250 лет назад русская армия под командованием Петра Румянцева одержав победу в Кагульском сражении 1 августа 1770 года положила конец владычеству в Бессарабии крымских ханов. Система двойной зависимости Бессарабии от Стамбула и Бахчисарая сменялась прямым владычеством только османского султана. Однако и оно продлилось не так долго

В битве при реке Кагул русским противостояла османская армия, численно превосходившая их в несколько раз. Войско крымского хана Каплан-Гирея к тому времени было уже изрядно потрёпано в двух предшествующих баталиях. Тем не менее, оно получило подкрепления и изготовилось к удару по тылам русских войск. «Кагул 1770». Что означает надпись на автомате новозеландского массового убийцы © Twitter

Однако победа Румянцева оказалась столь ошеломительной, что Чангизид (династия крымских Гиреев вела происхождение от Чангис-хана) не успел вновь ввести в дело своих подданных.

Вслед за турками хан был вынужден покинуть Каушаны (фактическую столицу Крымского ханства в Бессарабии) и укрыться за Дунаем. Вместе с собой он увёл значительную часть Буджакской орды. Другая её часть, как и Едисанская орда (в Очаковской области), приняла российское подданство и в 1770 — 1771 годах перекочевала в Приазовье и на Кубань.

Так в Бессарабии завершилось столетие татаро-ногайского владычества, очень пагубно сказавшегося на социально-экономическом развитии региона.

Татарское население проживало в Буджакском регионе (на степном юге) Бессарабии ещё со времён владычества в Причерноморье Золотой орды.

Однако основная часть бессарабских подданных Крымского хана переселилась сюда из Нижнего Поволжья и Северного Кавказа в XVII — XVIII веках.

Большинство переселенцев принадлежало к тюркоязычным ногайцам. Они культурно близки к титульному народу Крымского ханства, но характеризовались языковыми особенностями и более примитивным хозяйством. Его основой являлось экстенсивное скотоводство, сочетавшееся с родоплеменными отношениями. Лидеры ногайских родов — мурзы — находились в вассальной зависимости от хана. Враги, друзья или просто соседи. Крымское ханство в украинской истории © lemur59.ru | lemur59.ru | Перейти в фотобанк

Ногайцы Буджаской и Едисанской орд стали основной ударной силой войска Крымского хана — главного вассала Османской империи в Северном Причерноморье. До конца XVII в. важным источником их материальных ресурсов было участие в набегах крымцев на противников османов: Речь Посполитую, Россию и др.

Однако на рубеже столетий Османская империя взяла на себя обязательства прекратить вторжения своих вассалов в иные государства. Важнейшим «кормлением» Крымского ханства и его причерноморских орд в этот период стало Молдавское княжество.

Данная трансформация хронологически наложилась на изменение системы управления в Молдавии. Господарей — этнических молдаван сменили правители, назначаемые султаном из числа греков-фанариотов (уроженцев византийского района Фанар). Последние в своём абсолютном большинстве были лояльны султану и использовали господарское правление для максимального выкачивания ресурсов из временно подвластного княжества.

Собственных вооружённых сил Молдавия со времён антиосманского мятежа Дмитрия Кантемира не имела. Миссия по обеспечению военного прикрытия княжества, а за одно и силовой поддержки господарей Молдавии возлагалась на крымских ханов.

В начале XVIII в. отношения Стамбула, Бахчисарая и Ясс (столица Молдавии) сформировали пирамиду: султан, хан, господарь. Луцкий договор. Как молдаване мазепинцам на дверь указали © pinimg.com

Её вершину занимал верховный суверен — османский правитель. Средним звеном являлся хан, отвечавший за военно-политическую безопасность всего Северного Причерноморья («Малой Татарии»), включая Бессарабию. В основании пирамиды находился господарь. Его главная обязанность — исправно поставлять ресурсы, извлекаемые из княжества, на нужды двух верхних звеньев «кормовой цепочки».

Связующим звеном между ханом и господарём был сераскер-султан Буджака. Он назначался лишь из числа членов династии Гиреев и находился на одной ступени с заместителями хана в Крыму — калгой и нур-эд-дином. В отсутствии хана в Буджакской орде, он действовал от его имени.

Положение Молдавского княжества в системе Османской империи было очень схожим с зависимостью Московского государства от Золотой Орды: внутренняя автономия в сочетании тяжёлым податным прессом и военно-политической зависимостью. Тем не менее, у Москвы до 1480 г. был лишь один сюзерен — ордынский хан. Молдавия же находилась под двойным владычеством.

Зависимость Молдавии от Крымского ханства выражалась в ежегодной государственной дани, экстраординарных выплатах, а также персональных выплатах и подарках крымским правителям. На молдавских господарях лежала, кроме того, обязанность информационно-дипломатического обслуживания хана.

Зависимый статус господарей в отношении ханов определялся не только прямыми предписаниями Стамбула, но и неформальными факторами. В имперском табели о рангах крымские ханы занимали более высокое положение, чем правители Молдавии. «Чтоб Москва и Крым была одна земля». Упущенный шанс Петра Первого © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

Обычная ежегодная дань, которую Молдавия выплачивала Крымскому ханству, называлась весьма поэтично — «Медовые деньги». Этот сбор был официально легализован Портой. Дань в пользу хана взимал в Яссах особый татарский чиновник — балджи-баша. Наряду с ним действовал малый балджи-баша, который получал дополнительную дань в пользу буджакского серескер-султана.

К середине XVIII в. размер «медового» сбора составлял 8 тыс. пиастров. В номинальном выражении это почти в два раза больше, чем сумма первоначальной дани османам, которую в конце XV в. выплачивал Стефан Великий.

С учётом других регулярных выплат, ежегодный «выход» в Бахчисарай составлял около 12,5 тыс. пиастров. Главными адресатами подарков помимо хана и его буджакского губернатора были калга (2,5 пиастров), нур-эд-дин (1 тыс. пиастров), ханский визирь (500 пиастров), губернатор Перекопа (300 пиастров).

Персональные подарки ханам и их вельможам обуславливались тем, что от благосклонности крымцев сильно зависела вероятность занятия господарсткого престола и длительность нахождения на этой должности. Как утверждал французский дипломат Шарль де Пейссоннель, господари могут быть лишены престола в результате простого пожелания хана, высказанного при сановниках Порты.

Тот же французский эмиссар сообщал, что в середине XVIII в. каждый новый хан получал от господаря коляску с 6 лошадьми и 2 тыс. пиастров. Каждое посещение ханом пределов Молдавского княжества давало ему право на получение как обычных, так и экстраординарных даров. День в истории. 23 июля: Россия возвращает Турции все завоевания на юге © rusday.com

В 1733 г., к примеру Каплан-Гирей начал получать дары еще до того, как пересек границы княжества. Молдавский боярин Армажиу вручил ему первые подарками еще по прибытии хана в Буджак. При въезде на территорию Молдавии, «его встретили армаш Палеологул с деньгами и особыми дарами. Эти два боярина находились при хане во все время пребывания его в Молдавии, выполняя его приказы и вручая ему деньги и дары, которые беспрерывно присьшал ему Константин Водэ (господарь — прим. автора)». При отбытии из Молдавии хан удостоился новой порции даров.

В 1742 г. Селямет-Гирей следовал через Буджак в Царьград мимо территории Молдавии. Господарь Константин Маврокордат выслал ему на встречу делегацию бояр «согласно обычаю… многими дарами и преклонными письмами». Однако хан остался недоволен формой этого подношения. Представителям Молдавского государства пришлось «замаливать» оплошность уже в столице Османской империи. Там на аудиенции хану преподнесли 60 собой, «помимо денег, еще рысьи меха, показывая ему преданность их хозяина». В том же году господарь был вынужден существенно увеличить подушную подать в княжестве.

Во время военных действий на территории Молдавского княжества господарь со своими немногочисленными вооружёнными отрядами поступал в подчинение крымского хана. Так было во время войны 1735 — 1739 годов.

В кампании по осаде турками и татарами Очакова Менгли-Гирей весьма немилосердно отнёсся к молдавским воинам. Подданных господаря заставили вести телеги впереди татарских отрядов, приближавшихся крепости. Тем самым молдаване вынуждены были стать завесой для ханского войска под огнём крепостной артиллерии.

С учётом экстраординарных выплат среднегодовой вклад молдавской казны в пользу Крымского ханства составлял не менее 20 — 25 тыс. пиастров. Это очень тягостное для Молдавского княжества бремя не учитывало частных подношений молдавских бояр, пытавшихся использовать в своих интересах влияние татарских вельмож. День в истории. Началась героическая оборона Очакова от турок © Public domain / Anik Benoit

К примеру, в 1760 г. Стольник Когэлничану, изготовил для буджакского сераскера «расписную кибитку» и делал щедрые подношения для окружения калги султана.

Практически все крупные военные конфликты с Османской империи с европейскими государствами приводили к татарско-ногайскими грабежам Молдавского княжества.

Так было во время войн с Польшей 1672-1676 и 1683-1699 годов, с Россией в 1710-1711, 1735-1739 годах, с Австрией в 1716-1718 годах. Орды пользовались тем, что официально вводились на территорию Бессарабии для следования к театру военных действий и могли на законных основаниях производить здесь реквизиции, карать за неблагонадёжность в отношении султана и хана. В таких случаях Молдавское обязано было снабжать крымские контингенты провизией.

Для того чтобы избежать бесчинств со стороны союзников, господари даже шли на выплату специальных субсидий крымским ханам и вельможам.

К примеру, валашский коллега молдавского правителя заплатил в 1738 г. 1 тыс. талеров принцу Ислам-Гирею для того, чтобы он пощадил местность, по которой его отряд передвигался к австрийским границам. В следующем году господарь Григорий Гика отсылал хану Менгли-Гирею «обычные дары» для решения вопроса об очищении от ногайцев местности между Галацем и Бырладом, а также в Сорокском цинуте. Новая Турция как альтернатива Новороссии. Три мифа об османском владычестве в регионе © Public domain

По разрушительному воздействию эти союзнические экспедиции уступали лишь карательным походам. Таковые осуществлялись в случаях, когда политическая элита Молдавии открыто переходила на сторону врагов Османской империи. В репрессивных целях султаны официально или «по умолчанию» иногда санкционировали татаро-ногайское разграбление Молдовы.

Одним из самых разрушительным был набег сразу после окончания Прутского похода Петра Первого, поддержанного Дмитрием Кантемиром. С целью «наказания неверных райя» летом 1711 г., в Молдавию беспрепятственно вторглись тато-нагайские орды, получившие возможность безнаказанно грабить и уводить в рабство.

Именно в это время произошло запустение молдавских цинутов (уездов) пограничных с территорией Буджакой орды. Крестьяне бежали в лесной район Кодр, бросая свои сёла и поля. Так изменялась демографическая ситуация в юго-восточных районах Молдавского княжества, поскольку опустевшие районы стали занимать ногайцы. Их кишлаки появились уже неподалёку от Кишинёва, на территории Орхейского, Лапушнянского и Кигечского цинутов.

Властные возможности молдавского господаря и крымского хана были настолько несопоставимы, что первому не удалось добиться очищения ногайцами спорных территорий даже несмотря на издание соответствующего султанского фирмана (указа).

Беззащитность Молдавского княжества перед таторо-ногайцами особо отчётливо проявлялась во время смут в Крымском ханстве. Так, к примеру, было в 1758 г., когда Бахчисарай утратил контроль над ногайцами и Молдавия подверглась самому разрушительному набегу в своей истории. Как «бендеровцы» против Петра I воевали © Public domain

Летом того года взбунтовались Едисанская, а затем и Буджакская орды, требовавшие назначить новым ханом Крым-Гирея. Возглавив мятежников, тот потребовал у молдавских властей «денег и немного тулупов». Не получив желаемого, самопровозглашённый хан в сентябре 1758 г. ринулся на молдавские цинуты в Бессарабии.

Молдавию заполонило ногайское войско в 80 тыс. человек. Преодолев Прут, оно достигло Ясс и даже вступило в пределы Валахии. Однако валашский господарь смог откупиться, заплатив значительную по тем временам сумму — 50 тыс. лей.

Как сообщал в октябре 1758 г. из Ясс один из русских агентов, «молдавцы в немалом находятся страхе, ибо оставя свои домы, все живут в монастыре, понеже ногаи усоветовались возвратясь обратно назад разорить все под горами, а потом и в Яссы прийти». Речь идёт о том, что, возвращаясь из Валахии, ногайцы устремились к предгорьям Карпат и нацелились на разгром молдавской столицы.

Бесчинства длились около двух недель. Бежавшие с исторической родины молдаване спасались на территории Брацлавского и Подольского воеводств Польши и даже добрались до российской Новой Сербии.

В рабство было угнано до 40 тыс. жителей Молдовы, число убитых и вовсе не поддавалось подсчётам. Стада угнанного скота оценивались современниками как «бесчисленные». Всё, что не могло быть вывезено в Буджак или Очаковскую область уничтожалось. Этот разгром характеризовался в молдавских источниках XVIII в. как «разлив татарвы» («ревэрсаря тэтэримий»). День в истории. 28 августа: русская армия на Буковине нанесла решающее поражение туркам © deduhova.ru

В итоге Крым-Гирей добился своего и был назначен главой Крымского ханства. При этом он обещал османским властям возместить ущерб, нанесённый Молдавии ногайцами в 1758 г. Однако как только делегация молдавских бояр явилась в ханство для составления реестра ущерба, её участники были арестованы. Бояре вынуждены добывать себе свободу ценой существенного занижения понесённых потерь.

Но и по заниженному счёту Молдавия обещанной компенсации не получила. Чиновники хана волокитили рассмотрение данного вопроса, а в это время родственники угнанных в рабство выкупали своих несчастных близких за личные средства.

Вместо того, чтобы возместить грандиозный ущерб Молдавскому княжеству Крым-Гирей стал требовать полагавшихся ему по статусу подношений. Французский консул в Крыму сообщил, что уже 10 ноября 1759 г. господарь Молдавии прислал крымскому хану определенную сумму денег и другие дары, потребованные им.

Именно при Крым-Гирее татаро-ногайское владычество над Молдавией достигло своего пика. Существенно возросли финансовые аппетиты крымцев. Во многом благодаря молдавским деньгам содержался ханский двор и войско. Политический центр ханства в это время сместился в западные его владения. Очевидно, что все эти платежи тяжёлым бременем лежали на простых жителях Молдавии.

Подобно временам самой тяжёлой зависимости Руси от Золотой Орды в период правления Крым-Гирея от Молдавии требовалось организовывать работы на ханский двор ремесленников: кузнецов, портных, сапожников, плотников и т.п. Все эти работы опять же оплачивались за счёт казны княжества. Касим Московский. Кто жил в Новороссии 250 лет назад © islam.ru

На фоне этого жёсткого финансового прессинга информационно-дипломатические услуги Молдавии Крыму выглядят почти безобидно. Господарь обеспечивал функционирование почты между Бахчисараем и польскими союзниками султана.

Княжество было обязано делиться с ханством разведывательными сведениями, добытыми молдавскими агентами в сопредельных государствах. Недостаточная разведывательная активность могла быть предметом упрёков со стороны хана. В некоторых случаях господари выполняли посреднические функции на переговорах ханов с поляками.

В январе 1770 г. состоялся последний татаро-ногайский набег в истории Бессарабии. К тому времени русские взяли Хотин и вступили в Яссы, а войско великого визиря отступило за Дунай. Верный османам господарь Николай Маврокордат бежал из столицы, а молдавские элиты в Яссах и провинции присягнули Екатерине II.

Воспользовавшись паузой в военных действиях и выходом Молдавии из-под власти султана, крымцы предприняли карательный поход в многострадальные бессарабские цинуты. Вновь последовали грабежи и захваты невольников. В рабство на тот раз было уведено до 16 тыс. человек.

Однако в условиях падения османского режима в Молдавии крестьянские и городские общины стали оказывать вооружённое сопротивление отдельным отрядам кочевников. Последовал массовый приток молдавских волонтёров в русскую армию. К примеру, в отряде российского капитана Зорича, разгромившего татар в окрестностях Кишинёва, из 1,4 тыс. человек более половины составляли молдавские добровольцы. Борьба патриархатов. Митрополит Гавриил на церковном фронте русско-турецких войн © zlatoust-dp.church.ua

Враждебность между молдаванами и татарами в 1770 г. достигла наивысшей точки.

В апреле представители боярства и духовенства Молдавии открыто призвали российскую императрицу удалить орду из Южной Бессарабии. В то же время Каплан-Гирей во главе подвластных орд и при поддержке турецкого корпуса двинулся для нового покорения Молдавии. Именно на побережье Прута, у урочища Рябая Могила это 70-тысячное войско и было остановлено русской армией Петра Румянцева численностью вдвое меньше.

Можно попытаться представить себе незавидную судьбу бояр, епископов, да и всего Молдавского княжества, отступи русские у Рябой Могилы, Ларги или Кагула.

Однако Румянцев в 1770 г. пошёл вперёд и провёл одну из самых блистательных наступательных операций в истории российского оружия. В 1774 г. его стараниями был заключён Кучук-Кайнарджийский мирный договор, искоренявший власть Крымского хана в Бессарабии.

Поскольку хан исключался из властной системы Османской империи, то теперь он не мог собирать дань и требовать повинностей с пока ещё подвластной Порте Молдавии. Российское междуречье Днепра и Южного Буга становилось надёжным барьером, отделявшим Бахчисарай от Бессарабии. Очаковская область, граничившая с бессарабскими цинутами, должна была оставаться слабозаселенной. День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России Бессарабию © Public domain

За время войны в Буджаке кардинально сократилось и число подвластных хану ногайцев. Сложившейся ситуацией оперативно воспользовались правители Молдавского княжества. На части территорий, покинутых татаро-ногайцами, пока регион контролировался русскими был обустроен Хотарничанский цинут Молдовы.

Так завершилась история последнего внешнего «кормления» Крымского ханства, которое отныне могло рассчитывать только на внутренние ресурсы. В истории Бессарабии же была подведена черта под самыми варварскими формами эксплуатации региона. И подведена эта черта рукой русского полководца и дипломата Петра Румянцева. А уже в 1812 г. стараниями ученика Румянцева — Михаила Кутузова было упразднено и османское владычество над Бессарабией.