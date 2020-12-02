В Киеве Украинский Центральный Совет или по-украински Рада не признал над собой власть объявившегося в Петрограде Совнаркома и объявила автономию Украины своим III Универсалом. Губернским и уездным земствам, городским думам и разного рода советам нужно было решить, кто и где для них главный. Особенно там, где Рада со своим Генсекретариатом до сих пор никак не руководила, но очень хотела себе заполучить эти территории — Екатеринославскую, Харьковскую и Херсонскую губернии.

Пока караул не устал. Часть I. Как на провозглашение УНР отреагировал Екатеринослав
Пока караул не устал. Часть I. Как на провозглашение УНР отреагировал Екатеринослав
© commons.wikimedia.org,

Нужно было на месте решить: принять власть большевиков, уйти под «крышу» Рады или самостоятельно дождаться решений уже избранного Учредительного собрания.

В Харьковской губернии обсуждение III Универсала Центральной Рады превратилось в своего рода ломку через колено. Ведь ясно было, что любое решение, которое могла в то время принять городская дума по этому вопросу, было насилием над гласными и вызвало бы откровенное недовольство тех самых избирателей, которые голосовали в августе того же 1917 года.

В думу тогда прошли эсеры (46,4% голосов, 54 места в городской думе), кадеты (13,5% голосов, 16 депутатов думы), меньшевики (13 портфелей гласных), большевики (11 мест). Целых два места получили носители украинской идеи — бывший городской голова профессор Дмитрий Багалей и фольклорист Гнат Хоткевич.

Однако, как оказалось потом, в списках эсеров и меньшевиков затаились «спящие», объявившие себя при первом удобном случае, соответственно, украинскими социал-революционерами и социал-демократами.

В августе городским головой был избран Сергей Григорьевич Стефанович (1885-1938), а председателем думы — левый эсер Владимир Александрович Карелин (1891-1938), которого вскоре сменил меньшевик-масон Яков Львович Рубинштейн (1879-1963).

В совете же социалистические партии находились в неустойчивой коалиции, а его председателем с августа 1917 года был большевик Павел Андреевич Кин (1881-1943).

Три жизни предпоследней харьковской думы
Три жизни предпоследней харьковской думы
© Public domain

Да и в Учредительное собрание Харьков направлял депутатов вовсе не для решения «украинского вопроса».

В Харькове по округу (с учетом уезда) в голосовании приняло участие 98 150 избирателей. Список большевиков во главе с Артемом занял первое место — 27,9% голосов, затем шли: кадеты — 25,3%, эсеры — 12,8%, народные социалисты — 6,6%, еврейские организации, шедшие по трем спискам — 6,6%, меньшевики — 4,1%, оборонцы, поддерживаемые большевиками — 3,4% и пр.

Украинским спискам было отказано в доверии: им досталось всего 17 голосов, то есть целых 0,02%!

И тем не менее, при сложившемся в Харькове и его окрестностях практически единодушном мнении по этому вопросу, решение думы отличалось от того, о чем недвусмысленно высказывались её избиратели.

Классовый консенсус по «украинскому вопросу»

В Харькове и его окрестностях и у крупной буржуазии, и у пролетариата неприятие Центральной Рады было однозначным.

Совет Съезда горнопромышленников Юга России (ССГЮР) ещё 14 августа 1917 обратился к Временному правительству с настоятельным требованием не допустить передачи «южной горной и горнозаводской промышленности — основы экономического развития и военной мощи государства» под контроль «провинциальной автономии и может быть даже федерации, основанной на резко выраженном национальном признаке». 

Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского
Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского
© commons.wikimedia.org,

Его руководитель Николай фон-Дитмар писал: «Если все-таки в вышеуказанных губерниях Харьковского района имеется украинское — сельское население и это может еще служить некоторым оправданием притязаний на автономию, — то многие районы и уезды и города и этим не отличаются, ибо там украинцев нет и никогда они вообще к Украине не сопричислялись.

Как промышленность и торговля, так и города, и крупные центры созданы не украинской деятельностью, а общероссийской, и все крупные города носят общерусский характер…

И вот теперь все-таки предлагается приобщение Харькова к Украинскому Киевскому Управлению, принимаются меры к его принудительной украинизации путем школ городских и сельских, что уже вызывает протесты родителей…

Поэтому, не касаясь Киевского района, могу сказать, что весь Харьковский район в составе губерний Харьковской, Екатеринославской, Таврической и части Херсонской должен быть совсем исключен ввиду его государственного значения из района предполагаемой автономии украинской, ибо нельзя производить опаснейших экспериментов в области, которая никогда ни под каким видом не подлежит какому-либо отчуждению как важнейшая часть государственного организма».

Причем такие настроения были не только у деловой элиты региона. Вот другой пример: общее собрание крестьян харьковского сельского схода 18 ноября, как сообщала газета «Южный край» «под председательством И. А. Шпака вынесло протест против насильственного причисления харьковской волости к Украине».

5 декабря после доклада вождя местных большевиков Артема-Сергеева общее собрание рабочих и служащих Южных железных дорог выразило протест:

«Центральная Рада Украины издала… третий универсал, которым Рада в корне нарушила права на самоопределение народов, аннексировала часть Слобожанщины, разрезала на куски Донецкий бассейн и мешает прямому организованному и солидарному действию. Политика насильственной украинизации территорий со смешанным населением есть преступление против революции и нарушение прав самоопределения… Новая организация народного управления может производиться лишь после правильного выраженной воли самого населения путем плебисцита». 

Лозунг «Единая неделимая Россия» имел киевское происхождение
Лозунг «Единая неделимая Россия» имел киевское происхождение
© из открытых источников

Собрание рабочих харьковского паровозостроительного завода (того самого, на котором в будущем будет создан легендарный Т34) 11 декабря того же года постановило:

«Протестуем против действий Украинской рады, которая подчинила себе Харьковскую губернию, не опросив рабочих и беднейшее крестьянство».

Не менее категорично высказались работники фаянсовой фабрики Кузнецова в селе Буды Харьковского уезда за день до ХПЗ:

«Протестовать против контрреволюционной политики мелкобуржуазной Центральной рады, насильственно присоединившей Харьковскую губернию к Украине, требовать решения этого вопроса всенародным голосованием; во время голосования отстаивать выделение Харькова с Донецким бассейном в самоуправляющуюся область, связанную с Центральной Россией».

Харьковский Совет в тот же день подавляющим большинством голосов (119 голосами из 191 голосовавшего) принял резолюцию, в которой говорилось:

«III Универсал в связи со своей практической политикой теперешних вождей Рады сводится к… насильственному, без предварительного опроса населения, навязыванию власти теперешней Киевской рады населению местностей, не выбиравших Рады и протестующих против политики Рады…

Совет протестует против аннексии Харькова и части Донецкого бассейна Радой и по-прежнему признает единственной властью в Харькове и Донецком бассейне Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…

Совет протестует также против отдачи части Донецкого бассейна на съедение Каледину и поддержит, если окажется необходимым, даже с оружием в руках тружеников шахт в их борьбе с Калединым, признает необходимость нерасчленения Донецкого бассейна по каким-либо историческим или другим признакам и необходимость оставления центром бассейна гор. Харькова».

Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса
Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса
© drkm-dnr.ru

Донецко-Криворожский областной комитет на своем пленарном заседании в Харькове обсудил тему «Об украинском вопросе».

Основной доклад делал лидер харьковских меньшевиков и председатель городской думы Яков Рубинштейн, который отстаивал идею «неделимости Донецкого бассейна и неподчинения областного управления другим территориальным областным правительствам».

Абсолютным большинством голосов пленум принял решение:

«Требовать производства референдума на всей территории Донецко-Криворожского бассейна. В период, предшествующий референдуму, развить широкую агитацию за оставление всего Донецко-Криворожского бассейна с Харьковом в составе Российской республики с отнесением этой территории в особую, единую административно-самоуправляющуюся область».

«…И у нас было собрание… Вот в этом здании… Обсудили — Постановили»

Обсуждение III Универсала в Харьковской городской думе состоялось на заседаниях 29 ноября (12 декабря) и 2 (15) декабря. Сохранился отчет о них, размещенный в газете «Южный край».

Украинский социал-демократ Сергей Тимошенко сразу предложил резолюцию, в которой дума должна:

«И останется, как прежде, нашим, русским Киев-град»: русские националисты и выборы в Киевскую городскую думу 5 августа 1917 г.
«И останется, как прежде, нашим, русским Киев-град»: русские националисты и выборы в Киевскую городскую думу 5 августа 1917 г.
© Public domain

«1) признавать Центр[альную] Раду и ее исполнительный орган — генеральный секретариат — высшей властью на территории Украинской республики; 2) всемерно способствовать успешному проведению выборов в украинское Учред[ительное] Собрание; 3) приветствовать решительные шаги Центр[альной] Рады и генеральн[ого] секретариата по борьбе с анархией и экономическим развалом, которые ведут Украину и всю Россию к погибели; 4) считать правильными шаги центр[альной] Рады и генеральн[ого] секретариата по осуществлению перемирия и мира в согласии с союзниками; 5) приветствовать центр[альную] Раду и генеральн[ый] секретариат по организации общесоциалистического всероссийского правительства федеративной Российской республики».

Тимошенко поддержали националист Гнат Хоткевич и украинский эсер, солдат-сапёр Александр Соколовский.

Товарищ городского головы эсер Владимир Ага-Беков предложил такой текст:

«Харьковская гор[одская] дума высказывается за присоединение г[орода] Харькова к Украинской демократической республике, как составной части Российской федеративной республики на основе принятых центральной Радой положений о санкционировании украинской республики всероссийским Учред[ительным] Собранием по выражении воли всей Украины на украинском Учредительном собрании, созванном на основе четырехчленной формулы при условии гарантии прав национальных меньшинств.

При этом конструкция власти в Харьковской губ[ернии] должна быть такова, чтобы вполне были гарантированы права населяющих Харьковщину национальных меньшинств».

К этой резолюции присоединяется гласный Моисей Лившиц от имени социалистической Еврейской Рабочей партии и гласный Зиновий Хейфец от фракции «Поалей-Цион».

День в истории. 23 июня: назло Временному правительству Центральная Рада объявила безграничную автономию Украины
День в истории. 23 июня: назло Временному правительству Центральная Рада объявила безграничную автономию Украины
© commons.wikimedia.org, Андрій Ковальов

Однако звучали и противоположные мнения. Бывший товарищ председателя II Государственной Думы адвокат Николай Познанский оглашает декларацию народных социалистов:

«Однако, с общегосударственной точки зрения, как практическое осуществление автономии той или другой области, так и определение границ этой области должно быть произведено по решению общероссийского Учред[ительного] Собрания и путем опроса местного населения. (При настоящих же условиях, пока по даному вопросу нет решения всероссийского Учред[ительного] Собрания и население ни в каком порядке не опрошено.

Когда центр[альная] Рада, накануне созыва всерос[сийского] Учред[ительного] Собрания, в порядке самочинном провозглашает Украинскую Республику, включая в нее захватным путем те или другие губернии и уезды, стремится предрешить существенные реформы ее социального строя, и наконец в явное нарушение идеи целостности государства, в несомненной его…, и в попрание его чести, решается на самостоятельные переговоры о мире, фракция нар[одных] социал[истов] не может признать действия Рады ни правомерными, ни соответствующими интересам как русского народа, так и народа украинского, не выражающими волю населения и потому постановления Рады не считает обязательными для населения г[орода] Харькова».

Гласный Александр Маклецов докладывает резолюцию кадетов, в которой говорится, что

«Созыв украинского Учредтельного Собрания, обладающего суверенной властью, предполагает совершенную независимость Украины от России, что с точки зрения партии Народной Свободы является недопустимым.

Украинская центральная Рада в теперешнем своем составе не основана на всеобщем голосовании и не может быть признана органом, выражающим волю всего населения края. Генеральный же секретариат, согласно постановлению Временного правительства, сушествующего и поныне, является лишь органом последнего в украинских губерниях.

День в истории. 17 августа: правительство России определило рамки для Украинской автономии
День в истории. 17 августа: правительство России определило рамки для Украинской автономии
© РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Акт о включении Харьковской губернии в территориальные пределы Украины противоречит инструкции Временного Правительства генеральному секретариату и в своем теперешнем виде представляется преждевременным и не опирающимся на ясно выраженную волю всего населения Харьковской губернии…

Третий универсал центральной украинской Рады и по источнику своего происхождения, и по содержанию не может быть признан актом государственного значения, имеющим силу обязательности…

В частности, партия высказывается в пользу автономии Украины при соблюдении следующих условий:

1) вопрос этот подлежит решению всероссийского Учредительного Собрания; 2) единство России не может быть нарушено; 3) должно быть обеспечено правильное выражение воли заинтересованного населения; 4) должны быть ограждены права русского языка как общегосударственного и межнационального и соблюдены интересы национальных меньшинств.

Партия твердо верит в прочность братской связи великих народов единой свободной России».

Гласный Моисей Футран оглашает резолюцию еврейских объединенных организаций:

«Мы находим при этом, что границы Украины должны быть окончательно определены волею всего населения путем плебисцита и считаем, что как самый принцип федеративного устройства России, так и вопрос о государственном строе Украины, а также основы самоуправления национальных меньшинств на Украине должны быть окончательно утверждены всероссийским Учредительным Собранием.

Принимая, однако, во внимание целый ряд условий настоящего момента, каковы: 1) отсутствие единой, всеми признаваемой центральной власти; 2) царящую во всей стране анархию и братоубийственную гражданскую войну и 3) необходимость борьбы с контрреволюцией — мы впредь до разрешения упомянутых выше вопросов всероссийским Учредительным Собрание, считаем целесообразным признать центральную Раду представительницей краевой власти».

День в истории. 16 июля: украинский вопрос спровоцировал правительственный кризис в России
День в истории. 16 июля: украинский вопрос спровоцировал правительственный кризис в России
© youravia.com

Меньшевик Марков говорит: «До плебисцита и до созыва Учредительного Собрания (украинского) гор[одская] дума рассматривает центр[альную] Раду, как орган краевой власти на территории, указанной 3-м универсалом.

Гор[одская] дума считает нецелесообразным бороться с деятельностью Рады и генер[ального] секретариата поскольку эта деятельность не выходит за пределы краевой власти и не принимает характера борьбы с тем или иным отрядом демократии».

Павел Кин оглашает декларацию большевиков: «Принимая во внимание, что октябрьская революция свалила буржуазную диктатуру и обеспечила свободу самоопределения народностей Российской республики, что после октябрьской революции борьба за самоопределение народов неразрывно связана с поддержкой правительств советов в их борьбе с буржуазной контрреволюцией, то 3-й универсал… гор[одская] дума заявляет, что рада не заслуживает доверия трудовых рабочих и крестьянских […], что дума протестует против аннексии г[орода] Харькова и Донецкого бассейна радой и признает властью в Харькове Сов[ет] раб[очих] и солд[атских] депутатов».

По предложению адвоката Бориса Куликова окончательное решение вопроса об отношении думы к Универсалу откладывается до субботы.

Тогда и принимается резолюция, текст которой, вслед за «Южным краем», мы даём полностью:

День в истории. 13 ноября: большевики помогли Центральной Раде взять власть
День в истории. 13 ноября: большевики помогли Центральной Раде взять власть
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Харьковская гор[одская] дума высказывается за присоединение г[орода] Харькова к укр[аинской] демократической республике как составной части Российской демократической республики на основе принятых Центральной Радой положений о функционировании украинской республики Всерос[сийское] Учредит. Собрание по выражении воли всей Украины на украинск[ом] учред[ительном] собрании созываемом на основе четырехчлен[ной] формулы с пропорц[иональным] представительством при условии гарантии прав национ[альных] меньшинств, причем обязательное выявление воли народа должно быть произведено путем плебисцита, организованного Учредительными Собраниями.

При этом конструкция власти в Харьковской губ[ернии] должна быть такова, чтобы были гарантированы права населяющих Харьковщину национальных меньшинств.

Впредь до создания украинским учредительным собранием правильно сконструированной истинно-народной власти, гор[одская] дума признает краевым органом власти генеральный секретариат Украинской Центральной Рады, опирающийся в делах управления Украиной на органы революционной украинской демократии и национальных меньшинств и органы местных самоуправлений. Городская дума считает необходимым производство выборов в украинское учредит[ельное] собрание и примет все меры к тому, чтобы выборы прошли в нормальных условиях, обеспечивающих свободное изъявление воли народов, населяющих Украину».

Против голосовали большевики и кадеты. Факт такого единомыслия и сам по себе уникальный, а уж после Октябрьского переворота и вовсе удивительный. 

В тот день харьковская гимназистка Мария Вишневская записала в своем дневнике: «Сегодня утром каталась на санках с гор. Было много молодежи. Было ли весело мне?— Не знаю, едва ли. Только нравилось, когда я летел вниз почти без сознания и в лицо летел белый, белый, чистый снег…» 

День в истории. 20 ноября: во имя спасения России провозглашена Украинская Народная Республика
День в истории. 20 ноября: во имя спасения России провозглашена Украинская Народная Республика
© Провозглашение Третьего Универсала на Софийской площади в Киеве. В центре - Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Владимир Винниченко. 1917 год | Перейти в фотобанк

24 декабря пленум Харьковского Совета по предложению большевика Михаила Жакова принял решение о роспуске «реакционной» городской Думы. Её заседания не проводились до входа немецких войск в апреле 1918 года. До этих пор городская управа и исполком совета работали параллельно.

P. S. 19 января 1918 года анархист Анатолий Железняков сообщил председательствующему на заседании Учредительного собрания Виктору Чернову: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал».

Так «украинский вопрос» тогда и не был решён легитимно.