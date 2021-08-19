«Августовский путч» 1991 г. - одно из решающих событий в истории Украины. Если бы не неудачная попытка переворота, то Верховная Рада долго тянула бы с провозглашением независимости и, возможно, в соответствии с анекдотами осталась бы в Союзе тогда, когда все остальные из неё вышли бы...

В то же время совершенно очевидно, что никакого вклада в победу оппозиции во главе с Ельциным Украина не привнесла — она оставалась одной из самых стабильных советских республик. ГКЧП. Справка © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

17 августа состоялась встреча будущих членов ГКЧП на объекте «АБЦ» — закрытой гостевой резиденции КГБ. Было принято решение ввести чрезвычайное положение с 19 августа, сформировать ГКЧП, потребовать от президента СССР Михаила Горбачёва подписать соответствующие указы или уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаеву.

Президента России Бориса Ельцина предполагалось задержать на аэродроме «Чкаловский» по прилёту из Казахстана для беседы с министром обороны Язовым, дальше действовать в зависимости от результатов переговоров.

18 августа путчисты отправились в крымский Форос, где отдыхал президент СССР Михаил Горбачёв, и озвучили ему свои требования. Глава СССР с ультиматумом не согласился. Путчисты от своего не отступили: вечером на президентской даче были отключены все виды связи, в том числе канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР. С этого момента Горбачёв никакой связи со страной не имел и на ситуацию никак не влиял.

С другой стороны, никак на ситуацию в Форосе не влияли и украинские власти, а также демократическая общественность Крыма.

В ночь на 19 августа, когда ГКЧП только был создан, ЦК КПУ от имени своего секретариата отправил в обкомы секретную шифровку, в которой рекомендовалось: «в связи с введением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР. (…) Любые демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены. (…) Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать обстановку». День в истории. В Киеве начался «нулевой Майдан» © ukrinform.ru

В частности, ещё ночью милиция и КГБ взяли под особенно плотный контроль здание украинского телевидения на Крещатике, 26.

Интересно, кстати, что полдня 19 августа УТ-1 транслировала сигнал ЦТ (первый канал союзного центрального телевидения из Останкино), где передавали «Лебединое озеро». Кстати, балет был во всех программах и никакого отношения к ГКЧП не имел, поскольку его трансляция была запланирована за две недели до событий. Во второй половине дня УТ-1 вернула свою программу, но передавала, по рекомендации Кравчука, только нейтральные художественные и научно-популярные фильмы.

Утром 19 августа 1991 в Киев прибыл представитель ГКЧП, генерал армии Валентин Варенников, который предъявил ультиматум председателю Верховной Рады Леониду Кравчуку. Генерал, поддержанный первым секретарем ЦК КПУ Станиславом Гуренко, потребовал безусловного выполнения на территории Украины всех решений ГКЧП и заявил, что в случае проведения забастовок, митингов, актов неповиновения будут использованы войска, которые уже стягивались в Киев.

Кравчук, однако, вводить в республике режим чрезвычайного положения отказался.

Тем не менее, Совет Министров УССР создал временную комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Постановление подписал первый зампредсовмина Константин Масик, а возглавил комиссию министр УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Евгений Марчук.

Руководство Верховной Рады призвало население Украины сохранять спокойствие. День в истории. 17 марта: народ СССР сделал выбор, преданный элитами © РИА Новости, И. Носов / Перейти в фотобанк

Часть членов Президиума Верховной Рады из числа оппозиционеров (Владимир Гринёв, Александр Емец, Дмитрий Павлычко, Лесь Танюк, Игорь Юхновский, Владимир Яворивский) выступили с заявлением, в котором действия ГКЧП квалифицировались как антиконституционные и незаконные, а также объявлялось о поддержке демократических сил России. Была создана парламентская коалиция «Независимая демократическая Украина», которая объединила 27 партий и общественных движений. Коалиция призвала народ к забастовкам и актам гражданского неповиновения.

Вечером Кравчук обратился к общественности по телевидению.

Его выступление носило примирительный характер: «наша позиция — это позиция взвешенности и еще раз взвешенности. Это защита конституционных норм, защита законов. Все, что идёт вопреки этой позиции, одобренной народом, является для нас неприемлемым. Мы должны отстоять законы, защитить демократию, утвердить в обществе законный порядок, защитить интересы людей. Мы должны действовать так, чтобы не пролилась невинная кровь». ЦТ же передало смонтированное интервью Кравчука, из которого следовала полная поддержка ГКЧП.

Утром 21 августа группа депутатов из оппозиционного объединения «Народная рада» встретилась с Кравчуком и потребовала от него созыва внеочередной сессии парламента. Сессия была открыта 24 августа.

Надо отметить, что действительно массового протеста против диктатуры ГКЧП на Украине не наблюдалось. Национал-демократический Народный рух Украины призывал граждан «создавать организационные структуры активного сопротивления». Аналогичная по взглядам молодежная организация «Союз украинского студенчества» заявила о намерении начать «акции гражданского неповиновения». 21 августа несколько тысяч киевлян выступили в поддержку демократии у здания горсовета.

Решительнее действовали львовяне. 19 августа областной организацией Руха принято обращение к жителям Львовской области с осуждением ГКЧП, призывом к объединению всех демократических сил и бойкоту указов антиконституционных органов. Интересно, что руководители националистических организаций тогда заявляли о поддержке российского президента Ельцина. 20 августа во Львове состоялся многочисленный митинг. День в истории. 1 августа: президент США в Киеве предостерег Украину от «самоубийственного национализма» © РИА Новости, Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

19 августа в Донецком горсовете собралось более 50 депутатов областного и городского советов. Они приняли обращение к Президиуму Верховной Рады УССР и к жителям города, в котором заявили о категорическом непризнании ГКЧП. Донецкий забастовочный комитет в знак протеста против действий ГКЧП начал готовить шахтёрскую забастовку. Сессия Харьковского горсовета расценивала образование ГКЧП как «тяжелейшее преступление».

Почти во всех крупных городах проходили частные акции, направленные против ГКЧП. Например, 21 августа был задержан рабочий Днепропетровской мебельной фабрики Денис Красковский, расклеивавший антипутчистские листовки от лица группы «Политический лицей».

Всего по всей республике было задержано несколько десятков человек (в основном 21-го числа, и в основном они были в тот же день выпущены).

Некоторые жители Украины принимали участие в московских событиях. Над одним из танков, который 21 августа перешёл на сторону защитников Верховного Совета РСФСР, был поднят сине-жёлтый флаг.

Впрочем, события развивались столь стремительно, что какое-то серьёзное сопротивление развернуться и не успело, — уже утром 21 августа министр обороны СССР, маршал Дмитрий Язов приказал вывести из Москвы войска, в 17 часов ГКЧП был распущен, а ночью вице-президент РСФСР Александр Руцкой и председатель СМ России Иван Силаев доставили Горбачёва в Москву.

А 24 августа была запрещена КПУ и провозглашена независимость Украины.