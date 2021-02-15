В разгар «холодной войны» американский астронавт прибыл в советский промышленный город. Да еще и выступил перед местными неблагонадежными элементами. Как такое вообще могло случиться? Именно этот вопрос возник у вашего автора, обнаружившего подтверждение данного факта на фотографии из приватного архива

Чаще всего иллюстрации к журналистским статьям подбираются, когда текст уже готов и требует, чтобы его разнообразили картинками. При этом фотографии или рисунки играют как бы вторичную роль. Что, во-первых, далеко не всегда правильно. Во-вторых, в нашем случае все сложилось с точностью до наоборот. Импульс для создания этой заметки дала фотография.

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов группа «Старый фотоальбом Донбасса».

Её участники, разумеется, отчаянные патриоты своего края, делятся там раритетными кадрами. Старые виды города Донецка-Сталино-Юзовки, карточки из семейных альбомов, школьные, производственные фотографии. Словом, тема замечательная, обреченная на популярность. И вот там среди прочих сюжетов оказался торжественно одетый мужчина на трибуне. Взгляд, пожалуй, немножко грустный, даже задумчивый. Что-то он держит в руке, похожее на камень. На самой трибуне, накрытой какой-то очень домашней узорчатой салфеткой, просматривается книга.

Но главное — подпись к фотографии: «Американский космонавт Джеймс Ирвин посетил Донбасс. 1979-1981(?) гг. Харцызск. Фото из архива М. Панченко».

Не знаю, как вы, а я крепко удивился. Американец, да еще и астронавт, выступает (иначе зачем микрофон) перед жителями Харцызска во времена самого что ни на есть лютого разгара холодной войны.

Год, как видите, точно не известен. Но даже и размытые временные рамки — 1979-1981 — не дают повода для сомнений. Это период, когда отношения между СССР и США (с их геополитическими чадами и домочадцами) были крайне напряженными: Афганистан, бойкот Московской Олимпиады и противостояние по всему земному шару. И тут — на тебе! — астронавт прилетел. Буквально с Луны свалился.

Последняя фраза не фигура речи. Джеймс Бенсон «Джим» Ирвин — 30-й астронавт США, 55-й космонавт планеты и 8-й человек, ступивший на Луну в ходе миссии «Аполлона-15» (26 июля — 7 августа 1971).

Со своим командиром Дэвидом Скоттом Ирвин провел на спутнике Земли, считай, трое суток. Катались на луномобиле, исследовали все, что под руку попадалось, увезли с собой 77 кг лунного грунта. В том числе знаменитый «камень Бытия», как бы доказывающий, что Луна и Земля возникли в одно время, причем относительно недавно в масштабах Вселенной.

А по возвращению Ирвин выступил на космодроме в Хьюстоне перед 50 тысячами баптистов. Среди прочего заявил, что на Луне он «постоянно чувствовал связь с Богом, ощущал его присутствие гораздо сильнее, чем это было на Земле». Да и вообще, до этого он был «молчаливым христианином», а теперь во весь голос говорит о Боге. Заодно громит дарвинизм в пользу божественного происхождения всего сущего.

Можете вообразить, кем он стал после такого спича. Джокер баптизма, по сути дела! Ирвин начал энергично проповедовать, основал фонд «Высокий полёт», ездил по всему миру, вдохновляя своим примером и пламенным словом собратьев по вере.

В общем, джентльмен как минимум непростой. Но его особое место в американском баптизме только добавляет вопросительных знаков в котелок темы, как он добрался до Донбасса в такое неподходящее для визитов время.

Кочерга — оружие пролетариата. Взгляд харьковского наркомана на крепко пьющий Донбасс

По всему видно, что одобрение на визит было получено на очень высоком уровне. Вот что рассказывает Игорь Панченко, опубликовавший фотографию Ирвина в группе «Старый фотоальбом Донбасса»:

«В Харцызске было общество баптистов. К приезду астронавта оборудовали помещение под "церковь". Художественным оформление занимались скульптор Юрий Балдин и мой дед Михаил Панченко.

Дед присутствовал потом на этой встрече. У меня хранится нашивка для скафандра, которую ему подарил Ирвин.

Помню, что была целая пачка фотографий с этой встречи, но пока не могу никак найти их дома, пару штук только обнаружил. Как разгребу свой архив, сделаю нормальную публикации по этому поводу.

Там ещё КГБ замешано было, знаю точно».

Понятное дело! Здесь-то и к гадалке ходить не надо. Не хватало еще, чтобы подобное мероприятие в те годы прошло без участия спецслужб. Тем паче американский полковник ехал встречаться не с пионерской дружиной имени **Юрия Гагарина**, а с баптистами — далеко нелояльными к Советской власти и вообще крайне подозрительными, как принято было считать, персонажами.

Кстати сказать, из Харцызска в разные годы достаточно много людей уехало в США, что называется, «по баптистской линии». Это была щель в «железном занавесе», наподобие «еврейской визы». Очевидцы говорят, что харцызские хитрецы, далекие от религии вообще, нарочно записывались в баптисты, чтобы выскочить в Америку.

Можно уверенно говорить, что встречу американского лунопроходца с баптистской общественностью Харцызска готовили тщательно. Мало того, что какое-то помещение решили камуфлировать под культовое сооружение протестантов, так еще и бросили на это лучших мастеров.

Юрий Балдин, скажем, один из самых знаменитых скульпторов Донбасса, автор многих памятников. В их числе и одна из визитных карточек края — монумент «Твоим освободителям, Донбасс». «Мертвые души». Гоголь с донбасским акцентом © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Михаил Панченко, внук которого сохранил дедовский архив и дал нам сегодня возможность порассуждать на космические темы, — видный художник. Им созданы эскизы бесчисленного количества памятных знаков, медалей, связанных с событиями и людьми Донбасса и не только.

Чтобы этих двух корифеев отправить создавать «потемкинскую церковь», нужны были серьезные обстоятельства. Джеймс Ирвин с Луны, например.

Отметим особой строкой, что американский астронавт был человеком исключительно предприимчивым и пробивным.

Скажем, из американского отряда астронавтов он и двое других членов экипажа «Аполлона-15» были отчислены со скандалом.

Прихватили, видите ли, с собой на борт без ведома НАСА филателистические материалы — 398 памятных конвертов первого дня с наклеенными на них почтовыми марками США и специальными гашениями, посвящёнными полёту. Собственно, конвертов подготовили 400, но два из них были повреждены и уничтожены ещё до старта корабля. Помимо 398 тайно пронесённых конвертов у экипажа «Аполлона-15» на борту было также 243 официальных конверта, подготовленных Почтовой службой США.

Хороший получился бизнес, но и роскошный скандал. Разбирательство проводилось на уровне Конгресса США. Что, впрочем, никак не помешало Ирвину сделать карьеру миссионера-проповедника.

И еще показательный момент. Как-то Джеймс Ирвин отправился на Арарат искать Ноев Ковчег. Любая экспедиция в те края проходит тщательное и крайне неохотное согласование с властями Турции, которые контролируют гору. Ну, если уж Ирвин смог побывать в Харцызске, то добраться до Арарата ему было не так чтобы плевое дело, но вполне осуществимая затея.

Он подарил тогдашнему президенту Турции Кенану Эврену флаг, побывавший на Луне. Неукротимый вояка и жесткий правитель растаял. И одобрил экспедицию.

Просто фантастика. О коварном иезуите, еврейском заговоре и подводном гуманизме © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

В 1991 году астронавт умер, первым из людей, побывавших на Луне. И унес с собой многие тайны и ответы на различные загадки.

Наверняка вы знаете этот прием. Если произнести фразу «вот у нас, у масонов…», все вокруг затихают и прислушиваются ко всему, что вы скажете. Так вот Джеймс Бенсон «Джим» Ирвин был масоном.

Он был инициирован в Ложе Теджона Nº104 в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Во всяком случае об этом сообщает масонский сайт FREEMASON INFORMATION. Там имеется раздел, посвященный масонам-астронавтам, которых, чтобы вы знали, не так и мало. Среди них почетное место занимает Джеймс Ирвин. Степень посвящения, правда, не указана.

Масоны — это же по определению тайное объединение, верно? При этом они не скрывают своего присутствия в самых важных сферах человеческой жизни. Это у них фишка такая — прятать на виду, чтобы никто не нашел. Послушать, так и ничего такого особенного в их ложах нет, и ничем они не руководят из-за кулис. Чисто кружок кройки и шитья или секция собирателей гербариев. Но, если бы из какого-нибудь кружка художественного свиста вышло столько президентов, генералов, да и астронавтов тоже, как из масонских лож, к его возможностям стоило бы пристально присмотреться.

На кого из весьма достопочтенных братьев в мастерке и фартуке в СССР вышел Ирвин, кому и что из побывавшей на Луне атрибутики подарил, чтобы побывать в Харцызске? Кто об этом теперь расскажет? Разве что архивы КГБ. Да и то, если снят гриф секретности.

Кстати, а что на пожелтевшей от времени фотографии астронавт Ирвин держит в левой руке? Если лунный камень какой-нибудь, было бы занятно. Вдруг это фрагмент «камня Бытия» или его близкий родственник, что весьма допустимо? А вы изволите говорить, масоны…