролетарского поэта Багрицкого) и бывшего революционера, сделавшего карьеру в советских спецслужбах (например, прославившийся операцией «Синдикат-2» уроженец села Мангуш Андрей Федоров).

В этом документе перечислялись регионы с компактным проживанием греческого населения, где были особенно активны «контрреволюционная деятельность» и «шпионаж», в том числе Донецкая область, где в основном и проживали мариупольские греки. К ним же относили и жителей села Новый Керменчик Днепропетровской области (ныне — с. Новомлиновка Запорожской области).

Историк и географ Иван Джуха в подробностях восстановил проведение этой операции и вернул потомкам многие имена, канувшие в ней. Он также отметил, что репрессии задели греческое население и раньше.

30 июня 1937 г. за подписью товарища Ежова выходит приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В соответствии с ним 5 августа во всех республиках, краях и областях СССР начиналась «генеральная» часть операции по изъятию обозначенных в приказе «элементов». Приказ содержал плановые цифры подлежащих репрессированию по каждому региону. Им же репрессируемые подразделялись на две категории. Первую составляли те, которые должны были быть расстреляны, вторую — подлежащие отправке в лагеря.

Для регионов Украинской СССР с компактно проживавшим там греческим населением были выделены следующие квоты по первой и второй категориям. Так, например, Донецкая область получала разнарядку в 1000 и 3000 человек, а Одесская область — 1000 и 3500 человек.

Но то были задания не по греческой линии, а в целом по «кулакам, уголовникам и другим антисоветским элементам». Само собой, к ним причислялись и представители «неправильных» этносов.

Исследователь этой операции И. Джуха отмечает, что хотя греков в первой половине декабря 1937 г. (как и в октябре-ноябре) арестовывали не как шпионов и участников греческой националистической организации, как будет чуть позже, а как бывших кулаков, бывших торговцев или как детей кулаков (т. е. в соответствии с приказом № 00447), осуждали их уже по директиве № 50215 как греков.

Всего только за первую неделю операции в УССР арестовали около 1800 греков, что больше, чем во всех остальных республиках вместе взятых, за тот же период. Спустя десять дней операции в СССР было арестовано почти 6 тысяч лиц греческой национальности.

31 января 1938 года вышло постановление ЦК ВКП(б) за подписями Сталина и других товарищей о продлении репрессий среди населения по признаку национальной принадлежности. Там предполагалось «Разрешить Наркомвнуделу продолжить до 15 апреля 1938 года операцию по разгрому шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финн, греков, иранцев, харбинцев, китайцев и румын, как иностранно-подданных, так и советских граждан, согласно существующих приказов НКВД СССР».

Репрессированы почти все работники образования и культуры на греческом языке. Аресты проходили и за пределами компактного проживания советских греков. В Харькове был арестован среди 70 человек главный конструктор двигателя будущего легендарного танка Т-34 Константин Челпан. Именно Харьков, по мнению чекистов, был центром организации, которая ни много ни мало, собиралась отделить от Советской Украины антисоветскую греческую республику в Приазовье.

Общий итог греческой операции таков: расстреляны 4237 греков (85% от числа арестованных); отправлены в исправительно-трудовые лагеря 501 (10%), сослан 1 грек, в тюрьме до вынесения приговора умерли 9. 104 арестованных (2%) были освобождены из-под стражи. По 103 грекам установить приговор по доступным исследователям документам не удалось. В УССР основные жертвы пришлись, конечно же, на Донецкую область. Второй по численности репрессированных стала Одесская, при этом здесь среди жертв греческой операции 20% составили женщины (в других регионах 1 — 2%).

12 декабря 1937 года, когда в НКВД готовились к операции, состоялись выборы в Верховный Совет СССР, куда были избраны три грека — Герои Советского Союза Иван Папанин и Владимир Коккинаки, а также будущая Герой Соцтруда Прасковья Ангелина.

Двое Ангелиных из Старобешева своим освобождением из-под стражи вскоре после ареста, скорее всего, обязаны однофамилице-землячке, а, может, и родственнице. Одна из легенд гласит, что она приходила к начальнику Старобешевского районного отделения НКВД и требовала отпустить того-то и того-то, потому что «этот тракторист» ей вскоре понадобится на весенне-полевых работах. Но вполне реальна картина, когда работники «компетентных органов» не могли ослушаться любимицы самого товарища Сталина.

Так репрессии обрели национальность. Позднее, в 1942, 1944 и 1949 годах будут уже не просто выборочные репрессии, а депортации — в Крыму, Грузинской ССР и других регионах СССР. С тех пор в Казахстане и Ташкенте жило греков больше, чем в Спарте, Коринфе или Эпидавре.

Был ли это геноцид? Пожалуй, нет. Оставалось много греческих семей, которые вообще были не затронуты репрессиями. Более поздние депортации народов, безусловно, несут в себе признаки этого преступления. Однако греческая самобытная жизнь с того самого момента стала на всей территории СССР неписьменной и даже почти нефольклорной вплоть до конца 1980-х. Вроде и были эллины, но без своего лица.