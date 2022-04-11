Очередная чудовищная провокация с атакой украинской «Точкой-У» на Краматорский вокзал должна, наконец, некоторым открыть глаза на истинное обличье киевского режима, с которым принципиально нельзя ни о чем договариваться — кроме безоговорочной капитуляции

Иностранная пресса опубликовала номер обрушившейся на Краматорск «Точки-У» (Ш91579), и этот номер идентичен серии ракет из арсенала 13 ракетной бригады ВСУ. Этим же типом ракет и той же номерной серии украинской армией ранее обстреливались Харцызск (04.09.2014 г., номер ракеты Ш915622), Алчевск (02.02.2015 г., Ш91565), несколько раз прилетало по Логвиново (с 13.02.2015 г., Ш91566, Ш915527, Ш915328). Использовались ракеты данной производственной нумерации и в текущей военной кампании: 19.03.2022 г. — прилёт по контролируемому Армией России Бердянску (Ш915611), а ранее — 17.03.2022 г. — прилёт по подконтрольному ВС РФ Мелитополю (Ш915516). Мы уж не вспоминаем про тот очевидный факт, что и сама ракета прилетела в Краматорск с пока подконтрольной Украине территории. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Очередная провокация украинской стороны унесла жизни ещё полусотни людей, и пора бы многим понять, что все переговоры с майданным режимом заканчивались, заканчиваются и будут заканчиваться новыми провокациями, новыми смертями. Происходит это даже не потому, что в Киеве правят негодяи (это само собой разумеется), но поскольку вся система их правления изначально допускает и полностью оправдывает бесчеловечность.

Если мы говорим, что в Киеве правят нацисты, это подразумевает не только ультранационализм или теорию расового превосходства над русскими, но и звериную готовность идти на любые преступления. Аморальность поклонников украинского национализма ими самими не только не осуждается, но и приветствуется — если она идёт на пользу «национальной идее».

Как писал гуру украинского национализма Дмитрий Донцов, его сторонников «не должны останавливать размышления о справедливости или несправедливости, о человечности или жестокости». Если Бандера говорил, что «наша власть должна быть страшной» — то это не фигура речи, а принцип управления. «Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость, пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет», — говаривал иной идол украинского национализма, Роман Шухевич. Переполовинить население страны — для них невеликий грех. Языковой закон, демократия и Дмитрий Донцов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вот в Мелитополе задержан член группировки «Азов» Александр Пугач, который под видеозапись рассказал о глумлении неонацистов над ветеранами Великой Отечественной войны: лично в День Победы срывал со стариков георгиевские ленточки и заставлял их кричать «Слава Украине». В глуповатых глазёнках ни тени понимания глубины собственной мерзости. Пленный ВСУшник, Антон Чередник, буднично излагает, как застрелил мариупольца — тот не смог ответить, что такое «паляница» (в обезумевшей Украине это сейчас излюбленный приём, дабы определить кто «свой» и «чужой»). Украинский «воин света» Антон Байдраков рассказывает на видео как расстрелял женщину: «Говорю: "Пошли по-хорошему". На что она говорит: "Нет, я никуда не пойду". На что я снял с предохранителя и произвёл выстрел с АКС в неё». Тело убитой Байдраков сбросил в яму: «Немного испугался, немного интересно было, как это — человек умирает». И лицо у него — выродка.

Детали шумных украинских провокаций разобраны до информационных косточек, начиная с первого дня операции — уже полузабытой дамы в Чугуеве (которая вроде бы теперь явилось под камеры в образе безутешной вдовы на Киевщине) или якобы погибшей в Буче блогерши Насти Савчишин — внезапно «воскресшей» и рассказавшей своим подписчикам, что просто «хотела привлечь внимание к Украине». Но сколько ещё чудовищных провокаций случится в будущем, вполне возможно, с химической начинкой. Во всяком случае генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал, что блок «предоставит Украине оборудование для химической и биологической защиты». Дурной знак. МиГ-29 для Украины, Зеленский рассказал о «сердце войны», Подоляк и Арестович назвали срок победы, смерть беглецов. Хроника событий на Украине на 17:00 10 апреля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На войне бывает всякое, в том числе недопустимые проявления жестокости. Но в данном случае мы имеем дело не с исключением из правил, не с «эксцессом исполнителя», а с целым государственным образованием, которое официально (повторяю, официально) возвеличило бандеровцев, исповедовавших принцип абсолютной допустимости любых методов — от массового террора до жутких провокаций — ежели это идёт на пользу их «украинской идее». Зверства военнослужащих ВСУ, массовое убийство украинской «Точкой-У», спланированная провокация в Буче, отвратительный фейк с «авиаударом» по мариупольскому роддому, чудовищные и хвастливо растиражированные украинскими СМИ убийства российских пленных — для украинского режима это «нормально».

Их провокации будут становится всё более жестокими, лживыми, подлыми, поскольку именно в них таится шанс на спасение киевского режима. А спасение его — в информационной поддержке Запада, в новых поставках оружия, в бесконечном затягивании конфликта, с целью максимального истощения России. Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

«Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия проиграют эту битву», — подчёркивает официальный представитель Пентагона Джон Кирби; руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель говорит о необходимости «выиграть войну на Украине на поле боя», генеральный секретарь НАТО заявляет о начавшемся полномасштабном развертывании вооружённых сил НАТО в Восточной Европе и у границ России. И про спровоцированную Киевом трагедию в Краматорске в унисон будут врать Байден, Джонсон и Зеленский — западные «демократии» и украинские националисты работают в одной упряжке.

Под «украинской национальной идеей» необходимо подразумевать ещё один важный аспект учения Дмитрия Донцова. «Более слабый [народ] будет вынужден уступить место более сильному, — утверждает духовный отец бандеровской Украины, — природе неведом гуманизм и справедливость». Следовательно: «Что мы называем выносливостью в борьбе за существование, просто монополия сильного — означает уничтожение слабого… Тот же процесс, какой мы наблюдаем в органическом мире, мы видим также в отношениях между высшими и низшими расами людей… Право природы — это право силы». Потому, делает вывод Донцов, «жажда величия своей страны равнозначна жажде упадка своим соседям». Самый ненавистный сосед, как мы знаем из их школьных учебников, социальных сетей и СМИ — это Россия. Евсеев объяснил, почему Россия не атакует украинскую инфраструктуру © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Идёт давно задуманная война ради истребления русских и самой России. На этой войне (по мнению противостоящей нам стороны) хороши любые, даже самые грязные методы борьбы. Мы утираемся батистовым платочком и сетуем, что «это же не по-джентельменски», а надо бы ответить по-настоящему.

Олицетворяющий все противоположные людоеду Донцову человеческие качества, великий гуманист Лев Толстой писал: «Благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью».

Хватит называть войну «операцией», идёт война за существование России. И лучший фон для переговоров с врагом — его полный разгром.