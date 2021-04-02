В крупных городах юга России гражданская война запомнилась калейдоскопической сменой властей и небывалой пестротой флагов, под которыми эти власти устанавливались. Был среди них и красно-белый польский стяг, который вместе с русским, французским, сербским и греческим развевался над Одессой, сменив там украинское знамя

Бывший полковник Российской императорской армии, а позже польский генерал Люциан Желиговский в Польше является фигурой культовой. В первую очередь благодаря тому, что именно он в октябре 1920 года присоединил Вильно и Виленский край к возрождённой Речи Посполитой. День в истории. 7 июня: украинцы последний раз попытались отбить у поляков Львов © Public domain

Кроме этого в активе генерала есть и успешное противодействие последней наступательной операции войск Западно-Украинской народной республики («Чертковской офензиве») — 4-я Польская стрелковая дивизия под командованием Желиговского в июне 1919-го разбила части ЗУНР у посёлка Язловец (ныне Тернопольская область).

А вот боевой путь подразделений под командованием Люциана Желиговского в рядах Добровольческой армии генерала Деникина и экспедиционного корпуса Антанты на юге нынешней Украины поляки описывают в общих чертах.

Правда, отдельные польские историки считают, что именно с боёв 4-й Польской стрелковой дивизии с красными под Тирасполем 7 февраля 1919 года началась польско-большевистская война, но даже они не часто рассказывают о том, как же дивизия генерала Желиговского там оказалась. А ведь до этого польские военные под его началом воевали против большевиков на Кубани и освобождали Одессу от петлюровцев. Но обо всём по порядку.

Люциан Желиговский родился в 1865 году на территории нынешней Белоруссии в семье участников Польского восстания. Его родители были высланы в Сибирь, а воспитывала будущего военного родная тётка.

После окончания классической гимназии в Вильно в 1885-м Люциан решил поступить в школу юнкеров в Риге и через три года стал подпоручиком пехоты Российской императорской армии. В Русско-японской войне он принял участие уже в звании капитана, а после её окончания продолжил службу в Ростове-на-Дону. Много крестьян, немного поляков и ни одного еврея. Кто представлял Волынь и Подолию в I Государственной Думе © Public domain

В 1912 году Люциан Желиговский присоединился к польской тайной организации «Союз активной борьбы» (Związek Walki Czynnej), которой с территории Австро-Венгрии руководил Юзеф Пилсудский.

Начало Первой мировой войны Люциан Желиговский встретил в чине подполковника на посту командира батальона 284-го Венгровского пехотного полка, который в январе 1915-го принимал участие в битве при Кирлибаба.

В сентябре 1915-го Желиговский стал полковником Российской армии, тогда же он попросил о переводе в сформированную из поляков Полесскую стрелковую бригаду, которую сами солдаты и офицеры называли «Польской стрелковой бригадой» (Brygada Strzelców Polskich). Бригада была создана приказом фактического главы Ставки верховного главнокомандования генерала Михаила Алексеева, и полковник Желиговский стал в ней командиром второго батальона.

Полесская бригада приняла участие в ожесточённых боях с немцами на территории нынешней Белоруссии и после значительных потерь в январе 1917 года по приказу генерала Брусилова была передислоцирована под Киев, где на её основе была создана Польская стрелковая дивизия.

В июне-июле 1917 года эта дивизия в рамках «наступления Керенского» приняла участие в тяжёлых боях под Гусятином (ныне Тернопольская область). Позже Польская стрелковая дивизия была реорганизована в 1-й Польский корпус, дислоцировавшийся в районе Бобруйска, а полковник Желиговский стал командиром 1-й пехотной дивизии в его составе. День в истории. 18 января: началась битва русских с гуцулами и поляками за румынско-венгерский перевал © topwar.ru

После большевистского переворота в Петрограде у Желиговского возник конфликт с командующим корпусом, генералом Юзефом Довбор-Мусницким. Генерал поддерживал Временное правительство, а Желиговский считал, что польские части должны оставаться нейтральными по отношению к конфликту в России. В результате этого конфликта весной 1918 года генерал Довбор-Мусницкий снял Желиговского с поста командира дивизии.

После этого Люциан Желиговский опять отправился в Киев, где из остатков 2-го Польского корпуса Российской армии (разбитого и разоружённого немецкими войсками 10-11 мая 1918 года) пытался создать новые польские подразделения.

Переговоры велись как с французами (ведь бывший командующий 2-го Польского корпуса генерал Юзеф Галлер с июля 1918-го находился в Париже), так и с русской Добровольческой армией. Именно Галлер перед отъездом во Францию назначил Желиговского командующим будущей Польской армии на Востоке и повысил его до генерал-лейтенанта. А 24 августа 1918 года Верховный руководитель Добровольческой армии генерал Михаил Алексеев согласился на создание в её составе Польского отделения.

Однако фактическое формирование польских частей Добровольческой армии началось после смерти Алексеева, когда русские войска возглавил генерал Антон Деникин.

К тому времени генерал Люциан Желиговский находился уже на Кубани, и после его встречи с Деникиным началось формирование 4-й Польской стрелковой дивизии. Нумерация дивизии объяснялась тем, что формально она входила не в состав Добровольческой армии, а считалась частью Второго корпуса «Голубой армии» генерала Галлера во Франции. Кстати, в этот же корпус формально входила и 5-я Польская стрелковая дивизия, воевавшая против большевиков в составе армии адмирала Колчака. Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

В начале ноября 1918 года польские подразделения числом около 700 человек вступили в столкновение с красными на левом фланге Добровольческой армии и вели бои весьма успешно, захватив множество вооружения и амуниции. Однако после провозглашения независимости Речи Посполитой Юзеф Пилсудский стал требовать от Антанты передислокации всех польских военных из России в Польшу под предлогом противостояния большевикам. В частности, маршала Фердинанда Фоша начальник Польского государства бомбардировал письмами относительно 4-й Польской стрелковой дивизии.

Усилия Юзефа Пилсудского принесли успех. В конце ноября 1918 года генерал Деникин получил от командования войск Антанты, которые к тому времени начали высаживать десанты от Севастополя до Одессы, приказ о перевозке дивизии генерала Люциана Желиговского морем в Одессу с целью дальнейшего её перехода по суше в Польшу.

Примечательно, что именно поляки стали одними из первых военных Антанты, которые оказались в Одессе, где ещё стоял достаточно сильный гарнизон австро-немецких войск.

Хотя ещё 26 ноября 1918 года первый английский миноносец появился на рейде Одесского порта, десант с него не высаживали. 29 ноября в Одессу через Румынию пришёл эшелон сербских войск (около 800 человек), а 1 декабря в Одесском порту сошли на берег более тысячи солдат и офицеров 4-й Польской стрелковой дивизии во главе с генералом Люцианом Желиговским. 2 декабря в Одессу прибыл французский линейный корабль «Мирабо», и лишь 7-10 декабря 1918-го в Одесском порту высадилась собственно французская дивизия с артиллерией (до 3 тысяч человек).

К этому времени повстанческие отряды и войска, перешедшие на сторону Директории УНР, контролировали большую часть Украины, полностью блокировали Киев и заняли города под Одессой: Балту, Ананьев, Бирзулу. 10 декабря они подошли вплотную к Одессе, а 12 декабря передовые части армии Директории вступили в город. День в истории. 13 ноября: началось украинское восстание против Украинской державы © Public domain

13 декабря 1918 года в Одессе была установлена власть Директории, а командованию войск Антанты петлюровцы оставили только небольшую «Союзную зону» Одессы (порт, несколько приморских кварталов, Николаевский бульвар).

Хотя 16 декабря в Одесском порту с вновь прибывших судов высадился французско-греческий десант под командованием генерала Бориуса, однако принимать участие в боевых действиях французы не хотели.

Фактически войска Директории из Одессы выбили польские части и отряд русских добровольцев под командованием генерала Алексея Гришина-Алмазова, а участие французов ограничилось стрельбой по городу из корабельной артиллерии. Это, безусловно, дало свой эффект, однако скорее психологический.

4-я Польская дивизия на несколько месяцев вошла в состав французского экспедиционного корпуса, полякам даже была выделена своя зона контроля в Одессе. При этом Пилсудский постоянно напоминал Желиговскому о том, что его ждут в Польше. Так, в письме от 2 января 1919-го маршал писал генералу:

«Верю, что офицеры и солдаты Вашей дивизии и дальше будут высоко нести польское знамя, и после выпавших на их долю боев они встанут в ряды ожидающей их с нетерпением польской армии, принося новые лавры древней славе польского оружия». «Возьмем Одессу, не возьмем — кто знает… Допустим — возьмем!.. Дальше что?» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Сложно сказать, насколько подобные письма повлияли на тот факт, что польская дивизия в результате двинулась не на восток от Одессы — на Херсон и Николаев, куда были направлены основные части союзников, а на север — в направлении Тирасполя.

Вот что писал об этом периоде генерал Деникин в «Очерках русской смуты»:

«Гришин-Алмазов, поддерживаемый мною перед главным французским командованием, настойчиво добивался продвижения французов, первоначально хотя бы с целью захвата ближайших деревень, затем до линии Тирасполь-Раздельная-Березовка-Николаев-Херсон.

Ограниченный этой линией район представлял собой прекрасную военно-хозяйственную базу, обеспечивающую оборону города, открывал железнодорожную связь с Румынией, где осталось многочисленное русское имущество бывшего Румынского фронта, он отдавал бы в наши руки площадь богатую хлебом и фуражом…

В течение января и начала февраля по мере высадки греческих дивизий союзные войска продвинулись на линию Тирасполь (румыны) — Бирзула — Вознесенск — Николаев — Херсон. Позади этой линии долго ещё оставались петлюровские части, не подчинявшиеся своему командованию, пока постепенно состав их не разбежался».

При этом в Тирасполе петлюровцев не было — ещё в начале января 1919 года их оттуда выбили большевистские «партизаны», главной целью которых стал грабёж эшелонов, идущих на Одессу. В конце концов, 7 февраля французские, греческие и польские части, а также русские добровольческие отряды окружили Тирасполь и начали артиллерийский обстрел города, и в ночь с 8 на 9 февраля город перешёл под контроль войск Антанты. Сто лет Бендерскому восстанию. Как в разгар Гражданской войны родилась и погибла Бессарабская республика © commons.wikimedia.org, Loraine

Собственно, в районе Тирасполя основная часть 4-й Польской стрелковой дивизии находилась до начала апреля 1919-го. Тогда войска Антанты были эвакуированы из Одессы, и город заняли отряды атамана Григорьева, на тот момент считавшегося красным командиром.

После этого по согласованию с командованием Добровольческой армии и властями Румынии польская дивизия перешла Днестр и до 26 мая 1919 года несла службу по охране части правого берега этой реки. Кстати, к тому времени подразделение насчитывало уже почти 3 тысячи человек, ведь на службу к Желиговскому постоянно поступали поляки из числа местного населения и русских частей.

В начале июня 1919 года 4-я Польская стрелковая дивизия была передислоцирована сначала в Черновцы, потом в район Станиславова (ныне Ивано-Франковск), а в конце июня приняла участие в боях с армией ЗУНР в Восточной Галичине. И хотя и на Кубани, и в Одессе подчинённые генерала Люциана Желиговского тоже воевали самоотверженно, однако на земле, которую они считали родной, их боевой дух явно был сильнее.