19 октября 1964 года ушел из жизни Николай Миронов - один из ключевых участников свержения Хрущева и наиболее вероятный кандидат на пост главы КГБ. Влиятельный заговорщик погиб всего через 5 дней после смещения Хрущева.

Николай Миронов родился в 1913 году в Каменском Екатеринославской губернии. Там же несколькими годами ранее родился будущий генеральный секретарь Леонид Брежнев. «В Москву перебралось множество днепропетровцев». Как к власти в СССР пришёл клан Брежнева © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Происхождение Миронова не совсем ясно, в официальных биографиях сообщалось, что он был усыновлен правильной рабочей семьей. В СССР это могло означать что угодно, поскольку многие люди неправильного, то есть непролетарского происхождения сочиняли себе подобные биографии чтобы упростить карьерное продвижение. Самый яркий пример подобного «усыновления» — Андропов.

Довоенная карьера Миронова развивалась преимущественно в Днепропетровске. Правда, в отличие от многих будущих партработников, Миронов работал не на заводе, а учителем физкультуры. По физкультурной линии он попал в профсоюзы, а оттуда в Днепропетровский совет физкультуры и спорта.

Затем, правда, он резко сменил линию, отправившись на учебу на геолого-географический факультет местного университета. Доучиться помешала война. Миронов, как человек достаточно образованный, поварившийся в партийной работе, все войну прошел на должностях армейских политработников.

После демобилизации Миронов пошел на повышение.

Сначала возглавил райком в Днепропетровске, в конце 40-х стал секретарем Кировоградского обкома. Но ненадолго. В начале 50-х в органах госбезопасности начались очередные чистки, Абакумов слетел с должности, вместо опальных чекистов были назначены новые люди, набранные по очередному партийному набору. День в истории. 27 декабря: под Житомиром родился председатель КГБ, поставивший уникальный рекорд © commons.wikimedia.org, Антон Колесников/«Зеркало недели»

Через месяцев после смещения Абакумова Миронов оказался в МГБ, причем сразу с ощутимым повышением. Он стал заместителем начальника 3-го ГУ МГБ. Проще говоря, вторым лицом в военной контрразведке.

Через полтора года умер Сталин и вернувшемуся Берии посторонние люди в ведомстве были не нужны, он доверял только ограниченному кругу людей. Миронова с очень ощутимым понижением перевели в Киев, где он стал заместителем главы Особого отдела по Киевскому военному округу.

Но не успел он перебраться в Киев, как Берия пал и Хрущев вернул его обратно.

С 1956 года Миронов возглавлял ленинградское управление КГБ. Ему удалось сблизиться с Хрущевым на почве реформирования спецслужб. После развенчания культа личности чекисты оказались под огнем партийной критики и методы их работы решено было существенно подкорректировать.

Органы предполагалось переориентировать не столько на раскрытие, сколько на профилактику преступлений, ну и добавить немного гуманности. Миронов хрущевские предложения активно поддержал и после смещения Серова и его замены Шелепиным был назначен заведующим административным отделом ЦК. В чьи функции входило кураторство над силовиками. День в истории. 19 января: загадочно погиб человек Брежнева в КГБ и создатель образа советского чекиста © commons.wikimedia.org,

По факту должности Миронов оказался одной из ключевых номенклатурных фигур. Явно благоволил он и своему давнему знакомому и земляку — Брежневу.

Как только в рядах высшей номенклатуры назрело недовольство Хрущевым, Миронов моментально все просчитал и влился в ряды недовольных. И не просто влился, а наряду с Шелепиным, Косыгиным и Подгорным играл ведущую роль в вербовке заговорщиков. В команде существовало распределение ролей.

Например, Шелепин через выдвиженца Семичастного брал на себя КГБ, Косыгин — аппарат Совмина, а Миронов — аппарат ЦК.

После свержения Хрущева было очевидно, что Миронов уйдет на очень значительное повышение. Особенно учитывая его давнее знакомство с Брежнвым, который стремился окружать себя лично знакомыми по работе людьми. Кроме того, Брежнев с очень большим уважением относился к Миронову и всегда прислушивался к его словам.

Шеф КГБ Семичастный в своих мемуарах писал, что со дня на день ждал своей отставки, полагая, что его заменят Мироновым. Также существуют предположения, что в действительности Миронов должен был стать секретарем ЦК, т.е. войти в высшее руководство партии. День в истории. 1 июля: умер последний уроженец Украины во главе КГБ © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Однако через 5 дней после свержения Хрущева, Миронов в составе советской делегации вместе с начальником Генштаба маршалом Бирюзовым, отправился в Белград на празднование 20-летия освобождения Югославии от немцев.

19 октября самолет потерпел крушение при заходе на посадку…

На похоронах Миронова Брежнев не скрывал слез. Он погиб в возрасте 50 лет накануне самого значительного взлета в своей карьере. Брежневу, оставшемуся без важного соратника, предстояла борьба за укрепление своих позиций с кланом Шелепина, в которой он в конечном счете все же стал победителем.