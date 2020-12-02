После Октябрьского переворота в Петрограде по всей России на местах гражданам приходилось определяться кто вообще является властью. С одной стороны - губернские и городские органы местного самоуправления. С другой - многочисленные и разнообразные советы. Однако на территории Юго-Запада бывшей Империи ситуация усложнялась наличием третьей силы.

В Киеве Украинский Центральный Совет или по-украински Рада не признал над собой власть объявившегося в Петрограде Совнаркома и объявила автономию Украины своим III Универсалом. Губернским и уездным земствам, городским думам и разного рода советам нужно было решить, кто и где для них главный. Особенно там, где Рада со своим Генсекретариатом до сих пор никак не руководила, но очень хотела себе заполучить эти территории — Екатеринославскую, Харьковскую и Херсонскую губернии. Пока караул не устал. Часть I. Как на провозглашение УНР отреагировал Екатеринослав © commons.wikimedia.org,

Нужно было на месте решить: принять власть большевиков, уйти под «крышу» Рады или самостоятельно дождаться решений уже избранного Учредительного собрания.

В Харьковской губернии обсуждение III Универсала Центральной Рады превратилось в своего рода ломку через колено. Ведь ясно было, что любое решение, которое могла в то время принять городская дума по этому вопросу, было насилием над гласными и вызвало бы откровенное недовольство тех самых избирателей, которые голосовали в августе того же 1917 года.

В думу тогда прошли эсеры (46,4% голосов, 54 места в городской думе), кадеты (13,5% голосов, 16 депутатов думы), меньшевики (13 портфелей гласных), большевики (11 мест). Целых два места получили носители украинской идеи — бывший городской голова профессор Дмитрий Багалей и фольклорист Гнат Хоткевич.

Однако, как оказалось потом, в списках эсеров и меньшевиков затаились «спящие», объявившие себя при первом удобном случае, соответственно, украинскими социал-революционерами и социал-демократами.

В августе городским головой был избран Сергей Григорьевич Стефанович (1885-1938), а председателем думы — левый эсер Владимир Александрович Карелин (1891-1938), которого вскоре сменил меньшевик-масон Яков Львович Рубинштейн (1879-1963).

В совете же социалистические партии находились в неустойчивой коалиции, а его председателем с августа 1917 года был большевик Павел Андреевич Кин (1881-1943). Три жизни предпоследней харьковской думы © Public domain

Да и в Учредительное собрание Харьков направлял депутатов вовсе не для решения «украинского вопроса».

В Харькове по округу (с учетом уезда) в голосовании приняло участие 98 150 избирателей. Список большевиков во главе с Артемом занял первое место — 27,9% голосов, затем шли: кадеты — 25,3%, эсеры — 12,8%, народные социалисты — 6,6%, еврейские организации, шедшие по трем спискам — 6,6%, меньшевики — 4,1%, оборонцы, поддерживаемые большевиками — 3,4% и пр.

Украинским спискам было отказано в доверии: им досталось всего 17 голосов, то есть целых 0,02%!

И тем не менее, при сложившемся в Харькове и его окрестностях практически единодушном мнении по этому вопросу, решение думы отличалось от того, о чем недвусмысленно высказывались её избиратели.

Классовый консенсус по «украинскому вопросу»

В Харькове и его окрестностях и у крупной буржуазии, и у пролетариата неприятие Центральной Рады было однозначным.

Совет Съезда горнопромышленников Юга России (ССГЮР) ещё 14 августа 1917 обратился к Временному правительству с настоятельным требованием не допустить передачи «южной горной и горнозаводской промышленности — основы экономического развития и военной мощи государства» под контроль «провинциальной автономии и может быть даже федерации, основанной на резко выраженном национальном признаке». Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского © commons.wikimedia.org,

Его руководитель Николай фон-Дитмар писал: «Если все-таки в вышеуказанных губерниях Харьковского района имеется украинское — сельское население и это может еще служить некоторым оправданием притязаний на автономию, — то многие районы и уезды и города и этим не отличаются, ибо там украинцев нет и никогда они вообще к Украине не сопричислялись.

Как промышленность и торговля, так и города, и крупные центры созданы не украинской деятельностью, а общероссийской, и все крупные города носят общерусский характер…

И вот теперь все-таки предлагается приобщение Харькова к Украинскому Киевскому Управлению, принимаются меры к его принудительной украинизации путем школ городских и сельских, что уже вызывает протесты родителей…

Поэтому, не касаясь Киевского района, могу сказать, что весь Харьковский район в составе губерний Харьковской, Екатеринославской, Таврической и части Херсонской должен быть совсем исключен ввиду его государственного значения из района предполагаемой автономии украинской, ибо нельзя производить опаснейших экспериментов в области, которая никогда ни под каким видом не подлежит какому-либо отчуждению как важнейшая часть государственного организма».

Причем такие настроения были не только у деловой элиты региона. Вот другой пример: общее собрание крестьян харьковского сельского схода 18 ноября, как сообщала газета «Южный край» «под председательством И. А. Шпака вынесло протест против насильственного причисления харьковской волости к Украине».

5 декабря после доклада вождя местных большевиков Артема-Сергеева общее собрание рабочих и служащих Южных железных дорог выразило протест:

«Центральная Рада Украины издала… третий универсал, которым Рада в корне нарушила права на самоопределение народов, аннексировала часть Слобожанщины, разрезала на куски Донецкий бассейн и мешает прямому организованному и солидарному действию. Политика насильственной украинизации территорий со смешанным населением есть преступление против революции и нарушение прав самоопределения… Новая организация народного управления может производиться лишь после правильного выраженной воли самого населения путем плебисцита». Лозунг «Единая неделимая Россия» имел киевское происхождение © из открытых источников

Собрание рабочих харьковского паровозостроительного завода (того самого, на котором в будущем будет создан легендарный Т34) 11 декабря того же года постановило:

«Протестуем против действий Украинской рады, которая подчинила себе Харьковскую губернию, не опросив рабочих и беднейшее крестьянство».

Не менее категорично высказались работники фаянсовой фабрики Кузнецова в селе Буды Харьковского уезда за день до ХПЗ:

«Протестовать против контрреволюционной политики мелкобуржуазной Центральной рады, насильственно присоединившей Харьковскую губернию к Украине, требовать решения этого вопроса всенародным голосованием; во время голосования отстаивать выделение Харькова с Донецким бассейном в самоуправляющуюся область, связанную с Центральной Россией».

Харьковский Совет в тот же день подавляющим большинством голосов (119 голосами из 191 голосовавшего) принял резолюцию, в которой говорилось:

«III Универсал в связи со своей практической политикой теперешних вождей Рады сводится к… насильственному, без предварительного опроса населения, навязыванию власти теперешней Киевской рады населению местностей, не выбиравших Рады и протестующих против политики Рады…

Совет протестует против аннексии Харькова и части Донецкого бассейна Радой и по-прежнему признает единственной властью в Харькове и Донецком бассейне Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…

Совет протестует также против отдачи части Донецкого бассейна на съедение Каледину и поддержит, если окажется необходимым, даже с оружием в руках тружеников шахт в их борьбе с Калединым, признает необходимость нерасчленения Донецкого бассейна по каким-либо историческим или другим признакам и необходимость оставления центром бассейна гор. Харькова». Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса © drkm-dnr.ru

Донецко-Криворожский областной комитет на своем пленарном заседании в Харькове обсудил тему «Об украинском вопросе».

Основной доклад делал лидер харьковских меньшевиков и председатель городской думы Яков Рубинштейн, который отстаивал идею «неделимости Донецкого бассейна и неподчинения областного управления другим территориальным областным правительствам».

Абсолютным большинством голосов пленум принял решение:

«Требовать производства референдума на всей территории Донецко-Криворожского бассейна. В период, предшествующий референдуму, развить широкую агитацию за оставление всего Донецко-Криворожского бассейна с Харьковом в составе Российской республики с отнесением этой территории в особую, единую административно-самоуправляющуюся область».

«…И у нас было собрание… Вот в этом здании… Обсудили — Постановили»

Обсуждение III Универсала в Харьковской городской думе состоялось на заседаниях 29 ноября (12 декабря) и 2 (15) декабря. Сохранился отчет о них, размещенный в газете «Южный край».

Украинский социал-демократ Сергей Тимошенко сразу предложил резолюцию, в которой дума должна: «И останется, как прежде, нашим, русским Киев-град»: русские националисты и выборы в Киевскую городскую думу 5 августа 1917 г. © Public domain

«1) признавать Центр[альную] Раду и ее исполнительный орган — генеральный секретариат — высшей властью на территории Украинской республики; 2) всемерно способствовать успешному проведению выборов в украинское Учред[ительное] Собрание; 3) приветствовать решительные шаги Центр[альной] Рады и генеральн[ого] секретариата по борьбе с анархией и экономическим развалом, которые ведут Украину и всю Россию к погибели; 4) считать правильными шаги центр[альной] Рады и генеральн[ого] секретариата по осуществлению перемирия и мира в согласии с союзниками; 5) приветствовать центр[альную] Раду и генеральн[ый] секретариат по организации общесоциалистического всероссийского правительства федеративной Российской республики».

Тимошенко поддержали националист Гнат Хоткевич и украинский эсер, солдат-сапёр Александр Соколовский.

Товарищ городского головы эсер Владимир Ага-Беков предложил такой текст:

«Харьковская гор[одская] дума высказывается за присоединение г[орода] Харькова к Украинской демократической республике, как составной части Российской федеративной республики на основе принятых центральной Радой положений о санкционировании украинской республики всероссийским Учред[ительным] Собранием по выражении воли всей Украины на украинском Учредительном собрании, созванном на основе четырехчленной формулы при условии гарантии прав национальных меньшинств.

При этом конструкция власти в Харьковской губ[ернии] должна быть такова, чтобы вполне были гарантированы права населяющих Харьковщину национальных меньшинств».

К этой резолюции присоединяется гласный Моисей Лившиц от имени социалистической Еврейской Рабочей партии и гласный Зиновий Хейфец от фракции «Поалей-Цион». День в истории. 23 июня: назло Временному правительству Центральная Рада объявила безграничную автономию Украины © commons.wikimedia.org, Андрій Ковальов

Однако звучали и противоположные мнения. Бывший товарищ председателя II Государственной Думы адвокат Николай Познанский оглашает декларацию народных социалистов:

«Однако, с общегосударственной точки зрения, как практическое осуществление автономии той или другой области, так и определение границ этой области должно быть произведено по решению общероссийского Учред[ительного] Собрания и путем опроса местного населения. (При настоящих же условиях, пока по даному вопросу нет решения всероссийского Учред[ительного] Собрания и население ни в каком порядке не опрошено.

Когда центр[альная] Рада, накануне созыва всерос[сийского] Учред[ительного] Собрания, в порядке самочинном провозглашает Украинскую Республику, включая в нее захватным путем те или другие губернии и уезды, стремится предрешить существенные реформы ее социального строя, и наконец в явное нарушение идеи целостности государства, в несомненной его…, и в попрание его чести, решается на самостоятельные переговоры о мире, фракция нар[одных] социал[истов] не может признать действия Рады ни правомерными, ни соответствующими интересам как русского народа, так и народа украинского, не выражающими волю населения и потому постановления Рады не считает обязательными для населения г[орода] Харькова».

Гласный Александр Маклецов докладывает резолюцию кадетов, в которой говорится, что

«Созыв украинского Учредтельного Собрания, обладающего суверенной властью, предполагает совершенную независимость Украины от России, что с точки зрения партии Народной Свободы является недопустимым.

Украинская центральная Рада в теперешнем своем составе не основана на всеобщем голосовании и не может быть признана органом, выражающим волю всего населения края. Генеральный же секретариат, согласно постановлению Временного правительства, сушествующего и поныне, является лишь органом последнего в украинских губерниях. День в истории. 17 августа: правительство России определило рамки для Украинской автономии © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Акт о включении Харьковской губернии в территориальные пределы Украины противоречит инструкции Временного Правительства генеральному секретариату и в своем теперешнем виде представляется преждевременным и не опирающимся на ясно выраженную волю всего населения Харьковской губернии…

Третий универсал центральной украинской Рады и по источнику своего происхождения, и по содержанию не может быть признан актом государственного значения, имеющим силу обязательности…

В частности, партия высказывается в пользу автономии Украины при соблюдении следующих условий:

1) вопрос этот подлежит решению всероссийского Учредительного Собрания; 2) единство России не может быть нарушено; 3) должно быть обеспечено правильное выражение воли заинтересованного населения; 4) должны быть ограждены права русского языка как общегосударственного и межнационального и соблюдены интересы национальных меньшинств.

Партия твердо верит в прочность братской связи великих народов единой свободной России».

Гласный Моисей Футран оглашает резолюцию еврейских объединенных организаций:

«Мы находим при этом, что границы Украины должны быть окончательно определены волею всего населения путем плебисцита и считаем, что как самый принцип федеративного устройства России, так и вопрос о государственном строе Украины, а также основы самоуправления национальных меньшинств на Украине должны быть окончательно утверждены всероссийским Учредительным Собранием.

Принимая, однако, во внимание целый ряд условий настоящего момента, каковы: 1) отсутствие единой, всеми признаваемой центральной власти; 2) царящую во всей стране анархию и братоубийственную гражданскую войну и 3) необходимость борьбы с контрреволюцией — мы впредь до разрешения упомянутых выше вопросов всероссийским Учредительным Собрание, считаем целесообразным признать центральную Раду представительницей краевой власти». День в истории. 16 июля: украинский вопрос спровоцировал правительственный кризис в России © youravia.com

Меньшевик Марков говорит: «До плебисцита и до созыва Учредительного Собрания (украинского) гор[одская] дума рассматривает центр[альную] Раду, как орган краевой власти на территории, указанной 3-м универсалом.

Гор[одская] дума считает нецелесообразным бороться с деятельностью Рады и генер[ального] секретариата поскольку эта деятельность не выходит за пределы краевой власти и не принимает характера борьбы с тем или иным отрядом демократии».

Павел Кин оглашает декларацию большевиков: «Принимая во внимание, что октябрьская революция свалила буржуазную диктатуру и обеспечила свободу самоопределения народностей Российской республики, что после октябрьской революции борьба за самоопределение народов неразрывно связана с поддержкой правительств советов в их борьбе с буржуазной контрреволюцией, то 3-й универсал… гор[одская] дума заявляет, что рада не заслуживает доверия трудовых рабочих и крестьянских […], что дума протестует против аннексии г[орода] Харькова и Донецкого бассейна радой и признает властью в Харькове Сов[ет] раб[очих] и солд[атских] депутатов».

По предложению адвоката Бориса Куликова окончательное решение вопроса об отношении думы к Универсалу откладывается до субботы.

Тогда и принимается резолюция, текст которой, вслед за «Южным краем», мы даём полностью: День в истории. 13 ноября: большевики помогли Центральной Раде взять власть © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Харьковская гор[одская] дума высказывается за присоединение г[орода] Харькова к укр[аинской] демократической республике как составной части Российской демократической республики на основе принятых Центральной Радой положений о функционировании украинской республики Всерос[сийское] Учредит. Собрание по выражении воли всей Украины на украинск[ом] учред[ительном] собрании созываемом на основе четырехчлен[ной] формулы с пропорц[иональным] представительством при условии гарантии прав национ[альных] меньшинств, причем обязательное выявление воли народа должно быть произведено путем плебисцита, организованного Учредительными Собраниями.

При этом конструкция власти в Харьковской губ[ернии] должна быть такова, чтобы были гарантированы права населяющих Харьковщину национальных меньшинств.

Впредь до создания украинским учредительным собранием правильно сконструированной истинно-народной власти, гор[одская] дума признает краевым органом власти генеральный секретариат Украинской Центральной Рады, опирающийся в делах управления Украиной на органы революционной украинской демократии и национальных меньшинств и органы местных самоуправлений. Городская дума считает необходимым производство выборов в украинское учредит[ельное] собрание и примет все меры к тому, чтобы выборы прошли в нормальных условиях, обеспечивающих свободное изъявление воли народов, населяющих Украину».

Против голосовали большевики и кадеты. Факт такого единомыслия и сам по себе уникальный, а уж после Октябрьского переворота и вовсе удивительный.

В тот день харьковская гимназистка Мария Вишневская записала в своем дневнике: «Сегодня утром каталась на санках с гор. Было много молодежи. Было ли весело мне?— Не знаю, едва ли. Только нравилось, когда я летел вниз почти без сознания и в лицо летел белый, белый, чистый снег…» День в истории. 20 ноября: во имя спасения России провозглашена Украинская Народная Республика © Провозглашение Третьего Универсала на Софийской площади в Киеве. В центре - Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Владимир Винниченко. 1917 год | Провозглашение Третьего Универсала на Софийской площади в Киеве. В центре - Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Владимир Винниченко. 1917 год | Перейти в фотобанк

24 декабря пленум Харьковского Совета по предложению большевика Михаила Жакова принял решение о роспуске «реакционной» городской Думы. Её заседания не проводились до входа немецких войск в апреле 1918 года. До этих пор городская управа и исполком совета работали параллельно.

P. S. 19 января 1918 года анархист Анатолий Железняков сообщил председательствующему на заседании Учредительного собрания Виктору Чернову: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал».

Так «украинский вопрос» тогда и не был решён легитимно.